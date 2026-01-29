Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”

Avram Iancu, românul care a străbătut înot Dunărea, de la izvoare la deltă, a devenit cunoscut în ultimii ani pentru performanțele sale acvatice, însă cea mai recentă provocare pe care a lansat-o a stârnit controverse. Sportivul a cerut donații pentru a-și cumpăra o mașină nouă.

Avram Iancu (49 de ani), bibliotecar din Petroșani din 2006, a reușit să atragă atenția publicului prin performanțele sale la înot în ape deschise din ultimul deceniu. În 2016, a devenit primul român care a traversat Canalul Mânecii, înotând fără întrerupere și fără costum de neopren.

Un an mai târziu, a reușit traversarea Dunării, pe o distanță de 2.860 de kilometri, de la un capăt la celălalt, în condiții similare. Cursa de anduranță a fost organizată pe parcursul a 89 de zile și s-a încheiat la Sulina.

Au urmat alte performanțe. În ultimii ani, Avram Iancu a înotat în Marea Neagră, de la Sulina la Istanbul, a parcurs cei 556 de kilometri ai Canalului Main–Dunăre în 40 de zile și a traversat Marea Galileei, înotând peste 20 de kilometri. În 2021, a abandonat cursa de traversare a Lacului Balaton, însă se poate mândri cu performanța din 2019, când a încheiat ultramaratonul de la Cercul Polar pe locul al treilea, după ce a parcurs cei 611 kilometri în 206 ore și jumătate.

Visul lui Avram Iancu: o mașină nouă, din donații

Avram Iancu a continuat să revină în centrul atenției nu doar prin performanțe sportive. În 2019, și-a anunțat candidatura la Președinția României, dar s-a retras ulterior din competiție. A primit Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler, titlul de cetățean de onoare al județului Hunedoara, iar bazinul de înot din Petroșani îi poartă numele.

Cea mai recentă campanie a sportivului, începută zilele trecute, a stârnit însă controverse. Impresionat de performanțele sale din anii trecuți, un român i-a donat în 2021 un autoturism Dacia Duster. Avram Iancu a anunțat că, deși a fost foarte mulțumit de vechea mașină, își dorește ca de ziua lui să primească una nouă, iar visul și-l poate împlini dacă românii vor răspunde campaniei sale de donații.

„Până mai sunt în viață, îndrăznesc să visez. Iar singura nădejde pe care o am sunteți VOI și DUMNEZEU. Îmi doresc un Duster 3. Rămân fidel acestei mașini românești. Cel mai ieftin Duster 3 este 19.500 de euro, iar cel mai scump este 27.050 de euro (varianta full hybrid). Așadar, până pe 18 februarie, când împlinesc 50 de ani, pornesc o campanie de strângere de fonduri intitulată: «Primesc un Duster, ofer un Duster!». Putem strânge împreună suma necesară pentru costul celui mai ieftin Duster 3? Dar din dar se face rai”, a anunțat acesta, pe pagina sa de Facebook.

Campania de donații organizată de Avram Iancu se va încheia de ziua lui. Acesta a pus la dispoziție datele sale de cont pentru ca românii să îi poată dona bani. În schimb, susține că, la rândul lui, va dona vechea mașină, estimată la 5.000 de euro, prin tragere la sorți, dacă va strânge fondurile necesare achiziției. De asemenea, românul care îi va dona cei mai mulți bani va fi invitatul său la Petroșani.

„La 48 de ore de la lansarea campaniei, am strâns 3.700 de euro din suma minimă propusă de 19.500 de euro. AMR 20 de zile până la ziua mea și încheierea campaniei”, a transmis, miercuri, Avram Iancu.

Avram Iancu, premiat și apostrofat pentru campania sa

Peste 200 de oameni au donat pentru noua mașină a lui Avram Iancu, cea mai mică sumă fiind de un leu, iar cea mai mare de peste 1.200 de lei. Unii l-au criticat însă pentru gestul său, amintind că a mai fost premiat și în trecut de administrația locală din Petroșani și de Consiliul Județean Hunedoara pentru performanțele sale.

„Acum vine să ceară sprijin pentru a-și schimba mașina. Un Duster primit, la rândul lui, de la un alt om care i-a făcut un bine. Și, pentru asta, cere bani pe Facebook. Unii dintre fani i-au și donat. Alții i-au arătat obrazul. Și, uite așa, putem vorbi de onoarea călcată în picioare. La o simplă privire pe pagina de socializare a sportivului, vedem că unii îi donează un șemineu, alții un solar, unii îi pun țigla pe casă, alții îi aduc lemne, pavele pentru curte, un ceas Garmin — și asta pentru că vor să îl susțină pe omul care ne-a făcut mândri că-i suntem contemporani”, notează o localnică pe pagina sa de Facebook.

Pe paginile de socializare, unii români l-au apostrofat pe sportiv pentru campania sa, afirmând că sunt oameni care au mai mare nevoie de ajutor decât el, dar preferă să rămână decenți. Alții i-au oferit sfaturi practice, îndemnându-l să își vândă mașina și să își achiziționeze una nouă, în rate. Alții s-au mărginit să îi ureze bibliotecarului din Petroșani „La mulți ani”, fără a comenta campania lansată de acesta.