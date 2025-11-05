search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Reacţia președintelui SUA după eşecurile electorale ale republicanilor: „Trump nu a fost pe buletinele de vot”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele american Donald Trump a scris pe reţeaua sa Truth Social că eşecurile electorale suferite de partidul său în mai multe scrutine locale se explică prin faptul că numele său nu a fost pe buletinul de vot. El pune rezultatele și pe seama actualului blocaj bugetar din Statele Unite, relatează News.ro.

Donald Trump se întoarce la Casa Albă FOTO EPA EFE jpg

„TRUMP NU A FOST PE BULETINUL DE VOT ŞI SHUTDOWN-UL AU FOST CELE DOUĂ MOTIVE PENTRU CARE REPUBLICANII AU PIERDUT ALEGERILE DIN ACEASTĂ SEARĂ”, a scris preşedintele american pe Truth Social într-o primă reacţie după eşecurile electorale suferit de republicani în mai multe scrutine locale, cel mai important fiind cel pentru alegerea primarului New Yorkului, oraşul natal al lui Trump, unde şi-a clădit cariera în imobiliare.

Democraţii au câştigat marţi trei scrutine importante, primele de la revenirea lui Donald Trump la preşedinţie, promovând o nouă generaţie de lideri şi oferind partidului aflat în dificultate un impuls înaintea alegerilor pentru Congres de anul viitor.

Primul primar musulman al orașului New York

În New York, Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câştigat cursa pentru primărie, încununând o ascensiune fulminantă şi improbabilă, de la un legislator statal anonim la una dintre cele mai vizibile figuri democratice ale ţării.

În statele Virginia şi New Jersey, democraţii moderaţi Abigail Spanberger, 46 de ani, şi Mikie Sherrill, 53 de ani, au câştigat alegerile pentru funcţia de guvernator cu un avans considerabil.

„Dacă cineva poate arăta unei naţiuni trădate de Donald Trump cum să-l învingă, acela este oraşul care l-a lansat. Şi dacă există vreo modalitate de a-l înspăimânta pe un despot, aceea este prin eliminarea condiţiilor care i-au permis să acumuleze putere”, a declarat Mamdani în faţa unei mulţimi zgomotoase de susţinători. „Aşadar, Donald Trump, ştiu că ne urmăreşti, aşa că am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare!” - l-a provocat Mamdani pe preşedintele republican.

Alegerile de marţi au oferit un barometru al modului în care americanii răspund celor nouă luni tumultoase ale mandatului lui Trump, dar analiştii spun că este încă prea devreme pentru a prevedea o tendinţă pentru alegerile de la jumătatea mandatului său, care au loc la finalul anului viitor.

Trump a folosit în repetate rânduri prerogativele preşedintelui împotriva rivalilor politici şi, înainte de alegerile de marţi, a ameninţat că ar putea reţine miliarde de dolari din fondurile federale destinate oraşului New York dacă Mamdani, un socialist democratic, va fi ales. Aceasta ar urma reducerilor anterioare de fonduri efectuate de administraţia Trump în cadrul unor mişcări politice care vizează liderii democraţi din Congres, tot din acest oraş.

„Dacă un comunist conduce New York-ul, tot ce faci este să iroseşti banii pe care îi trimiţi acolo”, a declarat Trump duminică la emisiunea 60 Minutes a CBS. Marţi seara, într-o serie de mesaje postate pe Truth Social după ce a devenit clar câştigătorul cursei pentru primăria  New York-ului, Trump a recomandat să fie revizuit interviul.

Guvernul american, paralizat de 36 de zile

Statele Unite au intrat miercuri în a 36-a zi de shutdown, depăşind astfel recordul de până acum al celui mai lung blocaj financiar din istoria ţării, stabilit în 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump.

De la 1 octombrie, odată cu expirarea bugetului federal, republicanii şi democraţii din Congres nu reuşesc să ajungă la un acord pentru a depăși acest blocaj care pune sute de mii de funcţionari în şomaj tehnic, perturbă plata ajutoarelor sociale şi destabilizează chiar şi traficul aerian.

SUA

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
digi24.ro
image
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
stirileprotv.ro
image
Povestea unui tânăr spaniol plecat la MUNCĂ „la căpătul lumii”, în Australia. „Câștig 700 de euro într-un weekend. Acum simt că munca mea are valoare”
gandul.ro
image
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
mediafax.ro
image
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a anului
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
„Dacă sunt singurul copil, fraţii şi părinţii defunctului au dreptul la moştenire?”. Legea succesorală
playtech.ro
image
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Când vor fi virate bursele elevilor aferente lunilor septembrie şi octombrie: Banii vor intra direct pe carduri
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Dezvăluiri BOMBĂ despre criminalul din Mureș! Ea este singura persoană care știe unde se ascunde Emil Gânj! De ce nu are voie să spună: „Nu poate fi obligat să denunțe locația!”
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Cadou 1000 de euro pentru români! Banii vin în 2026
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate