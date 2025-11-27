search
Când vom vedea decorul de iarnă de La Mița Biciclista și ce concept va avea. A devenit cel mai fotografiat loc din București

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Casa femeii fatale din Bucureștiul interbelic, Mița Biciclista, a devenit în ultimii ani cel mai instagramabil loc din București în preajma Sărbătorilor, datorită decorurilor spectaculoase. Anul acesta, curioșii vor putea vedea cum a fost împodobit monumentul istoric sâmbătă, pe 29 noiembrie, de la ora 19. 

Decorul din 2023 FOTO Facebook/Alberto Groșescu
Decorul din 2023 FOTO Facebook/Alberto Groșescu

Steaua, conceptul decorativ central al decorațiunilor din acest an de La Mița Biciclista

Anul acesta, reprezentanții stabilimentului creativ ,,La Mița Biciclista" anunță o idee construită în jurul conceptului de întâlnire. Fațada casei va deveni, spun aceștia, un cer plin de stele sub care oamenii, tradițiile și poveștile se vor aduna în același loc.

,,De la stilul care a ajuns să fie replicat peste tot în oraș, în 2025 schimbăm registrul printr-o instalație iconică, strălucitoare, construită în jurul unui singur simbol universal: Steaua. Este o invitație la apropiere, un semn al încrederii că, indiferent de unde venim, există un punct în care ne putem întâlni. E și o frumoasă trimitere la steaua care i-a călăuzit pe magii din Bethleem”, spune Edmond Niculușcă, fondator ARCEN şi co-fondator La Miţa Biciclista.

Organizatorii își doresc astfel un Crăciun al orașului unit. 

Cine a creat conceptul și cum vor arăta decorurile

Instalația de Crăciun a fost creată de artistul internațional Mantas Petruskevicius și cuprinde 11 stele sculpturale, realizate special pentru această ediție.

,,Cea mai mare stea măsoară 5 metri înălțime și este acompaniată de 1 km de ghirlande luminoase și 200 de metri de ghirlande decorative, toate integrate într-o compoziție monumental-minimalistă. Montajul se realizează în 72 de ore, cu o echipă de 20 de oameni, care construiesc pe fațadă un cer simbolic dedicat întâlnirii sub aceeași stea", anunță reprezentanții La Mița Biciclista. 

Programul weekendului care deschide sezonul festiv

  • Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 18:00: se aprind luminile decorului de Crăciun de pe fațada casei.
  • Tot sâmbătă, de la aceeași oră: începe ultimul l’Aprem al anului – petrecerea de zi care aduce muzica contemporană în braserie. DJ-ul Manuel Riva mixează.
  • Expoziția ”Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă”, cu extra tururi ghidate. În interiorul casei istorice, expoziția anuală completează mesajul despre întâlnirea sub aceeași stea. Povești ale unor legături umane exemplare vorbesc despre magia întâlnirii cu celălalt și importanța relațiilor autentice. Se poate vizita și luni, pe 1 decembrie, cu program de weekend: trei tururi ghidate, de la 13:00, 16:00 și 19:00.

Spărgătorul de Nuci, creat integral din piese lego

Organizatorii anunță anul acesta și ceea ce numesc o premieră în decorul stradal din București: faimosul personaj „Spărgătorul de nuci” a fost recreat integral din piese LEGO.

,,Decorațiunea are 1,8 m, cântărește 65 kg , este construită din peste 30.000 de cărămizi LEGO, este în 7 culori și au fost necesare peste 480 de ore de muncă pentru construcția acestuia.

Spargătorul de Nuci devine un simbol al creativității și al întâlnirii sub aceeași stea, invitând vizitatorii să redescopere magia jocului și a sărbătorilor. La inaugurare, vor fi oferite 1000 de mini seturi LEGO® , cadou pentru copiii însoțiți de părinți", spun reprezentanții stabilimentului creativ.

Cum au arătat decorurile din ceilalți ani

În 2023 și 2024, casa monument istoric a devenit unul dintre cele mai vizitate puncte din București în perioada Sărbătorilor. Mii de oameni s-au înghesuit să își facă poze în fața decorurilor de poveste. 

Decorul din 2023 și mulțimea adunată în fața casei FOTO Facebook/Alberto Groșescu
Decorul din 2023 și mulțimea adunată în fața casei FOTO Facebook/Alberto Groșescu
Detaliu decor 2023 FOTO Ana Maxim
Detaliu decor 2023 FOTO Ana Maxim
Decorul din 2024 FOTO Facebook/Alberto Groșescu
Decorul din 2024 FOTO Facebook/Alberto Groșescu
