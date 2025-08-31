search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un hotel celebru din Mamaia, simbol al litoralului românesc, a cerut insolvența

0
0
Publicat:

Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe litoral, legat de istoria cinematografiei românești și de turismul de lux, trece printr-o criză financiară majoră.

Hotelul Vega din Mamaia, simbol al litoralului, își cere insolvența FOTO: Arhivă
Hotelul Vega din Mamaia, simbol al litoralului, își cere insolvența FOTO: Arhivă

Compania care administrează hotelul Vega din Mamaia, unul dintre brandurile de referință ale stațiunii și loc de filmare pentru celebra comedie „Nea Mărin Miliardar”, și-a cerut insolvența. Datele analizate de Profit.ro arată că datoriile totale ale companiei au ajuns, în raportarea pe anul trecut, la 42,3 milioane de lei, față de 38,8 milioane lei în 2023.

La 30 iunie 2025, datoriile către stat însumau 7,9 milioane lei, potrivit datelor termene.ro.

Licitații și pierderi financiare

În presa locală a fost semnalat recent că Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța a scos la licitație două terenuri intravilane aflate în proprietatea Vega Turism, în baza prevederilor legale privind executarea silită.

Compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 15,7 milioane lei, în scădere cu 10% față de anul precedent, și o pierdere de 6,9 milioane lei, ușor mai mică decât cea din 2023. În total, pierderile s-au dublat în ultimii ani: de la 3,6 milioane lei în 2022, la 7 milioane lei în 2023 și 6,9 milioane lei în 2024.

Singurii ani profitabili din ultimul deceniu au fost 2019 și, paradoxal, 2020 - anul pandemiei COVID, când hotelurile au fost închise, relatează Profit.ro.

Proprietarii hotelului

Hotelul Vega, clasificat la 5 stele și amplasat chiar pe plaja din Mamaia, este deținut de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, care controlează și Grupul GSP (Grup Servicii Petroliere), furnizor de servicii integrate pentru industria petrolului și gazelor.

Acțiunile sunt împărțite astfel: 24,9% în nume propriu, 71,3% prin vehiculul de investiții GVC Investment (înregistrat în Cipru) și 3,6% prin Upetrom Engineering, arată datele termene.ro.

O istorie de peste patru decenii

Construit la sfârșitul anilor ’70, hotelul Vega a făcut parte dintr-un proiect amplu de dezvoltare a zonei de nord a stațiunii Mamaia. Complexul de hoteluri din care făcea parte era frecventat atât de elitele vremii, cât și de turiști din întreaga Europă, devenind în anii ’80 cel mai de succes ansamblu turistic din Mamaia.

Hotelul a intrat și în istoria cinematografiei românești, găzduind echipa de filmare a comediei „Nea Mărin Miliardar”. Printre artiștii care au fost cazați aici se numără Stela Popescu, Draga Olteanu-Matei, Sebastian Papaiani, Jean Constantin, Amza Pellea și Sergiu Nicolaescu.

Anii ’90 au adus însă un declin al turismului românesc, dar începutul anilor 2000 a revitalizat Mamaia, supranumită din nou „perla litoralului românesc”.

După ample lucrări de renovare și modernizare, hotelul Vega a fost redeschis în vara anului 2008, fiind clasificat drept hotel de lux, la categoria 5 stele.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
digi24.ro
image
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
stirileprotv.ro
image
Dezastru în Delta Dunării. Canale secate, lacuri impracticabile, flora și fauna distruse. Scandalul Bâstroe, rădăcina unei crize ecologice? Fost guvernator: „Delta nu mai are apă!”
gandul.ro
image
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
mediafax.ro
image
FCSB și Universitatea Craiova, program infernal până la finalul anului 2025. Jocuri din 3 în 3 zile pe trei fronturi
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
playtech.ro
image
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Trecem la ora de iarnă mai devreme în 2025. Când dăm ceasurile înapoi
mediaflux.ro
image
Doctor specialist: „Diabetul poate fi reversibil” » Alimentele care ne ajută să revenim la valorile normale ale glicemiei + Adevărul despre Ozempic, medicamentul care face furori în SUA
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
Tânărul român care a dat lovitura în agricultură. S-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?