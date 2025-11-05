O brigadă ucraineană a făcut publică o înregistrare video ce surprinde un atac rusesc cu dronă FPV asupra a doi civili și a câinelui lor, în apropierea satului Kruhliakivka, regiunea Harkov. Procurorii au deschis o anchetă pentru crime de război, relatează Kyiv Independent.

Imaginile, făcute publice de Brigada Aeromobilă 77, au fost surprinse lângă Kruhliakivka , în districtul Kupiansk din regiunea Harkov, o zonă aflată sub control rusesc. Potrivit militarilor ucraineni, nu existau ținte sau poziții militare în vecinătatea locului în care a avut loc atacul.

Conform declarației Parchetului Regional din Harkov, marți, victimele se deplasau pe un drum purtând un steag alb, un semn clar al statutului lor civil, de necombatanți. Ambele persoane și câinele lor au fost ucise pe loc în urma unui atac țintit.

„Această crimă cinică este încă un exemplu al ignorării sistematice de către armata rusă a dreptului internațional umanitar și a dreptului civililor la viață”, a transmis procuratura.

Potrivit brigăzii ucrainene, soldații ruși au filmat atacul cu scopul de a distribui imaginile în materialele lor de propagandă și a acuza în mod fals Forțele Armate ale Ucrainei.

„Această crimă este încă o dovadă că ocupanții nu au nicio noțiune de onoare, moralitate sau lege”, au transmis militarii ucraineni.

Crime similare au fost raportate recent și în alte zone locuite din prima linie.

O comunicație radio interceptată, difuzată de serviciile de informații militare (HUR), pe 22 octombrie, a surprins un comandant rus ordonându-le soldaților să împuște civili în apropierea orașului Pokrovsk, aflat sub asediu.

„Nu lăsați pe nimeni să treacă pe drum, pe nimeni cu genți mari, civile, pur și simplu îi eliminați”, spune el.

Un videoclip publicat pe 20 octombrie de Corpul 7 al Forțelor de Asalt Aerian arată civili morți sau răniți, după ce grup de asalt rusesc, care s-a infiltrat în spatele liniilor ucrainene, în Pokrovsk.