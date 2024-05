De ce situația socială nu este roz în România, deși PIB crește constant. Soluțiile unui economist titrat

PIB-ul României crește de la an la an, așa cum crește și economia. Și totuși, aceste cifre nu se reflectă în nivelul de trai al românilor. Un cunoscut economist român explică de ce se întâmplă așa și ce soluții există.

Format în Elveția, economistul Andrei Caramitru a lucrat în Londra și Zurich ca partener senior la McKinsey, brand care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Andrei face parte din noua generație de economiști români cu studii la universități importante din Occident, dar spre deosebire de cei mai mulți dintre ei are o viziune mult mai optimistă în privința economiei României.

Într-o postare pe Facebook, el explică de ce situația în România nu este neapărat cea mai bună, deși economia crește an de an.

„Unde sunt de acord cu oamenii care se plâng ca situația nu e roză în România (deși PIB-ul și economia merg foarte bine de fapt): Salariile sunt prea mici. Se vede asta în nivelul de profit care e mult mai mare aici decât în alte țări, și în procentul mult mai mic din venituri plătit ca salarii. Deficitul bugetar e dement. Pur și simplu nu mai putem continua așa. Și trebuie tăiate costuri nu doar crescute taxe. Nu mai merge șandramaua așa, punct”, își începe el postarea.

În continuare, el contrazice o teorie dragă multor economiști, anume că odată cu salariile cresc și consumul și deficitul comercial.

„Mulți zic - da, dar dacă cresc salariile crește și consumul deci crește deficitul comercial. Nu sunt de acord - contează cine face consumul. Un om mediu sau sub medie va consuma pe chestii „normale” în mare parte produse aici. Cineva bogat va cumpăra ultimul Mercedes și va merge la Mykonos (care adâncesc groaznic deficitul comercial).”

La finalul postării, el explică ce soluții ar avea România pentru a echilibra situația.

„Cum se poate rezolva / reechilibra situația (în plus de reducerea costurilor la stat): taxe mai mari pe profitul firmelor. Taxe mai mari pe proprietățile scumpe (și pe ruine ca să îi forțezi să le refacă). Taxe mai mici pe munca. Aici e de discutat cum. Eu sugerez o reducere de 10% pe salariile mici plus deduceri fiscale dacă ai credit la bancă pentru casă și/sau copii. Compensate cu 5% în plus pe salariile mari (plătit asta de angajator) plus toată lumea să plătească sănătatea (nu doar angajații) - sume fixe pachete în funcție de ce vrei tu sa acoperi. Asta e tot. Putem fi de acord cu temele astea?”, s-a întrebat el la final.

Cine e Andrei Caramitru

Cu studii în Elveția, în domeniul finanţelor, la prestigioasa universitate din Geneva, Andrei Caramitru și-a început cariera în Geneva, ca asociat în cadrul băncii elveţiene UBS. Ulterior, el a lucrat timp de 16 ani pentru McKinsey, una dintre cele mai influente companii de consultanţă în management strategic din lume, iar apoi la firma de consultanţă Boston Consulting Group. Economist de top, Andrei Caramitru a fost o perioadă consilierul lui Dan Barna, fost președinte al USR.