Virusul respirator sincițial pune în pericol viața nou născuților prematur. Sfaturile medicilor

Virusul respirator sincițial (VSR) este un virus implicat în infecții ale tractului respirator inferior atât la sugar, cât și la copilul mic, care poate pune în pericol viața acestora.

Infecțiile respiratorii severe determinate de VSR reprezintă un pericol real pentru copiii din categoriile vulnerabile, iar la debutul sezonului infecțiilor virale, medicii specialiști atrag atenția asupra pericolului pe care în reprezintă acest virus.

VSR se poate transmite ușor de la o persoană la alta, prin strănut sau tuse, prin contactul direct între persoane sau utilizarea comună a recipientelor pentru băut sau a tacâmurilor, dar și prin contactul cu o suprafață pe care se regăsește virusul. Acesta supraviețuiește timp de 30 de minute pe mâini și până la șase ore pe jucării, tastaturi sau alte suprafețe.

„Dintre bolile infecțioase, pneumonia reprezintă cauza principală a mortalității la copii, iar VSR determină aproximativ 28% din toate episoadele de infecții acute de tract respirator inferior și până la 22% din totalul deceselor la copiii mici. Virusul reprezintă principala cauză de otită medie virală la copii și principala cauză de respirație șuierătoare la copiii mici. La nivel global, infecțiile acute de tract respirator inferior rămân una dintre principalele cauze de mortalitate și morbiditate la copiii sub 5 ani”, a declarat conf. univ. dr. Alina Luca, medic primar pediatru și cardiologie pediatrică la Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Simptomele infecției cu VSR pot fi asemănătoare cu cele ale unei răceli și pot include febră, scurgere de secreții nazale, tuse uscată, durere în gât sau de cap. În formele cele mai severe, virusul poate cauza infecții grave precum pneumonia sau bronșiolita.

„Copiii cu risc mai mare de a dezvolta forme grave ale infecției cu VSR sunt cei născuți prematur sau cei născuți cu anumite patologii cardiace sau pulmonare. Diferiți factori pot crește riscul de infectare cu VSR, cum ar fi condițiile de locuit într-un spațiu aglomerat, frecventarea creșelor aglomerate, mama fumătoare și poluarea cu fum în interiorul locuinței, greutatea mică la naștere sau chiar sexul masculin”, a explicat prof. univ. dr. Luminița Păduraru, medic primar neonatologie la Spitalul Clinic de Obstretică și Ginecologie „Cuza Vodă” din Iași.

Medicii trag un semnal de alarmă și spun că mămicile nou-născuților pot avea acces la medicamente injectabile gratuit începând cu acest an, medicamente care pot preveni infectarea cu VSR. Aceste medicamente se injectează o dată pe lună pe timpul sezonului rece, iar până în acest an, costurile puteau depăși 10.000 de lei pe an.

Epidemiile de VSR

Epidemiile de VSR pot apărea în lunile mai reci din timpul anului și durează, în medie, în jur de cinci, șase luni. Sezonul variază în funcție de regiune, iar în România, acesta se desfășoară din luna octombrie până în martie.

Riscul de infectare al copilului cu virusul sincițial respirator poate fi redus prin spălarea frecventă a mâinilor, îndrumarea celor din jur să facă același lucru, evitarea zonelor aglomerate cu bebelușii, menținerea jucăriilor, hainelor și așternuturilor curate și evitarea fumatului în casă sau în apropierea nou-născuților.