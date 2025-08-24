Actor îndrăgit, revoltat de scumpirile de pe litoral: „Pensia nu-mi ajunge, iar mâncarea e la prețuri uriașe”

Actorul Jean Paler a ales să-și petreacă vara pe litoral, nu la odihnă, ci muncind pentru a-și suplimenta pensia modestă. Îndrăgitul artist critică dur prețurile uriașe la mâncare, inclusiv la împinge-tava, pe care le consideră o adevărată batjocură la adresa turiștilor români.

Actorul a criticat cantitatea produselor comercializate pe litoral, raportat la prețurile din vitrine

Jean Paler este total dezamăgit de prețurile de pe Litoral, tot mai mari. Ca un paradox, în timp ce prețurile la mâncare cresc, porțiile se tot micșorează, potrivit click.ro.

„Raportul calitate-preț e sub orice critică. Vor să facă avere, într-o lună jumătate, cât într-un an. Te fură la porții, carnea e nefiartă, și o cauți în farfurie precum caută ăia aurul în munți. E o jale totală, cu 100 de lei te scoli flămând de la masă”, a precizat actorul.

Actorul a fost nevoit să muncească toată vara pentru a-și suplimenta veniturile

S-au vehiculat diferite sume, legat de pensia pe care Jean Paler o primește. El a dezvăluit suma exactă:

„Trebuie să muncim, da, și acum, noi, artiștii, pe la spectacole. Pensiile sunt mici, dar mai facem un bănuț, pe ici, pe colo, ca să-i păstrăm pentru iarnă, când vin facturile mari la curent și la gaze. E greu să fii pensionar în România.

Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine. Acești bani nu-i primesc însă nici angajații”, a mai menționat Jean Paler.

Jean Paler este ajutat astăzi de prietenii vechi de 40 de ani

Actorul a dorit să-i mulțumească bunului său prieten, impresarul Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, pentru colaborarea lor îndelungată:

„Bebe Mihu e omul care s-a îngrijit, timp de 4 decenii, de cariera mea artistică, să fie așa cum mi-am dorit: plină de spectacole faine, emoții și întâlniri cu publicul meu drag.

Îi mulțumesc din suflet pentru profesionalism, pentru grijă și pentru sprijinul constant, pe care mi l-a oferit, în toți acești ani. Alături de el am construit o poveste frumoasă, care continuă și astăzi. Scena este viața mea”, a mai menționat Jean Paler potrivit sursei citate.

Pensia incredibil de mică pe care o încasează comediantul Jean Paler

Actorul Jean Paler, în vârstă de 72 de ani, a dezvăluit că are o pensie foarte mică din care abia îşi permite cheltuielile lunare şi medicamentele.