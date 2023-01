Care sunt diferenţele dintre răceală, gripă, COVID-19 şi virus sincițial

Autoritățile au publicat un ghid privind principalele semne ale infecțiilor respiratorii de sezon, precum și conduita recomandată în caz de îmbolnăvire, mai ales în cazul celor mici. Conf.dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, avertizează asupra pericolului automedicației.

Suntem în plină epidemie de gripă nedeclarată oficial, cabinetele medicilor de familie și camerele de gardă ale spitalelor fiind asaltate de pacienți bolnavi, mulți dintre ei copii. Au apărut și primele cazuri de triple infecții, atât cu virusuri respiratorii de sezon, cât și cu SARS-CoV-2. Medicii atrag atenția că pe lângă numărul de cazuri înregistrate oficial există multe altele nedepistate și îndeamnă la prudență și la respectarea măsurilor sanitare de prevenție.

Gripa debutează brusc, viroza banală, lent

În aceste context, Ministerul Sănătății a publicat un ghid cuprinzând semnele fiecărei afecțiuni și particularitățile în cazul copiilor mici.

Astfel, gripa debutează brusc cu febră peste 38,5-39 de grade Celsius, care se menține 3-5 zile, cu frisoane, cefalee, tuse persistentă și dureri de gât, dureri musculare și articulare puternice și o stare generală alterată. La sugari și copiii mici se adaugă diareea, vărsăturile și durerile abdominale, episoadele frecvente de otită și laringită, precum și inflamațiile musculare. Semnele infecției cu virus gripal durează 7-10 zile.

Un alt virus cu o simptomatologie zgomotoasă este cel sincițial respirator. Tusea, febra, secrețiile nazale, dar, mai ales, respirația șuierătoare și rapidă îl deosebesc de toate celelalte virusuri de sezon. La sugari se adaugă și apneea – pauzele în respirație –, semnele fiind prezente timp de două săptămâni.

Prin comparație, semnele unei viroze banale includ nasul înfundat, tusea sporadică, durerile în gât, febră până la 38 de grade Celsius sau moderată și secrețiile nazale abundente. Boala se instalează progresiv și durează între 5 și 7 zile.

Traseu recomandat

Ghidul dat publicității de către oficialități recomandă ca în cazul unei răceli banale instalate la copil să fie informat medicul de familie, să se mențină o hidratare corespunzătoare și să fie îndepărtate secrețiile pentru a ușura respirația. Febra peste 38 de grade Celsius trebuie tratată cu antitermice precum paracetamol și ibuprofen, la indicația medicului, în funcție de vârsta copilului. Antibioticele sunt contraindicate.

Semnele infecției cu SARS-CoV-2 durează două săptămâni și includ febra, tusea, oboseala, dificultățile de respirație și durerile în gât, răgușeala, vărsăturile, pierderea gustului și a mirosului, durerile de cap.

În cazul apariției semnelor de infecții respiratorii, părinții sunt sfătuiți să se adreseze medicului de familie sau centrelor de permanență pentru evaluare și prescrierea tratamentului. În cazul în care semnele persistă mai mult de 3 zile sau se agravează, trebuie mers la un centru de evaluare, iar în caz de simptomatologie severă sau cu factori de risc, vor fi direcționați către camerele de gardă ale spitalelor.

Siropul de tuse, în tusea seacă

Deși mulți români sunt de părere că răcesc pentru că „îi trage curentul”, afecțiunile acute respiratorii numite la modul general răceli apar ca urmare a contractării unui agent patogen din afară – un virus, o bacterie, un parazit, un fung sau alte asemenea, a demontat conf.dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, unul dintre miturile referitoare la răceli. Acesta a explicat pe pagina Spitalului virtual pentru copii: „Sunt multe feluri de «musafiri» nedoriți. Și subliniez acest lucru pentru că și atitudinea practică e diferită. La toate aceste afecțiuni putem să aducem un plus la calitatea vieții micului pacient răcit, administrând medicamente simptomatice. De exemplu: are febră, copilul primește de febră, are dureri, primește un analgezic. Dar, într-o minoritate de răceli – în cele produse de bacterii –, acolo este nevoie și de altceva. Nu toate răcelile sunt la fel!”, a explicat specialistul.

Un copil proaspăt îmbăiat nu răcește dacă nu este șters bine pe cap sau pe corp, a mai arătat acesta, dacă mama sau frații mai mari nu aduc vreun musafir nedorit de la „grădi’” sau de afară. Copiii mici se îmbolnăvesc mai ușor pentru că au o imunitate mai slabă. Căile lor respiratorii sunt mai mici și se aglomerează cu mucus mai ales că ei nu știu să expectoreze sau să-și sufle nasul. „Un copil care stă mult timp culcat e în mare pericol de a se înfunda cu aceste secreții. Aceste secreții ajung în vecinătatea nasului, în sinusuri și în urechea medie. De aceea, copilul foarte mic răcit, în afară de faptul că are muci în nas și febră, are și risc foarte mare de a face sinuzită și otită”, a mai spus conf.dr. Mihai Craiu.

