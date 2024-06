Cât de bună e școala în țara unde trăiesc un milion de români. „Clasa a 8-a de aici e la nivelul clasei a 5-a în România”

Românii care trăiesc în Spania au păreri împărțite în ce privește sistemul de învățământ din această țară. Sute de români au dezbătut această temă, iar în același timp au comparat sistemele de educație din România și Spania.

Spania este țara unde locuiesc și muncesc circa un milion de români, conform datelor oficiale, iar mulți dintre ei și-au dus familiile pe tărâm iberic. Potrivit datelor oficiale citate de stirispania.com, care preia informația de pe Portal de Inmigracion, în această țară ar trăi peste un milion de români care au actele în regulă, oameni sosiți aici ca să scape de sărăcia din România.

La nivelul anului 2020, statistici date publicităţii de către Observatorul Permanent pentru Imigraţie spaniol, comunitatea românească este cea mai numeroasă comunitate de străini din Spania. Rezidenţii români erau în număr de 1.074.868 de persoane înregistrate oficial înainte de criza COVID-19, adică 19% din procentul total al străinilor din Spania. Lor li se adaugă mulți alții care nu au acte de rezidență, dar care trăiesc și muncesc pe tărâm iberic.

Nu este însă foarte clar câți copii români se află în Spania, dar foarte mulți urmează o școală sau o facultate pe tărâm iberic. Mulți dintre ei s-au adaptat excelent, unii au ajuns între timp chiar la facultăți de prestigiu, în timp ce alți concetățeni sunt deja medici, avocați și profesori respectabili în comunitățile în care trăiesc.

Un sistem asemănător

La fel ca în România, educația este finanțată și în Spania de stat și este obligatorie atâta timp cât copiii au între 3 și 16 ani. Cu toate acestea, statul nu sprijină elevii, astfel că sarcina de a le asigura tot ceea ce este necesar cade în grija părinților. Iar asemănările cu România nu se opresc aici: în țara lui Cervantes există școli publice, finanțate desigur de stat, dar și private, unde părinții plătesc sume mari pentru educația copiilor. Există însă și un sistem hibrid între cele două, în care o parte a cheltuielilor sunt suportate de statul spaniol, iar restul părinții.

Pe un grup de Facebook al românilor care trăiesc în Spania s-a pornit o adevărată dezbatere cu privire la sistemul de învățământ din această țară, comparativ cu cel din România. Discuțiile au pornit de la postarea unuia dintre membrii grupului: „Bună ziua. Voiam să va întreb câte ceva despre sistemul de învățământ din Spania. Ne-ar interesa ca volum de învățare, relația profesor - elev, teme pentru acasă, cheltuieli etc. Se aseamănă cu cel din România? Materie multă în timp scurt? Orice informație ar fi de folos. Mulțumesc”, a scris acesta.

Pro și contra

Răspunsurile nu au întârziat, iar de aici și până la o dezbatere în toată regula a mai fost un singur pas. „E mai slab ca în România... părerea mea”, a spus cineva.

A fost rapid contrazis de cei care consideră că Spania e un El Dorado inclusiv în ce privește sistemul de învățământ. „Băiatul meu cel mare a studiat Bacalaureatul 11-12 în România fără să știe românește, ân doi ani a învățat românește, a luat BAC-ul al doilea pe liceu, a fost și la o olimpiadă, a intrat și la facultate. Spunea că în Romania e foarte ușoară școala, problema fiind mentalitatea celor de acolo și nu școala în sine”, a răspuns o doamnă. „Nici în România nu mai e ce a fost”, i-a răspuns și ei altă doamnă.

„Nu știu dacă aveți copii la școală aici ca să spuneți ca e mai slab ca în România! Eu cu trei copii aici vă spun că sistemul de aici e mult mai bun ca în România! Cel puțin aici unde sunt eu!”, s-a înfuriat altcineva. „Da, am copii aici, nu vorbesc doar din auzite. Și fiecare cu părerea lui”, a replicat prima doamnă.

Altcineva a avut o experiență diferită, în sensul că un copil abia mutat din România în Spania a devenit în mai puțin de un an premiant.

„Copilul meu avea 10 ani când am ajuns în Spania, i-a fost greu primul trimestru pentru că nu s-a putut acomoda și s-a lovit de anumite bariere. L-am mutat de colegiu în trimestrul doi și până la sfârșitul anului a ajuns printre primii elevi cu note bune. A terminat facultatea de arhitectură tehnică, masterul, cursuri care l-au interesat și apoi a beneficiat și de burse, a fost plecat un an în timpul facultății de Erasmus în Germania, o vacanță în Franța pentru învățarea limbii, alt an o vacanță în Australia tot cu bursă de la universitate și multe alte beneficii!”, a scris ea. Și a continuat în același fel: „Suntem super mulțumiți! Școala și universitatea își au rolul lor important, dar să nu minimalizăm partea noastră de părinți care trebuie să ne-o facem, nici toate studiile din lume și oricât ar fi de înțelept un copil nu va înlocui educația și armonia familiei din care face parte!”

„Slab sistemul, dar lejer”

Au fost însă și alte păreri. Cineva a explicat în ce constă sistemul spaniol, când începe grădinița și ce etape sunt parcurse până atunci când unii dintre tineri aleg să studieze la una dintre universitățile din Spania.

„Depinde de vârsta copilului, cât de cooperant este, cât de ușor se poate adapta și acomoda. În Spania nu o să vorbească limba română decât acasă. De la 3 ani începe grădinița (P1,P2,P3...3 ani), apoi încep clasele primare 1,2,3,4,5,6. Dupa aceea începe institultul (liceul)1ESO, 2ESO, 3ESO, 4 ESO care sunt obligatorii. După aceea poti sa începi 2 ani de bachillerato (bacalaureat) sau ciclo formativo (școală profesională de meserii). Importantă este voința copilului, teme până în clasa a 6 puține, 4 ani de liceu mai greu și ultimii 2 ani tot așa grei. Școlile sunt bine organízate. Acum depinde și de zonă, eu îți vorbesc din experiență, noi locuim în zona Tarragona”, a scris doamna, care s-a oferit să dea și alte detalii.

„Clasa a 8-a aici este nivelul clasei a 5- a în România, slab sistemul, dar lejer”, a fost o altă opinie. A fost imediat contrazis de o doamnă furioasă. „Nu este adevărat, în clasa a 8-a se fac polinomios și ecuații de gradul 3, ceea ce spuneți este o aberație”, a scris ea. „Așa suntem noi, mai aberăm. Ce să zic, fiecare cu părerea lui. Eu am fată la școală aici și văd ce fac și nici noi nu suntem niște proști, dar mă repet fiecare cu aberațiile lui. Buen fin de semana, cum se spune aici”, i-a răspuns cu tact cel pe care l-a contrat. „Slab învățământul”, a confirmat alt internaut.

„Stai liniștită. Aici o să aprobe toate examenele sau nici nu le mai dă - e lege de acum câteva săptămâni și o să fie tobă de carte la ideologie de gen. După niște ani aici în școala ăstora ori iese un drogat hippy ori își schimbă sexul”, a atacat altcineva.