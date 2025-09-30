Video Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic folosit de Illuminati”

Călin Georgescu a propus, la „Marius Tucă Show”, un „plan” pentru România care includea și transformarea leului într-o monedă sigură și stabilă, astfel încât 1 leu să fie egal cu o liră sterlină. Așa-zisul plan a fost întâmpinat cu un val de ironii online.

Dezbatere interesantă pe platforma Reddit cu privire la emisiunea moderată, recent, de Marius Tucă, la care a participat fostul candidat la președinție Călin Georgescu, în care a prezentat așa-zisul său plan pentru România.

După „reromânizarea” capitalului, adică resursele „îți aparțin”, planul lui Georgescu are 5 puncte:

1. Legi simple pe înțeles tuturor

2. Funcționari bine instruiți capabili să pună în aplicare legile

3. Taxe și impozite mici, ca țara să se dezvolte.

4. Monedă sigură și stabilă, 1 leu va fi egal cu o liră sterlină.

5. Țară curată și îngrijită.

Fostul candidat a susținut că acesta este un plan de țară, iar guvernanții, de 6 luni de când conduc, nu au niciun plan.

„E un leu dacic numit deu, care valorează cât 5 lire sterline”

Utilizatorii de pe Reddit nu au ezitat să-și exprime opiniile critice, unele ironice, altele acide.

Un comentator scrie:

„Ba oameni buni, ăla e un leu dacic numit deu, care valorează cât 5 lire sterline și e moneda folosită de Illuminati. Doar Guru deține rezerva cu moneda asta.”

Altul punctează lipsa de consistență a planului:

„Deci o serie de platitudini și sofisme pentru cei săraci cu duhul. Asta nu e plan. Dar hai să vedem definiția unui plan: «Proiect elaborat cu anticipare, cuprinzând o suită ordonată de operații destinate să ducă la atingerea unui scop». Așadar, unde e planul? Eu văd aici doar scopuri sau aspirații. Și sunt sigur că dacă te uiți la tot interviul, e plin de aiureli, bazaconii, aberații, silogisme care fac idiotul de pe TikTok să creadă în el și să se simtă inteligent: «Ia uite, dom’le, ce bine le zice». Dar, dacă asta vrea poporul, să fie primit.”

Un alt utilizator adaugă:

„Păi de ce crezi că l-au votat pe ăsta sau pe Simion? Să trăiască ei mai bine? Știu că nu au șanse să trăiască mai bine, așa că vor ca și tu sau alții să trăiască la fel de greu ca și ei, că îi frustrează când văd că alții au reușit.”

„Nu mai bine facem noi un leu = un bitcoin?”

Critici dure au fost adresate și jurnaliștilor care i-au luat interviul lui Georgescu:

„Tuca și Cristoiu... exemple de indivizi care nu înțeleg contextul lumii în care trăiesc și care nu doresc să-și termine cariera frumos.”

Un alt utilizator se întreabă de ce niciunul dintre cei doi jurnaliști nu l-au întrebat pe Georgescu cum o să îndeplinească acest așa-zis plan.

Ironic, un altul a sugerat: „Nu mai bine facem noi un leu = un bitcoin? Măcar să știm o treabă.”

Altul scrie cu umor amar: „Dacă mă uit la ăștia, ajung la concluzia că câinele meu are MBA în finanțe și îi depășește de departe la nivelul de cunoștințe economice.”

„De ce nu 1 leu = 1000 lire, să fim toți bogați?”

Planul lui Georgescu despre Ucraina a stârnit, de asemenea, reacții ironice:

„La partea despre Ucraina a fost haios: îl întrebăm pe Trump ce părere are și asta facem. Mai devreme, B1TV avea mesaj pe burtieră – Trump autorizează lovituri în interiorul Rusiei.”

„Trump e un lider vulgar. Se folosește de declarațiile date în spațiul public ca să negocieze. Așa se comportă de ani de zile”, a comentat altcineva.

Alții au reacționat la promisiunile „fantasmagorice”:

„«Aș face...» E frumos să visezi. Dar și mai frumos e să te ducă și mintea să faci așa ceva. În cazul lui CG, un mitoman patologic, ar fi bine să vorbească mai puține prostii.”

„Gata, m-a dezamăgit! Nu mai votez cu el! Păi, ce, eu vroiam leul mai puternic decât lira!!”

„Consumul de AURolac dăunează grav sănătății mintale! Nici suverani nu putem să fim! 1 leu > 1 liră neapărat.”

Un rezumat ironic al întregii dezbateri sună așa:

„Călin Prostescu: taxe și impozite mici, aș face leul egal cu lira sterlină, o țară curată și îngrijită. Ăsta este planul. Ei nu au niciun plan. Păcat că nu a venit nimeni cu întrebarea: «Cum ați fi făcut asta?» Din păcate pentru el, ce a zis acolo nu se numește plan, ci obiective.”

„De ce nu 1 leu = 1000 lire, să fim toți bogați? Eu nu-l votez”, a concluzionat altcineva.