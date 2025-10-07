Video Călin Georgescu comparat de preotul din Buftea cu „Sfântul Cleopa”. Slujitorul bisericii a tras clopotele pentru fostul candidat la prezidențiale

Clopotele de la biserica din localitatea Buftea au fost trase pentru Călin Georgescu, chiar în timpul în care acesta semna controlul judiciar.

Călin Georgescu a ajuns marți la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea, imediat după ce a plecat după ce a semnat controlul judiciar.

Acolo au urmat câteva scene halucinante, pentru că în momentul în care mașina lui Georgescu a intrat pe poarta bisericii sunt trase clopotele bisericii.

Preotul a spus reporterilor că a decis să tragă clopotele pentru că „E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva”.

„S-a tras clopotul așa. Nu e bine? E un eveniment pentru biserică. Când vine cineva. Așa și când a intrat părintele Cleopa în Sfântul Munte, s-au tras clopotele și a fost un sfânt. Și acum s-a tras un clopot poate vine un președinte”, a explicat preotul, potrivit Antena 3 CNN.

Anul trecut, în campania electorală, mai mulți preoți au fost acuzați că au făcut propagandă pentru candidatul Călin Georgescu, deși Biserica Ortodoxă Română interzice explicit astfel de manifestări.

Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Dosarul a fost trimis în judecată de procurori în luna iulie, iar Georgescu se află sub control judiciar încă din februarie.

Călin Georgescu este judecat și într-un al doilea dosar, deschis după descoperirea unor arme și explozibili folosite de rețeaua lui Horațiu Potra. Potrivit anchetatorilor, planul urmărea infiltrarea în protestele de după anularea alegerilor și crearea de haos pentru „răsturnarea ordinii constituționale”.

Pe 16 septembrie 2025, Georgescu a fost trimis în judecată și pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Între timp, Horațiu Potra, considerat șeful grupării de mercenari, a fost prins pe 24 septembrie la Dubai, iar autoritățile române așteaptă acum procedurile de extrădare.