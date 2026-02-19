Prețul apei industriale va crește în România. Răspunsul ministrului Mediului despre cum va fi afectată populația

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat despre proiectul prin care costul apei industriale va crește în România că este un jalon în PNRR și, în opinia sa, orice fel de mecanism care va fi realizat nu va trebui să fie resimțit de către populație.

Ministrul Mediului a fost întrebat la finalul ședinței de Guvern de joi în ce stadiu este proiectul prin care costul apei industriale va crește în România.

”Nu avem încă scenariile pregătite. Este un jalon în PNRR care zice că trebuie să fie consolidat mecanismul din ANAR pentru a-şi obține fonduri, ca să poată să realizeze investițiile în infrastructură. Din punctul meu de vedere, orice fel de mecanism care va fi realizat nu va trebui să fie resimțit de către populație, pentru că marjele de profit care există astăzi la operatorii care folosesc această apă ar trebui să fie ele coborâte, nu să resimtă după aceea oamenii un preţ mai mare. În oricare dintre variante, noi vom susține că acest mecanism de investiții care trebuie să fie făcute, noi vorbim de un necesar de aproximativ 30 de miliarde de lei, calculat de Banca Mondială, pentru a putea să avem lucrările în infrastructură împotriva inundațiilor, doar lucrările critice. Deci 30 de miliarde ar fi necesare pentru a fi realizate în următorii 15 ani lucrările critice. Acesta este răspunsul Băncii Mondiale, după ce a fost achiziționat contract de servicii în baza jalonului din PNRR. Va trebui să avem o discuție în coaliție, va trebui să avem o discuție în guvern, pentru a trece o variantă cu care absolut toate partidele sunt de acord, pentru a îndeplini acest jalon care are totuși o sancțiune şi o penalitate destul de mare de un miliard ataşată, dacă nu se îndeplineşte. Este clar că este nevoie să fie trecut acest Jalon”, a mai spus ministrul Mediului, scrie News.

Diana Buzoianu a precizat că ceea ce își doreşte ea este ca aceşti bani să fie folosiţi real pentru investiţii împotriva inundaţiilor, adică despre barajele de care tot discutăm, care au şi ele nevoie de finanțare ca să poată să fie o parte dintre ele menţinute şi să poată să ne apere împotriva inundaţiilor.

”Pe de altă parte vorbim şi de lucrări noi care trebuie să fie făcute în zone absolut critice, deci banii aceştia vor trebui să se ducă prioritar pe această zonă. Modalitatea exactă cum va arăta acest mecanism va depinde foarte mult şi de discuţiile care vor fi purtate în coaliţie şi la guvernare. Perspectiva mea este că niciun preţ nu va trebui să fie crescut pentru cetăţeni, pentru că nu există o raţiune pentru care să fie crescut preţul final”, a menţionat Buzoianu.

Ministrul a mai spus că cineva va trebui să piardă anumite profituri.

”Din punctul meu de vedere, având în vedere că majoritatea discuţiilor pe care le purtăm privesc mai degrabă companii de stat, cred că statul nu mai trebuie să facă profit pe creşterea preţurilor neapărat în situaţii foarte dificile asupra cetăţenilor. Dar acestea vor fi discuţii punctuale, purtate în momentul în care vom avea scenariile. Repet, va trebui să există un consens în coaliţie şi un consens la guvernare pentru acest jalon. Este un jalon foarte important, dar tocmai pentru că nu vreau să fie manipulat de niciunii dintre partenerii de coaliţie că ar duce la creştere de preţuri într-o anumită direcţie sau în alta, consider că este necesar să ne asumăm cu toţii un jalon care de altfel este absolut necesar pentru România”, a mai afirmat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului mediului, investiţiile în infrastructură critică împotriva inundaţilor nu sunt un lux ci sunt o nevoie.

”Dacă noi am avut anul trecut, de exemplu, de la bugetul naţional 50 de milioane, cam asta a fost cât a fost executat până la final, 50-60 de milioane de lei pentru baraje, gândiţi-vă că avem, de fapt, nevoie, necesarul era de undeva de aproape 10 ori mai mult, anul trecut. (..) Scenariul minimal pentru a putea să acoperim măcar lucrările critice, vorbim de baraje care sunt în zone absolut de risc şi pentru care, dacă nu se fac aceste lucrări, populaţia, comunităţile se află în faţa unui risc, este de aproximativ 30 de miliarde de lei, pentru 15 ani de zile. Deci, vorbim de un buget pentru instituţie pe 15 ani de zile, pentru că şi aceste lucrări trebuie să fie gândite multi-anual”, a mai spus Buzoianu.