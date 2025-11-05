Noul premier al Republicii Moldova a anunțat destinațiile primelor sale vizite externe: Bucureşti şi Bruxelles

Alexandru Munteanu a anunțat miercuri, 5 noiembrie, că va efectua prima sa vizită externă în calitate de premier la Bucureşti, iar cea de-a doua, la Bruxelles.

Anunțul a fost făcut de premier înaintea primei ședințe a noului Guvern, transmite Moldpres.

Alexandru Munteanu a precizat că, începând de săptămâna viitoare, vor fi lansate vizitele în teritoriu pentru a discuta cu cetăţenii despre proiectele iniţiate şi dificultăţile întâmpinate.

Prima vizită peste hotare a lui Dorin Recean, în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova, a avut loc la 1 martie 2023, tot în România, amintește sursa citată.

Recean a avut atunci, la București, întâlniri axate pe aprofundarea relațiilor bilaterale, recuperarea economică a Republicii Moldova, dezvoltarea cooperării în domeniul energetic și proiecte de infrastructură.

Denunțarea acordului cu Executivul Rusiei privind înființarea și funcționarea centrelor culturale

Executivul condus de Alexandru Munteanu s-a întrunit miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință, iar printre proiectele de pe ordinea de zi s-a numărat și denunțarea acordului cu Executivul Rusiei privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

Ministerul Culturii al Republicii Moldova a inițiat proiectul de denunțare, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), iar motivele care stau la baza acestei decizii sunt legate de faptul că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului sporit de dezinformare ,,acord poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă. Având în vedere că Republica Moldova nu beneficiază de un Centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu există un mecanism echitabil pentru promovarea informațiilor despre Republica Moldova, ceea ce subminează echilibrul și scopul inițial al acordului”.

Conform proiectului de lege, MAE moldovean va anunța autoritățile ruse despre denunțarea acestui acord, iar prezenta lege va intra ,,în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Prevederile acordului

Respectivul acord încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse a fost semnat la Moscova în data de 30 octombrie 1998, dar a intrat în vigoare în data de 4 iulie 2001.

Actul prevedea ,,înființarea și funcționarea centrelor culturale ale Republicii Moldova și Federației Ruse pe teritoriile ambelor state, în baza principiului reciprocității. Scopul principal al tratatului este promovarea relațiilor culturale, umanitare, tehnicoștiințifice și informaționale dintre cele două țări. Acesta urmărește să faciliteze schimburile culturale, să sprijine dezvoltarea relațiilor interpersonale și să contribuie la creșterea vizibilității valorilor culturale și științifice ale ambelor părți”.

În luna februarie a acestui an, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au anunțat că Centrul Cultural Rus de la Chișinău va fi închis.