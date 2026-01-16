Video Scandal la un mall din Pitești: imagini cu încăierarea violentă care a dus la reținerea a 11 tineri

Un grup de 11 tineri a fost reținut de polițiștii argeșeni după ce a participat la o încăierare într-un centru comercial din municipiul Pitești, incidentul provocând pagube materiale și tulburarea ordinii publice.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, conflictul a avut loc pe 10 ianuarie, iar tinerii identificați ulterior sunt cercetați pentru încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

„Polițiștii au fost sesizați prin 112, în seara zilei de 10 ianuarie, cu privire la faptul că, în incinta unui centru comercial din Pitești, ar fi izbucnit un conflict între mai mulți tineri, fiind distruse mai multe corpuri de mobilier și fiind tulburată ordinea și liniștea publică. Până la sosirea polițiștilor, tinerii au părăsit incinta centrului comercial, fiind identificat un tânăr de 25 de ani, care nu a oferit date despre identitatea persoanelor implicate și nu a formulat nicio sesizare”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

Verificările polițiștilor au condus la identificarea a 11 tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani, din municipiul Pitești și comunele Budeasa și Mărăcineni, care ar fi luat parte la altercație pe fondul unui conflict spontan.

Percheziții și rețineri

Joi, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința unui minor de 16 ani din comuna Budeasa, despre care exista informația că ar fi avut asupra sa un obiect tăietor în momentul încăierării. Ulterior, toți cei 11 tineri au fost depistați și conduși la audieri, în baza mandatelor de aducere emise.

„Polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei 11 tineri, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentați parchetului cu propunere de luare a unor măsuri preventive”, au precizat reprezentanții IPJ Argeș.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești într-un dosar privind încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.