Sâmbătă, 11 Octombrie 2025
Adevărul
Grupare de falsificatori de documente, arestată de DIICOT. Indivizii percepeau tarife între 400 și 3.000 de euro

Publicat:

Cinci persoane au fost arestate preventiv şi o alta este cercetată sub control judiciar în dosarul instrumentat de DIICOT Covasna care vizează o grupare care falsifica permise de conducere, cărţi de identitate, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă. Ei cereau preţuri între 2.000 de lei şi 3.000 de euro pentru un document.

Falsificatori arestați FOTO: Adevărul
Falsificatori arestați FOTO: Adevărul

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii de la Biroul Teritorial Covasna au dispus reţinerea a 6 inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de o inculpată, cercetaţi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, complicitate la fals informatic, înşelăciune, complicitate la înşelăciune, şantaj, complicitate la şantaj, fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, scrie News.

Anchetatorii au stabilit că aceştia au constituit o grupare acţionând în mod coordonat pentru obţinerea unor beneficii materiale substanţiale.

”Aceştia au falsificat şi comercializat diverse documente oficiale, printre care cărţi de identitate, permise de conducere, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă. Preţul solicitat pentru fiecare document a variat între 2.000 de lei şi 3.000 de euro”, a informat, sâmbătă, DIICOT.

În urma percheziţiilor domiciliare făcute în acest dosar, au fost descoperite şi ridicate documente, sisteme informatice (computere, telefoane mobile), imprimante profesionale, sume de bani în lei şi euro, precum şi alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

Vineri, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna a dispus arestarea preventivă a cinci dintre inculpaţii reţinuţi, pentru o perioadă de 30 de zile, şi măsura controlului judiciar faţă de un alt inculpat.

Activităţile judiciare sunt desfăşurate împreună cu poliţişti ai Serviciului de Combaterea a Criminalităţii Organizate Covasna.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor Brigăzilor de Combaterea Criminalităţii Organizate Braşov, Cluj, Bacău şi Constanţa, Serviciilor de Combaterea Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, Harghita, Sibiu şi Vrancea, Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Covasna şi Braşov şi jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Poliţia Română anunţa că, joi dimineaţă, au avut loc 46 de percheziţii în judeţele Covasna, Braşov, Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Sibiu, Vrancea şi în Bucureşti, fiind vizată o grupare de criminalitate organizată care, în schimbul unor sume de bani, falsifica permise de conducere, cărţi de identitate, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă. Şapte persoane au fost duse la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

