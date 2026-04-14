Bricul „Mircea”, cea mai frumoasă navă a României, într-un marş de instrucţie transatlantic. Echipajul va ajunge până în SUA

Nava-şcoală ”Mircea” va pleca în această săptămână în marşul internaţional de instrucţie, care va avea o durată de cinci luni. Echipajul va ajunge până în Statele Unite ale Americii (SUA), acesta fiind al patrulea marş transatlantic al navei-şcoală ”Mircea”.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, marţi, că nava-şcoală ”Mircea” va pleca, joi, din portul militar Constanţa, într-un marş internaţional de instrucţie, cu durata planificată de cinci luni.

Nava-şcoală are un echipaj format 188 de membri, dintre care 75 sunt cadeţi din anul al II-lea de la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi 19 sunt studenţi străini de la academii navale din zece ţări partenere (Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Turcia), care se vor alătura cadeţilor români pe parcursul marşului.

”Acesta este al patrulea marş transatlantic executat de nava-şcoală «Mircea» până în Statele Unite ale Americii, după cele din anii 1976, 2004 şi 2009. Nava simbol a Forţelor Navale Române va participa la o serie de activităţi de instruire pe mare şi de reprezentare în diferite porturi de escală, incluzând şi participarea la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite ale Americii”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării.

Ei au menţionat că velierul ”îşi va asuma cu responsabilitate” titlurile de ”ambasador onorific în serviciul României” şi de ”ambasador al României sustenabile”.

Nava-şcoală ”Mircea” va reveni în portul militar Constanţa în luna septembrie, după peste 150 de zile de marş, timp în care va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine şi va face escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia şi Turcia.

Nava - şcoală Mircea este un velier clasa A tip bark, cu trei arbori, având o înălţime de 44 de metri, cu 23 de vele ce însumează o suprafaţă totală de 1.750 metri pătraţi. Această a fost construită în perioada 1938-1939 la Şantierul Naval "Blohm & Voss" din Hamburg, Germania. Din seria să mai fac parte navele "Eagle" - SUA, "Gorch Fock I" - Germania, "Gorch Fock ÎI" - Germania şi "Sagres" - Portugalia.