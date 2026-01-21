Foto Vestitul Palat BCR din Capitală se transformă în hotel de lux. Investiția unui mare brand francez este estimată la aproape 20 de milioane de euro

Brandul hotelier de lux Sofitel, parte a grupului francez Accor, va reveni pe piața din România prin deschiderea unui hotel de 5 stele în incinta Palatului Oscar Maugsch, monument istoric situat în zona Piața Universității din București, cunoscut anterior drept Palatul BCR. Proiectul presupune o investiție estimată la aproximativ 20 de milioane de euro și este realizat de familia Dayan, una dintre cele mai bogate familii din Israel.

Viitorul hotel va avea 157 de camere dispuse pe patru etaje, două restaurante, o sală de evenimente, un centru spa și alte facilități de lux.

Designul a fost realizat de firma internațională Ran & Morris, în colaborare cu biroul românesc de arhitectură Cumulus, un concept ce îmbină eleganța franceză cu patrimoniul arhitectural al Capitalei.

„Ideea că Bucureștiul a fost cândva cunoscut drept «Micul Paris» a fost o temă centrală, care a ghidat toate aspectele acestui proiect”, a declarat Ran Yanuv, unul dintre fondatorii studioului de design, conform Profit.ro.

→ Imaginea 1/7: Cum va arăta viitorul hotel de lux. FOTO: Profit.ro

Printre intervențiile majore se numără transformarea unui fost spațiu expozițional al BCR într-o sală de bal multifuncțională și unirea armonioasă a celor două corpuri ale clădirii, construite la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Palatul Oscar Maugsch a fost achiziționat în 2019 de familia Dayan de la Banca Comercială Română, printr-un vehicul investițional afiliat grupului imobiliar Vivion, într-o tranzacție estimată la aproape 28 de milioane de euro, cu aproximativ 40% peste valoarea de evaluare.

Clădirea este monument istoric de clasă A, fiind înscrisă în Lista Monumentelor Istorice sub denumirea de fost Palat al Societății de Asigurări „Generala”, datând din 1906.

Astfel, Sofitel, unul dintre cele mai prestigioase branduri din portofoliul Accor, revine pe piața locală după ce a operat, între 1994 și 2009, actualul hotel Pullman Bucharest World Trade Center.

Grupul Accor este liderul pieței hoteliere din România și unul dintre cei mai mari operatori la nivel mondial, cu un portofoliu de 47 de branduri, printre care Pullman, Mercure, ibis, Swissôtel și Novotel.