Litoralul eșecului: patronii plâng, românii fug cât văd cu ochii. „Coji de semințe și coceni de porumb pe nisip, manele în boxe”

Sezonul estival 2025 pare să fie mai degrabă un eșec, dovadă că multe hoteluri se vor închide mai repede în acest an. Prețurile mari și condițiile mai puțin bune sunt principalele cauze care au alungat turiștii de pe litoral și i-au determinat să aleagă mai mult ca oricând să-și facă vacanța în țări ca Grecia, Turcia și Bulgaria.

Sezonul estival din acest an a fost mult mai slab față de alți ani, în condițiile în care plata cu voucherele de vacanță a cunoscut un declin major, cu aproape 75%, potrivit estimărilor din piață. Chiar dacă stațiunile s-au mai animat în luna august, nu a fost suficient, iar mulți operatori au decis să închidă mai devreme.

„2025 este un an mai slab. După flerul meu, de la anul vom avea o scădere de 17-20%, iar pe balneo - munte de 5-7%, către aceasta ne îndreptăm. Era normal să se întâmple așa, pentru că puterea de cumpărare a scăzut, prețurile au crescut, la fel și TVA, clar va fi scădere”, a declarat Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), pentru Termene.ro.

Coji de semințe și coceni de porumb pe nisip

Românii se plâng de faptul că litoralul românesc a rămas aproape neschimbat din anii 90, iar condițiile sunt în general incomparabil mai proaste decât în stațiunile din alte țări. În plus, prețurile sunt nejustificat de mari, din perspectiva clienților.

„Am fost și eu la mare anul asta în România. Mare greșeală! Nu s-a schimbat (aproape) nimic față de anii 80-90. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar ăsta e litoralul maneliștilor mai degrabă, nu litoralul românilor. Cum să nu fugă turiștii când plajele sunt pline de coji de semințe, coceni de porumb și manelele bubuie de-ți zdrelesc creierii”, a comentat cineva.

Un internaut a încercat să găsească o explicație pentru această situație.

„Întâi profiți că au băgat voucherele și dublezi prețurile. După scazi calitatea și faci 0 investiții timp de 20 de ani. Ceri prețul de achiziție a unui șezlong ca închiriere pe zi și după când se împute treaba te plângi”, a fost altă părere.

„Problema e că dacă vrei acum să faci investiții ca să urci la nivelul cu care românul s-a obișnuit în Bulgaria și Grecia este foarte costisitor și nu e o perioadă foarte bună să cheltui bani. Asta e, patronache român de Horeca, dacă nu bagi bani când e bine, e vai de tine când e rău”, a scris altcineva.

Cât de reală e criza turismului pe litoral

Au fost și voci care au susținut că atâta timp cât nu se închid hoteluri, nu se poate vorbi de un „eșec” sau de o criză în HoReCa.

„Nu sunt așa convins că e așa un "eșec". Dacă ar fi un eșec, am vedea o grămadă de proprietari de hoteluri vânzându-și afacerile. Eu nu am văzut nici o știre în acest sens”, a fost opinia sa.

„Nu închid după doar un an prost. Dacă se mai repetă 1-2 ani în schimb.... Hai să îi ajutăm să afle”, a venit o replică. „Și să vedem exod de muncitori români, toți ajung prin Italia”, a reacționat cineva.

„Eșec în ideea în care anul ăsta și-a luat patronul doar G class de săraci, nu G63-ul la care speră”, a scris altul. „Și nu a avut de unde să ia lambo la copil, a trebuit să se calicească la un 911”, l-a completat altcineva.

În discuție a fost adusă și puterea de cumpărare a românilor. Deși oficial românii sunt printre cei mai săraci europeni, în rândul multora există încă perspectiva că se trăiește bine în țară. „Hai să nu exagerăm acum cu puterea de cumpărare, oameni nu merg pentru că este un gunoi scump”, a scris cineva.

A fost imediat contrazis de unul dintre cei care consideră că românii trăiesc bine. „Din contra. Puterea de cumpărare a crescut încât majoritatea oamenilor își permit concedii în afară”, a scris el.

Prețuri până la cer

Un alt internaut le-a dat dreptate amândurora, dar a nuanțat: „Sunt ambele, când în Santorini dai 15 euro pe șezlong iar în Mamaia 200 de lei, aleg Santorini”. „Plus zgomot, cocalareală, și e riscant să mănânci oriunde te duci”, a intervenit altul în discuție.

„Dacă ești om serios, ai și angajați și ai și clienți. Dacă ai închis hotelul în august înseamnă că ești un cocalar care n-are ce caută în industria asta”, a scris cineva.

