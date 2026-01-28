search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Capcana în care a fost atrasă Mihaela, tânăra însărcinată ucisă de iubitul ei: „I-a spus de multe ori că o bagă în mormânt”

O întâlnire aparent obișnuită s-a transformat într-o capcană mortală pentru Mihaela, tânăra însărcinată din Scobinți, județul Iași. Bărbatul de care era îndrăgostită a planificat crima pas cu pas, a dus-o într-o zonă izolată și a înjunghiat-o cu sânge rece. Trei copii au rămas fără mamă. Cu doar patru luni în urmă, Mihaela ceruse revocarea ordinului de protecție împotriva aceluiași bărbat, care astăzi i-a devenit călău.

Mihaela și iubitul ei FOTO: captura observator
Mihaela și iubitul ei FOTO: captura observator

Potrivit anchetatorilor, Mihaela și Daniel Caprariu s-au cunoscut pe Facebook, după ce femeia a rămas văduvă. După câteva discuții, aceasta a decis să-și refacă viața și să se mute împreună cu Daniel, locuind inițial la Ștefănești, apoi la Scobinți. Din primele luni, relația lor a fost marcată de certuri și consum excesiv de alcool din partea bărbatului, iar vecinii povestesc că scandalurile și amenințările la adresa tinerei nu erau rare, scrie BZI. 

În ultimele săptămâni, Daniel a plecat de la Scobinți la Ștefănești, însă Mihaela a continuat să comunice cu el. Luni, ea a acceptat să se întâlnească cu el, spunând copiilor că pleacă să cumpere lapte. Întâlnirea s-a petrecut în zona dispensarului veterinar din Scobinți, aproape de un câmp unde locuiesc doar două familii. Acolo, Daniel a înjunghiat-o în gât și a părăsit locul crimei.

Cadavrul Mihaelei a fost descoperit după ce criminalul a sunat la 112 și s-a autodenunțat în jurul orei 18:00.

„Lângă locul în care a fost omorât un bărbat acum 20 și ceva de ani, era femeia căzută. Polițiștii au sunat la salvare, însă femeia era deja rigidă și cu sânge pe față”, a povestit un localnic. 

Mama tinerei, Elena Lucan, a declarat că Daniel amenințase în repetate rânduri.

„I-a spus de multe ori că o bagă în mormânt sau că o va pune în scaun cu rotile. (...) Eu nu am avut o părere bună despre el, dar am lăsat-o să facă ce credea. Nu știu ce om a putut să fie ăla să lase trei copii fără mamă”, a povestit mama acesteia. 

Vecinii spun că gelozia și sarcina nedorită ar fi putut fi motivele crimei.

„Cred că din cauza geloziei a omorât-o. El, când a plecat, a lăsat-o cu copiii în casă fără lemne. Ea a vorbit cu un băiat să-i aducă lemne, iar Daniel a aflat și s-or fi certat”, a explicat unul dintre vecini pentru publicația ciată. 

Daniel Caprariu, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv pentru omor.

Tânăra şi-a iertat călăul care i-a adus moartea

Potrivit IPJ Iași, la data de 07.08.2025, instanța a emis ordin de protecție în favoarea femeii, iar la data de 24.09.2025 instanța a dispus revocarea acestuia. După revocare, nu au mai fost sesizări între cei doi concubini.

„La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurală Hârlău au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat și-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unei femei de 35 de ani. Ulterior, o echipă din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Iași, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea de cercetări. La scurt timp, în urma activităților derulate, bărbatul bănuit de săvârșirea faptei, de 45 de ani, din comuna Scobinți, a fost depistat de polițiști și condus la audieri. Din verificările efectuate, a rezultat faptul că, la data 07.08.2025, instanța de judecată a emis ordin de protecție în favoarea femeii, iar, la data de 24.09.2025, instanța a dispus revocarea ordinului de protecție”,a trasmis IPJ Iași.

Bărabtul a fost prins în județul Botoșani și a fost prezentat Tribunalului Iași, unde judecătorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