În răceli, febra este un semn bun. Antitermicele ar trebui administrate la un copil normal la o febră mai mare de 38,5 grade Celsius și dacă micuțul are un disconfort privitor la calitatea vieții. „Dacă micuțul țopăie sau cântă, îl las în pace. Nu-i fac nimic. Îi mai dau o haină jos”, a recomandat medicul pediatru.

Tusea seacă, iritativă trebuie evaluată de medic, înfrânată cu medicație antitusivă dacă e cazul, mai spune pediatrul, în timp ce tusea productivă trebuie lăsată în pace, eventual ajutată cu lichide mai multe sau cu aerosoli cu ser fiziologic, dacă e nevoie. „În SUA este interzisă administrarea și comercializarea antitusivelor pentru copii sub 4 ani. De ce? Pentru că au fost decese la domiciliu. Oamenii au dat antitusive, copilul s-a astupat în secreții și a murit. Nu unul, ci zeci de copii”, a atras atenția specialistul.

Medicul pediatru a avertizat și asupra administrării de antibiotice fără recomandare medicală. „De multe ori, noi reparăm prin intervenții terapeutice și automedicație niște procese care nu au loc. Toate medicamentele care sunt date inutil, adică nu au un dușman pe care să-l distrugă, își vor îndrepta capacitatea lor distructivă asupra celor pe care-i prind. Este la fel ca o lovitură de stat militară într-o țară foarte pașnică. Trebuie să înțelegem că toate principiile active generează în corpul nostru niște reacții chimice, imune, circulatorii, endocrine. Când vii și arunci cu pesticide peste un câmp, degeaba însămânțezi apoi cu gazon pentru că n-o să fie la fel de bine ca înainte. Avem acum dovezi indubitabile că antibioticele administrate în prima parte a vieții direct copilului sau mamei, și prin laptele ei sugarului foarte mic, sau la sfârșitul sarcinii, transplacentar, plasează imunitatea acelui copil și reacțiile defensive ale organismului pe altă traiectorie. Pe termen mediu și lung, acel copil va fi mai bolnăvicios, mai alergic, mai predispus la boli repetitive. Rezolvatul cu antibiotice al fricilor părinților handicapează sistemul imun în a se descurca în viața reală”, avertizează medicul pediatru.

Vaccinare în farmacii

Vaccinarea antigripală este posibilă, începând de marți, și în farmaciile comunitare din România în cadrul unii program-pilot derulat de Ministerul Sănătății. Lista farmaciilor autorizate este disponibilă la adresa https://www.colegfarm.ro/noutati/important-in-atentia-persoanelor-interesate.

Vaccinarea se poate face cu plată doar la recomandarea medicului de familie și cu programare telefonică. „Recomandăm tuturor, în special persoanelor aflate la risc, să aibă grijă de sănătatea lor şi să se protejeze în faţa gripei, în contextul creşterii explozive a cazurilor de gripă sezonieră. Farmaciştii sunt alături de oameni pentru a-i ajuta să depăşească cu bine această perioadă de alertă epidemiologică, când gripa sezonieră s-a suprapus peste alte viroze şi poate afecta starea de sănătate a populaţiei”, a declarat preşedintele Colegiului Farmaciştilor, prof.dr. Dumitru Lupuliasa.

Pneumonia, una dintre cele mai grace complicații

Prezentarea la timp la medic ne poate salva viața atunci când vorbim de infecția cu virusuri gripale, care se poate complica. Pot să apară miocardite, pneumonii și chiar afectări neurologice, atrage atenția medicul de familie Viorel Dumitrescu. Când vorbim de probleme pulmonare, ar trebui să știm că, din practica din cabinetul medicului de familie, jumătate dintre cazurile de viroze respiratorii dau și afectare pulmonară. Primii care trebuie să fie în gardă atunci când vorbim de complicațiile gripei sunt pacienții care au și alte afecțiuni în antecedente.

Primele semne care pot să apară în caz de pneumonie sunt: febră (dar care poate, deși mai rar, să și lipsească), junghi toracic, tuse uscată, iritativă în primă fază, după care începe să devină productivă. De tipul de pneumonie ține și evoluția pacientului. „Pneumonia virală, în general, are evoluție autolimitată, nu lasă urmări. Problema este dacă se asociază cu o infecție bacteriană prin scăderea imunității și problema și mai mare este dacă pacientul are boli asociate: diabet, BPOC, afecțiuni cardiace, neoplazii...”, a precizat medicul Viorel Dumitrescu. (Alina Mitran)