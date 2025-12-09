Neurochirurgul Vlad Ciurea, dezvăluri inedite despre copilărie. De ce fugea de acasă. „Azi copiii primesc tot fără să ofere nimic”

Medicul neurolog Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi ai României, a rememorat recent momente esențiale din copilăria sa, dezvăluind cum s-au conturat primele aspirații către medicină și ce valori l-au ghidat de-a lungul vieții.

Într-un podcast realizat de artistul Damian Drăghici, profesorul Ciurea a povestit despre libertatea copilăriei, regulile stricte din familie și influența părinților asupra formării sale.

„Ei mă răsfățau, îmi împlineau toate dorințele și îmi ofereau un mediu în care trăiam neajunsurile epocii fără să le simt ca o povară”, a povestit profesorul, potrivit Click!

Tatăl, mai rigid și mai distant, îl certa des, iar teama de pedeapsă îl făcea uneori să fugă de acasă. Mama, profesoară de astronomie și matematică, era figura blândă și răbdătoare a familiei.

„Ea mă încuraja, îmi explica fiecare întrebare și îmi oferea răspunsuri din orice domeniu: Biblie, istorie, povești sau astronomie. De la tatăl meu am învățat disciplina și corectitudinea, iar de la mama – educația adevărată, aceea care modelează un om pentru toată viața”, a dezvăluit medicul Vlad Ciurea.

„Azi copiii primesc tot fără să ofere nimic”

Reflectând la diferențele între generații, profesorul Ciurea subliniază că, deși bunicii l-au răsfățat, părinții săi erau stricți.

„Acum, copiii sunt adesea exagerat de alintați. Trăiesc într-o zonă de confort absolut, în care cer și primesc totul fără efort. Mulți adolescenți au mașini încă din liceu sau imediat după absolvire, ceea ce consider o exagerare și o sursă de dezechilibru educațional”, a explicat medicul Vlad Ciurea.

