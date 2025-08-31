Un hotel celebru din Mamaia, simbol al litoralului românesc, a cerut insolvența

Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe litoral, legat de istoria cinematografiei românești și de turismul de lux, trece printr-o criză financiară majoră.

Compania care administrează hotelul Vega din Mamaia, unul dintre brandurile de referință ale stațiunii și loc de filmare pentru celebra comedie „Nea Mărin Miliardar”, și-a cerut insolvența. Datele analizate de Profit.ro arată că datoriile totale ale companiei au ajuns, în raportarea pe anul trecut, la 42,3 milioane de lei, față de 38,8 milioane lei în 2023.

La 30 iunie 2025, datoriile către stat însumau 7,9 milioane lei, potrivit datelor termene.ro.

Licitații și pierderi financiare

În presa locală a fost semnalat recent că Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța a scos la licitație două terenuri intravilane aflate în proprietatea Vega Turism, în baza prevederilor legale privind executarea silită.

Compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 15,7 milioane lei, în scădere cu 10% față de anul precedent, și o pierdere de 6,9 milioane lei, ușor mai mică decât cea din 2023. În total, pierderile s-au dublat în ultimii ani: de la 3,6 milioane lei în 2022, la 7 milioane lei în 2023 și 6,9 milioane lei în 2024.

Singurii ani profitabili din ultimul deceniu au fost 2019 și, paradoxal, 2020 - anul pandemiei COVID, când hotelurile au fost închise, relatează Profit.ro.

Proprietarii hotelului

Hotelul Vega, clasificat la 5 stele și amplasat chiar pe plaja din Mamaia, este deținut de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, care controlează și Grupul GSP (Grup Servicii Petroliere), furnizor de servicii integrate pentru industria petrolului și gazelor.

Acțiunile sunt împărțite astfel: 24,9% în nume propriu, 71,3% prin vehiculul de investiții GVC Investment (înregistrat în Cipru) și 3,6% prin Upetrom Engineering, arată datele termene.ro.

O istorie de peste patru decenii

Construit la sfârșitul anilor ’70, hotelul Vega a făcut parte dintr-un proiect amplu de dezvoltare a zonei de nord a stațiunii Mamaia. Complexul de hoteluri din care făcea parte era frecventat atât de elitele vremii, cât și de turiști din întreaga Europă, devenind în anii ’80 cel mai de succes ansamblu turistic din Mamaia.

Hotelul a intrat și în istoria cinematografiei românești, găzduind echipa de filmare a comediei „Nea Mărin Miliardar”. Printre artiștii care au fost cazați aici se numără Stela Popescu, Draga Olteanu-Matei, Sebastian Papaiani, Jean Constantin, Amza Pellea și Sergiu Nicolaescu.

Anii ’90 au adus însă un declin al turismului românesc, dar începutul anilor 2000 a revitalizat Mamaia, supranumită din nou „perla litoralului românesc”.

După ample lucrări de renovare și modernizare, hotelul Vega a fost redeschis în vara anului 2008, fiind clasificat drept hotel de lux, la categoria 5 stele.