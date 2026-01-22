Rapperul Wiz Khalifa contestă condamnarea de 9 luni de închisoare pentru consum de canabis pe scena festivalului din Costinești

Rapperul american Wiz Khalifa a depus o contestație la executare împotriva sentinței pronunțate de Curtea de Apel Constanța, care l-a condamnat la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc. Amintim, artistul a fumat o țigară cu canabis pe scena festivalului Beach Please din Costinești, în vara 2024.

Potrivit datelor din dosar, pe numele real Thomaz Cameron Jibril, artistul a formulat contestația la Tribunalul Constanța, cauza fiind înregistrată miercuri. Instanța a stabilit termenul de judecată pentru data de 3 aprilie.

Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la sfârșitul anului trecut, după ce Curtea de Apel Constanța a admis apelul formulat de procurorii DIICOT și a majorat pedeapsa stabilită inițial de Tribunalul Constanța.

În primă instanță, artistul primise o amendă penală de 3.600 de lei, însă procurorii au contestat soluția, solicitând o pedeapsă mai severă.

Rapperul a fost trimis în judecată în octombrie 2024 pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Ancheta a stabilit că, în seara de 13 iulie 2024, acesta a deținut în incinta festivalului Beach, please! din Costinești 18,53 grame de canabis, precum și o țigară pe care a fumat-o pe scenă, în timpul concertului.

„Din materialul probator administrat a rezultat că, la data 13.07.2024, în jurul orei 23:55, în timp ce se afla în incinta spațiului de desfășurare a festivalului de muzică din Costinești, a deținut, în vederea consumului propriu, fără drept, cantitatea de 18,53 grame canabis şi o țigaretă care conținea canabis”, afirmau procurorii.