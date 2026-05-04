Blocaj feroviar între Timișoara și Arad: un pantograf rupt a avariat rețeaua

Circulația feroviară este întreruptă luni seară pe distanța Băile Călacea –Sânandrei, pe secția Timișoara Nord –Arad, în urma unui incident tehnic care a dus la avarierea liniei de contact și la lipsa tensiunii în sistemul de alimentare.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, problema a apărut după ruperea pantografului unei locomotive, incident care a afectat infrastructura feroviară din zonă și a dus la oprirea completă a circulației pe tronsonul respectiv.

În total, șase trenuri sunt afectate, acestea fiind oprite temporar în stații până la remedierea defecțiunilor. Echipele tehnice intervin pentru restabilirea alimentării cu energie și reluarea traficului feroviar în cel mai scurt timp posibil.

CFR Călători a transmis că, în cursul serii, circulația unor trenuri din zona SRTFC Timișoara este perturbată din cauza incidentelor tehnice apărute pe infrastructură.

În cazul trenului R 2610, ruperea pantografului a generat o întârziere estimată de peste 120 de minute, fiind necesare intervenții pentru remedierea defecțiunii.

De asemenea, din cauza deranjamentului la linia de contact dintre Băile Călacea și Sânandrei, mai multe trenuri au fost oprite în stații: Trenul R 3116 – staționează în stația Șag ; Trenul IR 79 – staționează în stația Vinga ; Trenul IR 377 – staționează în stația Băile Călacea ; Trenul R 3117 – staționează în stația Sânandrei

Autoritățile feroviare au precizat că echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții normale cât mai rapid.

„Echipele tehnice intervin pentru remedierea situațiilor în cel mai scurt timp posibil. CFR Călători prezintă scuze pasagerilor pentru disconfortul creat și le mulțumește pentru înțelegere”, a transmis CFR Călători.

Informații actualizate despre circulația trenurilor pot fi obținute prin: telefon INFO CFR: 021 9521 ; numerele de telefon ale stațiilor CFR disponibile pe site-ul CFR Călători; aplicația „Trenul Meu” pentru urmărirea în timp real a trenurilor; site-urile www.cfr.ro și www.cfrcalatori.ro , personalul din stațiile CFR.

