Ministrul Sănătății estimează o scădere a cazurilor de gripă la sfârșitul lunii

Alexandru Rafila susține că la sfârșitul lunii se va înregistra o scădere a cazurilor de gripă, însă apreciază că în cursul săptămânii viitoare trendul va fi crescător.

„Nu sunt mai dure cazurile faţă de alţi ani. Este devansat sezonul gripat cu trei-patru săptămâni faţă de ce a fost în 2018-2019, când a fost un sezon gripal cu circulaţie intensă. Atunci am avut şi o săptămână când am avut 170.000 de cazuri. Acum maxima a fost 140.000, probabil că săptămâna asta va exista o nouă creştere faţă de săptămâna precedentă. Dar, cu siguranţă, la sfârşitul lunii vom intra pe un trend descendent şi lucrurile vor intra în normal. Până la urmă, să fim serioşi, nu e nici primul, nici ultimul sezon gripal. Acum, ceea ce este în plus faţă de alte sezoane, în primul rând există infecţia cu noul coronavirus, care încă produce îmbolnăviri, pe de o parte, iar pe de altă parte lipsa circulaţiei virusurilor gripale timp de doi-trei ani, datorită măsurilor din pandemie, generează o imunitate colectivă mai scăzută în momentul de faţă şi din cauza asta şi frecvenţa mai mare a cazurilor de îmbolnăvire, mai ales la pacienţii care nu au fost vaccinaţi”, a afirmat Alexandru Rafila duminică, la Antena 3, potrivit News.ro.

Ministrul susține că de la debutul sezonului au fost înregistrate în jur de 20 de decese, fiind vorba despre persoane nevaccinate. Potrivit lui Alexandru Rafila, din sezonul următor va fi aplicată o nouă formulă privind vaccinul antigripal, pentru ca mai multe persoane să beneficieze gratuit de ser.

„În sezonul precedent se cumpăraseră 2,5 milioane de doze şi un milion de doze a rămas nefolosit. Şi atunci, ca să evităm pe de o parte risipa şi pe de altă parte oricine doreşte să aibă acces la vaccinul gripal, am adoptat o lege care permite compensarea vaccinului, lucru care nu a fost posibil până în momentul de faţă. Şi, în felul ăsta, oricine are o boală cronică, sau are o anumită vârstă, peste 65 de ani, poate să obţină o reţetă să obţină gratuit vaccinul de la farmacie, iar şi pentru restul populaţiei, tocmai ca să creştem acoperirea vaccinală şi cine doreşte să se vaccineze, să putem să acoperim un procent, rămâne de văzut care, probabil în jur de 50%, încât vaccinul să fie accesibil şi să nu mai stăm cu liste şi cu alte lucruri de genul ăsta, cine doreşte se duce, îşi procură vaccinul şi se vaccinează la medicul de familie sau în farmacie”, a explicat Rafila.

Bebeluş de cinci luni, infectat cu Flurona

Odată cu debutul gripei, au fost înregistrate mai multe cazuri de dublă infecție, gripă și COVID, afecțiune denumită flurona. Ministrul Sănătății a anunțat că în urma testelor rapide s-a confirmat infecție simultană cu SARS-CoV-2 și virus gripal la un bebeluș de cinci luni.

„Până la urmă, dacă evoluţia clinică a copilului nu este problematică, şi nu am niciun fel de informaţie că ar fi problematică, nu asta este problema, că are o poliinfecţie, problema e dacă evoluează clinic favorabil”, a menționat Rafila.

Oficialul le recomandă părinților ai căror copii au simptome ușoare să evite deplasările la camera de gardă.

„O simptomatologie relativ uşoară, chiar dacă copilul face febră 38, dar are o stare generală bună, nu e deshidratat, nu impune în niciun fel deplasarea la unităţile de primiri urgenţe, la camerele de gardă ale spitalelor, nu numai pentru că aşteaptă foarte mult acolo, dar beneficiul real este foarte limitat şi, pe de altă parte, există şi riscul contractării altor viroze, pentru că ştiţi bine că acum circulă mai multe în paralel, circulă infecţia cu noul coronavirus, cu virusul gripal sau alte viroze sezoniere. Eu nu mă refer la situaţiile care impun deplasarea la camera de gardă pentru că evoluţia copilului e necorespunzătoare şi îngrijorează părinţii. Dar, acolo unde este posibil, să facă acest lucru la medicul de familie. Majoritatea cazurilor de viroză la copii evoluează banal, nu e vorba de infecţii care să necesite spitalizarea”, a adăugat ministrul.