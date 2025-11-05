Reacţia președintelui SUA după eşecurile electorale ale republicanilor: „Trump nu a fost pe buletinele de vot”

Preşedintele american Donald Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social că eşecurile electorale suferite de partidul său în mai multe scrutine locale se explică prin faptul că numele său nu a fost pe buletinul de vot. El pune rezultatele și pe seama actualului blocaj bugetar din Statele Unite, relatează News.ro.

„TRUMP NU A FOST PE BULETINUL DE VOT ŞI SHUTDOWN-UL AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE DIN ACEASTĂ SEARĂ”, a scris preşedintele american pe Truth Social într-o primă reacţie după eşecurile electorale suferit de republicani în mai multe scrutine locale, cel mai important fiind cel pentru alegerea primarului New Yorkului, oraşul natal al lui Trump, unde şi-a clădit cariera în imobiliare.

Democraţii au câştigat marţi trei scrutine importante, primele de la revenirea lui Donald Trump la preşedinţie, promovând o nouă generaţie de lideri şi oferind partidului aflat în dificultate un impuls înaintea alegerilor pentru Congres de anul viitor.

Primul primar musulman al orașului New York

În New York, Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câştigat cursa pentru primărie, încununând o ascensiune fulminantă şi improbabilă, de la un legislator statal anonim la una dintre cele mai vizibile figuri democratice ale ţării.

În statele Virginia şi New Jersey, democraţii moderaţi Abigail Spanberger, 46 de ani, şi Mikie Sherrill, 53 de ani, au câştigat alegerile pentru funcţia de guvernator cu un avans considerabil.

„Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat. Şi dacă există vreo modalitate de a-l înspăimânta pe un despot, aceea este prin eliminarea condiţiilor care i-au permis să acumuleze putere”, a declarat Mamdani în faţa unei mulţimi zgomotoase de susţinători. „Aşadar, Donald Trump, ştiu că ne urmăreşti, aşa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare!” - l-a provocat Mamdani pe preşedintele republican.

Alegerile de marţi au oferit un barometru al modului în care americanii răspund celor nouă luni tumultoase ale mandatului lui Trump, dar analiştii spun că este încă prea devreme pentru a prevedea o tendinţă pentru alegerile de la jumătatea mandatului său, care au loc la finalul anului viitor.

Trump a folosit în repetate rânduri prerogativele preşedintelui împotriva rivalilor politici şi, înainte de alegerile de marţi, a ameninţat că ar putea reţine miliarde de dolari din fondurile federale destinate oraşului New York dacă Mamdani, un socialist democratic, va fi ales. Aceasta ar urma reducerilor anterioare de fonduri efectuate de administraţia Trump în cadrul unor mişcări politice care vizează liderii democraţi din Congres, tot din acest oraş.

„Dacă un comunist conduce New York-ul, tot ce faci este să iroseşti banii pe care îi trimiţi acolo”, a declarat Trump duminică la emisiunea 60 Minutes a CBS. Marţi seara, într-o serie de mesaje postate pe Truth Social după ce a devenit clar câştigătorul cursei pentru primăria New York-ului, Trump a recomandat să fie revizuit interviul.

Guvernul american, paralizat de 36 de zile

Statele Unite au intrat miercuri în a 36-a zi de shutdown, depăşind astfel recordul de până acum al celui mai lung blocaj financiar din istoria ţării, stabilit în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

De la 1 octombrie, odată cu expirarea bugetului federal, republicanii şi democraţii din Congres nu reuşesc să ajungă la un acord pentru a depăși acest blocaj care pune sute de mii de funcţionari în şomaj tehnic, perturbă plata ajutoarelor sociale şi destabilizează chiar şi traficul aerian.