search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi: unde se petrec cele mai periculoase accidente

0
0
Publicat:

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a publicat marți, 14 octombrie, un videoclip în care avertizează șoferii că, de multe ori, accidentele se întâmplă tocmai pe drumurile pe care le parcurgem zilnic.

Titi Aur/FOTO: Facebook
Titi Aur/FOTO: Facebook

„60-70% din accidentele grave cu morți și cu răniți sunt produse de șoferi cu multă experiență, care nu au avut multe evenimente sau nu au avut deloc evenimente, care merg în general pe drumuri cunoscute, pentru că șoferul cu multă experiență, care știe locul foarte bine, consideră că nu i se poate întâmpla nimic.

Dacă au și fost anumite situații din care ai scăpat la limită, cu atât ai încredere mai mare și consideri că nu ți se poate întâmpla nimic. Acolo este cel mai periculos și exact în aceste zone trebuie să mă gândesc că s-ar putea să mi se întâmple și să fiu mai concentrat decât ar fi trebuit în momentul respectiv”, a explicat Titi Aur.

Potrivit datelor publicate în martie de Comisia Europeană, aproximativ 19.800 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în UE anul trecut, cu 600 mai puține față de 2023, ceea ce reprezintă o scădere de 3%.

Cele mai sigure țări din punct de vedere al siguranței rutiere au fost Suedia, Malta și Danemarca, cu rate de mortalitate sub 25 de decese la un milion de locuitori.

La polul opus, România și Bulgaria continuă să aibă cele mai ridicate rate ale mortalității – 77, respectiv 74 de decese la un milion de locuitori, aproape dublu față de media UE, care este de 44.

Totuși, România a înregistrat progrese semnificative, reușind o scădere de 4% a deceselor în 2024 comparativ cu 2023 și o reducere de 21% față de 2019. Țări precum Lituania, Polonia, Slovenia și Estonia au avut scăderi și mai mari, de peste 30%.

Oficialii europeni avertizează că, deși tendința este descrescătoare, ritmul rămâne prea lent pentru a atinge obiectivul UE de reducere la jumătate a numărului deceselor până în 2030.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Titi Aur a RĂBUFNIT! Ce spune despre șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni: „Ar fi trebuit...”
gandul.ro
image
Zelenski a retras cetăţenia ucraineană a primarului Odesei! E acuzat că deţinea paşaport rusesc
mediafax.ro
image
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai multe cazuri grave
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Șoferul care a ucis-o pe Elena pe trecerea de pietoni din Berceni încearcă să scape de o pedeapsă mai gravă? Gestul făcut e revoltător
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
playtech.ro
image
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini cu Daciana Sârbu și noul ei iubit. Cine e bărbatul misterios care i-a readus zâmbetul pe buze GALERIE FOTO
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”