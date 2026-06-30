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Canicula paralizează transportul din Timișoara: masticul de pe șinele de tramvai s-a topit. Restricții extinse și pe rețeaua rutieră națională

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Valul de căldură extremă afectează infrastructura de transport din vestul țării. În municipiul Timișoara, circulația tramvaielor a fost parțial suspendată după ce temperaturile ridicate au dus la topirea masticului de pe șine, informează Societatea de Transport Public. 

Temperaturile ridicate au dus la topirea masticului de pe șine, la Timișoara FOTO: FB
Temperaturile ridicate au dus la topirea masticului de pe șine, la Timișoara FOTO: FB

În zona liniilor care duc spre Gara de Nord, temperaturile la nivelul șinei au depășit 60°C, ceea ce a provocat topirea materialului elastic dintre șină și asfalt. Aproximativ 40 de angajați au intervenit pe timpul nopții pentru curățarea căii de rulare, însă circulația tramvaielor rămâne restricționată pe mai multe tronsoane.

„Echipele STPT sunt în teren și lucrează pentru reluarea circulației tramvaielor. Peste 40 de angajați intervin atât pe tronsoanele afectate, cât și în depou pentru remedierea problemelor provocate de temperaturile extreme – s-au înregistrat peste 60 grade la nivelul liniilor”, a transmis Primăria Timișoarei, pe FB.

Sunt afectate liniile 8 și 9, iar ulterior restricțiile au fost extinse și pe segmente ale liniilor 1, 2 și 5. Transportul spre zone precum Bulevardul Regele Carol I, Piața 700 – Gara Est și Spitalul „Louis Țurcanu” se face temporar cu microbuze.

Situația vine din cauza Codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie Administrația Națională de Meteorologie, cu temperaturi de până la 41°C și disconfort termic accentuat.

Restricții extinse pe drumurile naționale

În paralel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, în intervalul 12:00 – 20:00, pe o mare parte din rețeaua rutieră națională.

Măsura vizează drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din următoarele județe:

  • Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava
  • Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj
  • Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu
  • Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt
  • Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu, Ilfov
  • Ialomița, Călărași, Brăila, Buzău

Restricțiile sunt justificate de riscul ridicat de deformare a asfaltului în condiții de temperaturi extreme și trafic greu, care pot produce deteriorări ireversibile ale structurii drumurilor.

Autoritățile avertizează că măsurile vor rămâne în vigoare pe durata valului de căldură, urmând să fie ajustate în funcție de evoluția vremii.

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