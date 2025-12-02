search
Video Uniți de coada la fasole cu ciolan. „Ar fi bine să ne mai întoarcem la vremurile alea. Ni-l mai dorim pe Ceaușescu”| REPORTAJ

0
0
Publicat:

Nostalgici sau nu după vremurile în care se stătea la coadă pentru aproape orice, sute de olteni și-au așteptat rândul, de 1 Decembrie, pentru o porție de fasole cu ciolan făcută chiar în fața lor.

Fasolea cu ciolan, o tradiție de care primăriile țin cu dinții în multe localități din România, i-a unit pe oltenii din municipiul Slatina și chiar din localitățile învecinate. Peste 3.000 de porții au fost pregătite pentru doritori, iar la aproape două ore de când a început distribuirea porțiilor încă se stătea la coadă.

La Slatina s-au pregătit 3.500 de porții de fasole cu ciolan FOTO: Alina Mitran
La Slatina s-au pregătit 3.500 de porții de fasole cu ciolan FOTO: Alina Mitran

Prepararea iahniei de fasole și a cărnii de porc a început cu peste 12 ore înainte de a fi pusă în caserole pentru doritori. Totul s-a întâmplat în Parcul Tineretului din Slatina, unde a fost adus „cel mai mare ceaun din România”, cu o capacitate de 2.000 kg, după cum au precizat atât primarul municipiului, Mario De Mezzo, cât și reprezentanții firmei căreia i-a revenit prepararea bucatelor.

Primii „clienți” au fost întâmpinați cu pâine și sare FOTO: Alina Mitran
Primii „clienți” au fost întâmpinați cu pâine și sare FOTO: Alina Mitran

Am început azi-noapte totul, n-avea cum să fie gata altfel, 12 ore a durat”, au precizat bucătarii. Toate ingredientele au fost aduse de la producători din județul Olt, au mai spus bucătarii, de la fasole și legume și până la condimente. Într-un cuptor special a fost gătită lent, „după o rețetă veche de peste 200 de ani”, carnea provenind de la opt porci, produsul final fiind „mâncat” din ochi de privitori. Tot parcul s-a umplut de miros de grătar, întărâtându-le și mai tare simțurile oamenilor care s-au așezat la rând cu mult înainte de prânz pentru a-și primi porția de fasole cu ciolan pentru care au primit, cu câteva zile înainte, vouchere.

„Am fost primul, dar degeaba. S-au atașat și pe pe-o parte și pe alta și intră în față”

Pentru a dobândi o porție de fasole cu ciolan, doritorii au fost nevoiți să obțină, în săptămâna premergătoare evenimentului, taloane speciale împărțite de reprezentanții Primăriei Slatina. Aceste taloane au fost împărțite în mijlocul orașului, iar cei care le-au ridicat au comunicat mai multe date personale, completate de reprezentanții administrației locale. Este motivul pentru care măsura a fost aspru criticată, primarul municipiului fiind acuzat pe de o parte că-i întoarce pe slătineni la alimentele „pe cartelă” , iar pe de alta că se folosește de prilej pentru a întocmi o bază de date cu telefoanele celor dispuși „să primească pomeni”.

S-a stat la coadă pentru o porție de fasole cu ciolan FOTO: Alina Mitran
S-a stat la coadă pentru o porție de fasole cu ciolan FOTO: Alina Mitran

Pentru a evita ca un om să ia de mai multe ori porție de fasole și ciolan, cum s-a întâmplat în anii trecuți, și pentru că numărul e limitat, nu avem nelimitate porțiile, am ales această variantă cu invitație. Fiecare invitație este numerotată, prezinți invitația și iei porția de fasole cu ciolan. Mai avem invitații pe care le dăm la cort (n. red. - s-au împărțit inclusiv astăzi), dar, mai spun o dată: noi avem 3.000 de invitați, dar probabil că vor fi spre 3.500 porții de fasole. Nici asta nu va fi de ajuns, că noi avem 60.000 oameni, cel puțin, în Slatina, deci nici asta nu va fi de ajuns, 3.500, dar încercăm pe cât putem să oferim. De fapt e vorba despre tradiție și despre sărbătoare”, a precizat primarul Mario De Mezzo.

Carnea a fost gătită lent, într-un cuptor special FOTO: Alina Mitran
Carnea a fost gătită lent, într-un cuptor special FOTO: Alina Mitran

Invitațiile au fost instituite în ideea de a exista ordine, a răspuns primarul acuzației că primăria le-ar oferi slătinenilor fasolea cu ciolan „pe cartelă”. „Invitațiile au fost distribuite în mijlocul orașului, mai transparent de atât nu m-am putut gândi. Dacă sunt dintre cârcotași sau dintre cei care contestă acestă metodă, îi aștept cu o soluție mai transparentă și mai bună. Să lăsăm la liber, să se calce lumea în picioare, mi se pare necivilizat, nepoliticos și nedemn pentru o sărbătoare națională”, a mai spus primarul.

FOTO: Alina Mitran
FOTO: Alina Mitran

Și cu taloanele în mână și polițiști locali, polițiști de la poliția națională și jandarmi implicați în menținerea ordinii discuții tot au fost.

„Am fost primii, dar degeaba. Mai organizat a fost acum doi ani, în centru, că atunci am mai fost. Stătea lumea la rând și intrau câte doi, câte doi, câte doi. Aici, ia uite, s-a atașat lumea și după marginea asta, și după marginea astălaltă și ne-au presat la mijloc. Și nu știu de ce s-au mai cheltuit bani pe voucherele astea? Pentru ce? Că tot dracu' ăla e, or cu el, or fără el”, a semnalat un domn în vârstă.

