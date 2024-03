Bright Sky Ro, ghid de supraviețuire în violența domestică. Ce soluții oferă victimelor aplicația gratuită de la Vodafone

Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România vorbește la Adevărul Live despre Bright Sky Ro, aplicația gratuită care oferă soluția salvatoare victimelelor violenței domestice

La fiecare opt zile, cel puțin o româncă moare din cauza violenței domestice

37.408 de femei, 8.070 de minori și 9.951 de bărbați. Acestea sunt victimele violenței domestice, în România, în 2023, conform datelor oficiale oferite de Poliția Română.

Studiul realizat în toamna anului 2022 de Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor arată că rata medie a crimelor comise asupra femeilor în România este de două ori mai mare decât în Europa, iar la fiecare opt zile, cel puțin o româncă moare din cauza violenței domestice.

”Totul pleacă de la educație, de la cultura pe care noi o avem ca popor. Eu am avut o familie în care am fost iubită, dar în jurul meu am văzut nenumărate astfel de situații. Toleranța noastră la abuz și la orice formă de violență ar trebui să fie zero și cred că depinde de noi. Dacă în zona de parenting, vorbim de noi generații de părinți care au ales să nu-și mai bată copiii, de ce n-am putea să vorbim, la nivelul întregii societăți de o schimbare de mentalitate? De a înțelege că bătaia nu este ruptă din rai” declară pentru Adevărul Live, Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România

Bright Sky Ro, 1000 de descărcări în primele trei luni de la lansare

Datele celui mai recent comunicat de presă oferit de Poliția Română sunt înfricoșătoare. În România, în 2023, 28.056 de infracțiuni s-au consumat în mediul urban, 24.879 în mediul rural, 43.746 la domiciliu și 9.223 în spațiul public.

Dar în spatele acestor date sunt vieți care fie se pierd, fie caută soluția de a evada din teroare. Lor, vicitimelor violenței domestice Fundația Vodafone le vine în ajutor, arătându-le că dincolo de nori există și cerul strălucitor.

În 2019, Vodafone a demarat proiectul Bright Sky Ro, aplicația complet gratuită care are ca misiune principală de a oferi informația esențială, necesară și ușor de accesat victimelor violenței domestice care caută evadarea din teroarea în care trăiesc.

Bright Sky Ro s-a lansat în 2020, într-o perioadă în care, la nivel global violența domestică a explodat. Pandemia Covid-19 avea să potențeze „pandemia din umbră” , așa cum Organizația Mondială a Sănătății a denumit violența împotriva femeilor „un fenomen de proporții pandemice“ .

”În lockdown, , automat victimele au fost mai mult timp împreună cu agresorul. Ne-am gândit că aplicația poate ajuta la rezolvarea acestei probleme. Iar noi am lansat Bright Sky Ro în plină pandemie. Ne-au susținut instituțiile statului, de exemplu Poliția Română, care este partenerul nostru în dezvoltarea acestei aplicații, Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității, care împreună au ajutat în promovare. La aproape trei luni aveam 1000 de descărcări. Aplicația este disponibilă în 13 țări iar cifrele globale arată aproximativ 940.000 de accesări. Noi suntem la peste 92.000 de accesări și 10.000 de utilizatori, activi unici. Sunt cifre mari și este meritul tuturor celor care au ales să vorbească despre violența domestică. De la an la an a crescut numărul cazurilor raportate, ceea ce înseamnă că victimele au mai mult acces la informație și au început să prindă curaj și să raporteze abuzul” spune directorul Fundației Vodafone.

Bright Sky Ro aplicația care ajută la înțelegerea tuturor formelor de violență

Bright Sky Ro este gratuită și disponibilă atât pentru Android cât și pentru IOS, iar de curând are și varianta web. Aplicația este în română, engleză și maghiară și este dedicată în primul rând victimelor violenței domestice, dar în egală măsură se adresează fiecăruia dintre noi, oferind informații despre ceea ce înseamnă violența domestică.

Bright Sky Ro are zona de resurse, sau o bază de date unde victima violenței domestice găsește datele de contact ale tuturor instituțiilor, atât cele private cât și cele ale statului care oferă ajutor în astfel de situații.

Bright Sky Ro are un rol esențial în a ne ajuta să înțelegem toate formele de violență. Nu doar o palma dată din ”greșeală” partenerului, copilului, părintelui este agresivitate. Manipularea prin abuzul emoțional, verbal și economic, hărțuirea, inclusiv cea de la locul de muncă sunt alte forme de violență.

” Aplicația are și o zonă care demontează miturile despre violență și abuz. Iar din exemplele pe care le-am pus acolo, unul spune așa: e adevărat că prietena mea îl manipulează pe soțul ei, îl influențează, l-a îndepărtat de familie și de prieteni. Dar asta nu este o formă de abuz. Așa este ea și înseamnă că-l iubește foarte mult. Ei bine, este o formă de abuz. De foarte multe ori, victima găsește scuze agresorului, se autoînvinovățește. Aplicația poate fi folosită și în astfel de cazuri. Sunt și situații de violență domestică și copiii sunt cei care deschid ochii mamei. Cu ajutorul lor, femeia se decide să iasă din relația abuzivă. Avem în aplicație toate numerele de telefon ale tuturor liniilor gratuite care oferă informații și ajutor inclusiv într-o astfel de situație ” spune Angela Galeța

Directoarea fundației mai arată că unele dintre cele mai utilizate zone din aplicație sunt fie ceea în care utilizatorlui i se explică formele de abuz, fie chestionarul de evaluare sau de autoevaluare care poate să fie folosit atât de victimă, cât și de persoana care presupune că cineva apropiat este victimă a violenței.

”Există apoi Jurnalul meu, componenta extrem de importantă în aplicație pentru că permite trimiterea de mesaje către o adresă de email securizată. Și în aplicație se găsesc inclusiv informații despre cum utilizatorul poate să își creeze această adresă de email tocmai pentru ca agresorul să nu aibă acces la ea. Și Jurnalul meu permite trimiterea de înregistrări audio, video, fotografii către această adresă de email securizată, acestea fiind ulterior folosite ca probe în instanță. Un lucru care cred că interesează foarte mult persoanele care vor să folosească Jurnalul meu este acela că aplicația nu stochează informații despre utilizator tocmai pentru a-l proteja și pentru a oferi multă mai multă încredere” subliniază Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România

Urmărește integral ediția din Adevărul Live realizată și moderată de Antoaneta Banu și află de la Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România toate detaliile importante despre Bright Sky Ro

Și chiar dacă nu ești victimă a violenței domestice, descarcă aplicația pe telefonul tău. Nu uita că în 2023, în România, 28.056 de infracțiuni s-au consumat în mediul urban, 24.879 în mediul rural, 43.746 la domiciliu și 9.223 în spațiul public, arată Poliția Română