„Bun, să îi și întrebe cineva ce au înțeles din toată treaba asta și care sunt planurile pentru sezonul viitor”, a comentat un internaut.

Răspunsul nu s-a lăsat deloc așteptat. „La anul cresc prețurile să scoată banii de la ăia puțini care mai vin”, a punctat un internaut.

„Oh nu primul eșec după zeci de ani de nesimțire și condiții mizere și profite enorme. Ce o să facă săracii patroni acum? O să își vândă Q7 urile?”, s-a întrebat retoric altcineva.

Alții au remarcat faptul că în acest an mașinile cu număr de România erau majoritare în stațiunile de pe litoralul bulgăresc și mai multe ca oricând în Grecia.

„Anul ăsta am văzut mult mai multe mașini cu număr de România în Bulgaria spre Grecia. Teoria mea e că tăierea voucherelor a făcut că oamenii să se orienteze către aceeași bani dar servicii mult mai bune, adică nu la noi”, a comentat cineva.

„Unele stațiuni din Bulgaria sunt aproape pline. E fun să te plimbi și să vezi 10 mașini din România la una din Bulgaria”, a venit răspunsul.

Fără vouchere nu mai are niciun farmec litoralul românesc

„Oamenii mergeau că aveau vouchere și mai puneau ei ceva, dar din buzunarul propriu chiar trebuie să fii tâmpit să dai un leu în mizeria noastră de litoral. Mie sincer chiar nu îmi pasă și dacă recondiționează tot și fac țiplă, nu mai merg niciodată că mereu când am fost m-am simțit jecmănit și mi s-a făcut o scârbă care acolo va rămâne”, a punctat un internaut.

„Am dat în Constanța 1.010 lei cu voucher vacanță pe 2 nopți la un hotel nou frumos, dar în Istanbul am găsit 5 nopți similar la același preț. Dacă nu aveam vouchere decizia era simplă”, a spus cineva.

„Proaspăt venit din Grecia, cu șezlong la 10 euro (inclusă băutură de la apă la 1 euro până la cocktail de 8,5 euro). Și asta la singura plajă unde am ‘plătit’ pentru că restul doar te rugau să consumi de la bar”, a scris altul.

„Am avut de ales între a merge la noi sau la vecini. Am mers la vecini deoarece e mai ieftin și calitatea e net superioară”, a comentat altcineva.

Faptul că sezonul estival ar fi un mare eșec pentru patronii de restaurante a fost contrazis de un alt internaut. „Nu e niciun eșec, sunt la mare de o săptămână și totul e fără bon fiscal, fără factură”, a remarcat acesta.

„Închis mai devreme e una, să le văd scoase la vânzare”, a confirmat altcineva, în timp ce un alt internaut s-a lăudat cu faptul că și-a adus contribuția la situația actuală și a explicat și cum, din perspectiva sa. „Mândru că am contribuit la asta, o să contribui și la anul până când vom avea servicii cinstite pentru prețul plătit.”

„Litoralul pentru toți” ține toată luna septembrie

La finele unui sezon deloc reușit, Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) lansează ediția cu numărul 47 a programului „Litoralul pentru Toți”, desfășurat în perioada 1–30 septembrie 2025.

Această ediție aduce o extindere vizibilă a programului în aproape toate stațiunile, în special în cele din sudul litoralului, precum Mangalia, Jupiter, Saturn și Vama Veche, unde a fost mărit numărul de locuri alocate.

Spre deosebire de vârful sezonului, când prețurile sunt mai ridicate și plajele sunt aglomerate, luna septembrie aduce tarife reduse cu până la 60%, o atmosferă mult mai relaxată și servicii la aceleași standarde de calitate. Tot mai multe hoteluri pun la dispoziție pachete diversificate, de la cazare simplă la all inclusive, transformând extrasezonul într-o opțiune reală și atractivă pentru orice categorie de turiști.

Chiar dacă turiștii s-ar înghesui pe ultima sută de metri, sezonul nu mai poate fi salvat, susține Alin Burcea. „Litoralul pentru toți nu este relevant, este un program bun, ajută, dar nu este fundamental. În mod normal la mare vin 1,4 milioane de oameni, iar pe „Litoralul pentru toți” dacă se fac 20.000. Nu schimbă fundamental datele problemei. De obicei cam 40-50 de hoteluri se înscriu în acest program, mulți nu vor vrea să intre, pentru că mergându-le prost sezonul închid mai devreme”, spune Burcea.