De menționat că cei care s-au așezat la rând să-și primească porția de fasole cu ciolan au fost preponderent persoane de vârsta a treia.

Oamenii și-au așteptat rândul zeci de minute FOTO: Alina Mitran
Oamenii și-au așteptat rândul zeci de minute FOTO: Alina Mitran
„Aștept de o jumătate de oră. Ar trebui să se înceapă mai din timp, adică evitarea aglomerației. Noi suntem niște oameni în vârstă, avem probleme, să înceapă să servească mai din timp. Altfel, văd normal totul. Nu știu dacă merită așteptarea, dar intenția a fost bună”, a spus o pensionară.

„E un lucru bun, dar o s-o plătim triplat fasolea asta”, și-a spus și un alt domn părerea.

Accesul în zona în care au fost împărțite porțiile s-a permis în cele din urmă cu o jumătate de oră mai devreme decât ora programată. Fiecare persoană a primit, după ce a predat voucherul, o porție de fasole, fie simplă, pentru cei care au menționat că țin post, fie cu ciolan, asezonată cu murături. Pentru câteva minute, cât să surprindă cameramanii televiziunilor imagini, primarul i-a servit chiar el pe slătineni.

Bună, bună rău, dar trebuia să ne dea și niște apă la murăturile astea, că vinul fiert cred că e pe bani”, au comentat slătinenii. Alții au fost nemulțumiți că au primit furculiță și cuțit, deși le-ar fi fost mult mai de folos o lingură.

Porțiile au fost pregătite și servite pe loc FOTO: Alina Mitran
Porțiile au fost pregătite și servite pe loc FOTO: Alina Mitran

Faci și acasă, dar, știți cum e, e mai bună la cazan, în aer liber...”, au răspuns alți intervievați.

Oamenii pare că au trecut ușor peste faptul că au fost nevoiți să obțină mai întâi voucherul pentru a putea primi, de 1 Decembrie, porția de fasole cu ciolan. Altele sunt însă lucrurile care-i supără, iar odată stârniți, se dezlănțuie. „Ne trebuie un trai mai bun, ăsta nu e bun. E o perioadă foarte grea”, comentează o doamnă. „N-ar fi grea, n-ar fi deloc grea dacă n-am ajuta pe alții. Dacă tu iei bani de la poporul tău... Îl sărăcești, îi scumpești energia. Mi-a tăiat din pensie 300 de lei și dă la ucrainenii ăia și la moldovenii ăia. Păi, e posibil așa ceva? Că țara asta a avut de toate, și hidrocentrale, și termocentrale, și râuri, și aluminiu, și agricultură și tot-tot-tot. Așa sărăcie ca acuma n-a fost niciodată, trăim de azi pe mâine. Iei pensia și, dacă era să cumpăr asta, era 50 de lei, două porții – 100 de lei”, intervine un pensionar.

Voucherele s-au împărțit inlusiv astăzi FOTO: Alina Mitran
Voucherele s-au împărțit inlusiv astăzi FOTO: Alina Mitran

Ni-l mai dorim pe Ceaușescu, chiar dacă a fost cum a fost. Aveam de toate. Acum ce avem? S-a dat fasole pe cartelă? Ar fi bine să ne întoarcem la vremurile alea, pentru că noi, care suntem în vârstă, noi știm ce am trecut prin vremurile alea. Numai că te găsea pe stradă că n-aveai servici, te lua și te băga-n servici. Erai netuns, te ducea și te tundea gratis. Păi, acum poți să mori în stradă, nu te-ntreabă nimeni ce e cu tine acolo. E greu, tineretul nu știe ce înseamnă, eu, cel puțin, tânjesc după vremea aia. Aveam frigiderele pline, toate alea, un trai liniștit, n-aveai frică să ieși noaptea pe stradă. Acum nu ieși, cum s-a lăsat întuneric, ai terminat cu strada”, continuă pensionarii să-și spună părerile.

Mirosul cărnii de porc a umplut Parcul Tineretului FOTO: Alina Mitran
Mirosul cărnii de porc a umplut Parcul Tineretului FOTO: Alina Mitran

Mesele din parc se ocupă pe măsură ce oamenii își primesc porțiile de fasole cu ciolan și se grăbesc să mănânce. Alții se îndreaptă cu ele spre casă. „Am luat patru porții pentru că mi-a dat cineva două vouchere, a zis că nu mai stă, când a văzut cât e de așteptat. Și dacă mi le-a dat, nu era păcat să nu le iau?!”, explică un bărbat cum a reușit să plece spre casă cu o plasă plină.

FOTO: Alina Mitran
FOTO: Alina Mitran

Din boxe se aud când cântece cu versuri patriotice, când muzică de petrecere, iar la coadă încă se adună oameni.

E prima zi în care și comercianții din târgul de Crăciun și-au expus marfa, dar nu prea e rost de clienți. „Astăzi, nu știu ce să zic, poate mai târziu, când mai vin părinți cu copii. Nu vedeți că oamenii s-au strâns la coadă la ce se dă gratis, mai scoate lumea bani din buzunar să cumpere de la noi?”, este constatarea unei doamne care vinde gogoși.

Fasolea, carnea și murăturile au fost porționate în fața oamenilor FOTO: Alina Mitran
Fasolea, carnea și murăturile au fost porționate în fața oamenilor FOTO: Alina Mitran

Spune că a încercat să pună prețuri pentru toate buzunarele, dar și așa clienților li se pare mult. „E mult, nu-i așa? Da, dar să știți că la mine porția mare e 30 de lei, iar lângă e 35 de lei. La mine cea mică e 15 lei, dincolo de 20. Nu știu cum o fi, că suntem mulți cu porumb fiert și gogoși. Și ne-au luat și o grămadă de bani să vindem aici”, continuă femeia.

