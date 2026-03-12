Vladimir Putin se teme că va sfârși ca ultimul țar al Rusiei, spune Keith Kellogg, fostul emisar al lui Trump pentru Ucraina

Vladimir Putin se teme că ar putea sfârși precum ultimul țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, executat după abdicare – este opinia fostului emisar special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg.

Într-un interviu acordat postului japonez NHK, Kellogg a afirmat că liderul de la Kremlin, și nu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, este cel care nu dorește în prezent un armistițiu în războiul din Ucraina.

Fostul oficial american consideră că temerile lui Putin sunt legate de propriul destin politic și istoric. „Putin este îngrijorat că ar putea deveni un alt Nicolae al II-lea”, a spus Kellogg, amintind că ultimul țar al Rusiei a fost împușcat împreună cu familia sa după ce a fost forțat să abdice de la tron.

Declarațiile au fost făcute miercuri, în marja conferinței Tokyo Conference 2026, organizată de think-tank-ul japonez Genron NPO. Kellogg, care până în decembrie a fost emisar special pentru Ucraina și a participat la negocierile dintre Rusia și Ucraina, a explicat că un armistițiu ar putea fi atins chiar și „astăzi”, dacă cele două părți ar accepta înghețarea actualei linii a frontului.

Potrivit acestuia, principalul obstacol rămâne poziția Kremlinului. Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donbas, în estul Ucrainei, condiție respinsă categoric de Kiev.

Kellogg a vorbit și despre costurile uriașe ale războiului pentru Moscova. În opinia sa, sancțiunile occidentale „lovesc puternic” economia rusă, iar pierderile militare ale Rusiei ar putea ajunge la între 1,2 și 1,4 milioane de morți și răniți.

Fostul emisar american a subliniat că pentru a se ajunge la pace, Putin trebuie să accepte o realitate esențială: Rusia nu va mai câștiga teritorii. „Pentru un armistițiu, Putin trebuie să fie de acord că nu va mai obține alte teritorii”, a spus Kellogg.

Următorul pas, a adăugat el, este ca liderul rus să înțeleagă că nu mai are nimic de câștigat din continuarea războiului.