Video Atac devastator în apele irakiene: două petroliere străine incendiate, un membru al echipajului ucis și 38 de oameni salvați

Două petroliere străine au fost incendiate în apele irakiene, iar un membru al echipajului a fost ucis. Incidentul amenință transportul internațional de petrol și contribuie la creșterea prețurilor pe piețele globale.

„Două petroliere au fost supuse unui act laș de sabotaj”, a declarat generalul Saad Maan, purtătorul de cuvânt al Celulei de Presă a Securității, precizând că guvernul irakian depune toate eforturile pentru a preveni implicarea Irakului într-un conflict mai larg.

Șase nave de intervenție au fost mobilizate imediat pentru salvarea echipajelor, potrivit trtworld.

Potrivit surselor irakiene, cele două nave vizate erau Safesea Vishnu, sub pavilionul Insulelor Marshall, și Zefyros, înregistrată în Malta, ambele încărcate cu produse petroliere.

Investigațiile preliminare sugerează că atacul ar fi fost comis cu bărci încărcate cu explozibili, suspectate a fi de origine iraniană, în contextul tensiunilor crescute din Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz, coridoare vitale pentru comerțul internațional cu petrol.

Acest incident survine pe fondul unei escaladări regionale semnificative, după atacul comun lansat de Israel și Statele Unite asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, care, potrivit autorităților de la Teheran, a provocat moartea a peste 1.200 de persoane și rănirea altor 10.000.

Iranul a răspuns prin atacuri cu drone și rachete vizând Israel, Iordania, Irak și țările din Golf care găzduiesc baze americane.

Într-un mesaj public, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian, Ebrahim Zolfaqari, a avertizat că instabilitatea din regiune ar putea determina creșterea prețului petrolului până la 200 de dolari pe baril, subliniind impactul economic al escaladării conflictului.

Până în prezent, autoritățile au raportat 13 atacuri suspecte iraniene asupra navelor comerciale în Golful Persic, ceea ce indică un climat tot mai tensionat pentru navigația internațională în această regiune strategică.