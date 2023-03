Medicii cer legalizarea canabisului în scop medical

Noi discuții vor avea loc în Parlament, pentru legalizarea canabisului în scopuri medicale. Doctorii îi încurajează pe politicieni să dea aviz pozitiv acestui tratament folosit în întreaga lume, asigurând că stupefiantele prescrise în scopuri medicale nu pot da dependență.

Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor va dezbate, în cursul zilei de astăzi, utilizarea canabisului în scop medicinal, urmând a fi ascultaţi specialişti din mai multe domenii mai ales medicale. Proiectul de act normativ, cunoscut sub numele de „Legea Victoria”, a fost iniţiat de Alexandra Cârstea, a cărei mamă –Victoria – a murit din cauza cancerului. De atunci, Alexandra s-a luptat pentru aprobarea legii, dar fără prea mare succes.

Proiectul de lege prevede, în esență, posibilitatea prescrierii, de către medicul specialist, de calmante ce conțin canabis sub formă de ulei, tinctură, infuzie sau pentru inhalare. Proiectul de act normativ prevede explicit că fumatul de canabis nu este permis și că tratamentul se va prescrie utilizând un formular special ca și în cazul morfinei, pentru un control mai strict al substanțelor active. După ce a trecut de Senat, proiectul nu a mai ajuns la vot în Camera Deputaţilor, primind un punct de vedere nefavorabil din partea Ministerului Sănătăţii, în anul 2021. Ulterior, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat poziția instituției pe care o reprezintă. „Apropo de canabis sau de derivații din canabis. Aici nu este vorba despre punctul de vedere al Ministerului Sănătății, care se schimbă după cum vrea un ministru al Sănătății. E vorba despre respectarea legislației europene în materie, noi avem o agenție în Europa, Agenția Europeană a Medicamentului, și în momentul în care orice derivat de canabis va primi autorizare de utilizare la anumite categorii de pacienți – așa cum primește orice alt produs farmaceutic, pentru că ne referim la produse farmaceutice – bineînțeles că și România se va adapta legislației europene. Noi așteptăm punctul de vedere al Agenției Europene a Medicamentului”, a explicat recent Alexandru Rafila.

Zeci de țări din întreaga lume permit în acest moment utilizarea canabisului în scopuri medicale. Numărul acestor țări crește în fiecare an, iar Germania, Marea Britanie, Italia, Olanda, Elveția, Grecia, Cehia, Cipru, Malta, Polonia și Portugalia se numără printre țările europene care au legalizat utilizarea canabisului în scop medical. Aceasta este legalizată și în Canada, în timp ce în Statele Unite, fiecare stat are propria legislație în această privință.

Slab adictiv

Dr. Eugen Hriscu, medic psihiatru şi psihoterapeut cu experienţă în adicţii, directorul ştiinţific al ALIAT, a declarat pentru „Adevărul” că legalizarea consumului de canabis în scopuri medicale ar fi benefică. „Ar fi utilă pacienților dacă am reuși să ne aliniem și noi tendințelor europene. Sunt țări care au legalizat canabisul medical de ani de zile, dar la noi discuția este una politică. Pe această temă ar trebuie să fie o dezbatere exclusiv în breasla medicală. Nu are ce căuta politicul aici. Este exact ca în cazul ketaminei care, în principiu, este un drog de stradă, dar care a fost legalizată pentru unele afecțiuni. Așadar, discuția trebuie să aibă loc în interiorul breslei medicale, nu între politicieni, mai ales că regimul prin care s-ar putea prescrie canabisul pentru pacienți ar fi unul extrem de strict, asemănător celui pentru morfină. Dar noi suntem mai conservatori…”, spune medicul.

Eugen Hriscu mai susține că un astfel de tratament pe bază de canabis nu poate să dea dependență pacienților. „În general, stupefiantele prescrise în scopuri medicale nu dau dependență. Nici canabisul, dar nici morfina nu au astfel de efecte adverse dacă sunt prescrise de medic. Oricum, canabisul este slab adictiv din start”, a precizat medicul.

Control terapeutic

La rândul lui, psihiatrul Gabriel Diaconu a transmis că o să fie prezent la Camera Deputaților să prezinte punctul de vedere privitor la proiectul de lege. „Sunt absolut sigur că nivelul discuțiilor, oricât am vrea să fie ridicat academic, științific și bazat pe dovezi, va aluneca – probabil – în derizoriu. M-am obișnuit de ani buni că, de fapt, România se comportă juvenil cu subiecte pe care nu le stăpânește. Sunt unul dintre cei care consideră că folosirea marijuanei ar trebui să fie în general legală, reglementată, iar în particular – privind uzul medical – aplicată judicios și controlată terapeutic. (...) Principala obiecție în calea legalizării e credința irațională a unor actori instituționali și/sau politici că prin asta am încuraja consumul, am trivializa riscurile, drept urmare fenomenul ar lua amploare. Mai mult, aceiași oameni cred că, de fapt, soluția e înăsprirea pedepselor, diabolizarea folosirii canabisului și, prin asta, împlinirea unui deziderat de sănătate și curățenie. Ceea ce (sper) că e, evident, ridicol”, spune Gabriel Diaconu.

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), este de părere că, în principiu, canabisul poate ajuta în terapia durerii. „Este folosit din cele mai vechi timpuri în terapii, poate crește mult calitatea vieții pacientului și, evident, nu sunt împotriva unui astfel de tratament mai ales dacă este prescris de medicul oncolog”, a precizat Cezar Irimia.