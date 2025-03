Aventurile unor români alături de oamenii junglei din triburile Mentawai. „Am căutat și mâncat viermi”

O familie a trăit aventura vieții, alături de triburile Mentawai, supranumiți „ultimii oameni ai junglei”. Românii au povestit întreaga experiență pe rețelele de socializare.

Tot mai mulți occidentali sunt tentați să-și petreacă vacanțele departe de lumea civilizată, alături de oameni simpli, care încă trăiesc așa cum o făcea rasa umană acum circa 10.000 de ani. Triburile din jungla amazoniană, din Africa sau din Indonezia sunt printre cele mai căutate pentru astfel de vacanțe. Dacă printre occidentali acest gen de concediu devine tot mai popular, românii încă știu prea puțin despre ele sau preferă confortul hotelurilor de lux colibelor de paie în care își duc viața semi-nomazii alături de care ar trăi pentru câteva zile.

Printre cei care s-au riscat și au vrut să trăiască o experiență de acest fel a fost o familie de români. Aceasta a ales să stea timp ce câteva zile printre „ultimii oameni ai junglei indoneziene”, cei din triburile Mentawai. A rezultat o experiență unică, inedită, pe care familia a povestit-o pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor.

O experiență de neuitat

„3 Zile cu Triburile Mentawai, supranumiți «Ultimii oameni ai junglei». Ce experiență! Tocmai ne-am întors după 3 zile petrecute în inima junglei cu unul dintre ultimele triburi de vânători-culegători din lume și vrem să împărtășim aventura noastră cu voi! Mentawai sunt un popor semi-nomad care trăiește în insulele Mentawai, în vestul insulei Sumatra, Indonezia. Oamenii din trib locuiesc în case numite Uma, construcții mari din lemn, ridicate pe piloni, pentru a proteja locuitorii de inundații și animale sălbatice”, și-a început familia povestea.

Dacă aceste case îi protejează pe membrii tribului și pe turiști de animalele sălbatice, nu același lucru se poate spune despre cele domestice. Într-o astfel de Uma își petrec noaptea și câte 20 de oameni.

„De animale domestice nu protejează, încât în ambele nopți am avut purceluși care se plimbau printre paturile noastre. Când zic pat, mint. Într-o Uma locuiesc mai multe familii, iar când am vizitat noi eram aproape 20 de oameni, incluzând ghidul, bucătarul, noi 2 și încă un cuplu de polonezi. Toți dormeam în aceeași cameră, fiecare având propriul preșuleț și plasă de țânțari. Punga de haine a devenit pernă, iar de pătură nu se punea problema că oricum era foarte cald”, mai scrie aceasta.

Șamani, otravă și viermi de mâncat

În centrul atenției s-au aflat trei șamani, care i-au impresionat în mod deosebit pe turiști.

„Am avut noroc să fie și 3 șamani prezenți în cele 3 zile. Vârsta celor bătrâni nu se cunoaște, deoarece până recent nu se consemnau datele de naștere. Șamanii au un rol esențial pentru trib, aceștia fiind vindecători spirituali, vânători și guvernanți. Ei cunosc jungla ca pe propria palmă, inclusiv toate plantele ei. Știu exact ce plante să folosească pentru a trata orice problemă, de multe ori performând ritualuri sacre.”

Cele trei zile au însemnat aventuri și activități unice, inimaginabile pentru cei care aleg an de an să-și petreacă vacanțele cât mai confortabil.

„Alături de șamani am participat la niște activități inedite, printre care: Am făcut haine tradiționale din scoarța unui copac. Am cules plantele necesare pentru otrava de vânătoare. Am cutreierat jungla în lung și în lat, noi cu cizme de cauciuc, ei în picioarele goale. Am căutat și am mâncat viermi, ceva ce nu ne așteptam să facem, dar spre marea noastră surpriză au fost chiar gustoși. Toate astea și mai multe le puteți vedea la highlights Mentawai pe insta Here Comes The Gram. Ce să mai, e de nedescris sentimentul pe care îl ai când trăiești cu ei și când te gândești la viața ta prin prisma zilelor petrecute cu tribul”, au scris turiștii.

Ce reprezintă tauajele tribului

Reacțiile nu au întârziat, iar mulți internauți au vrut să afle dacă este posibilă aranjarea unei vacanțe de acest fel prin agențiile de turism. „Sunt mulți ghizi care oferă tururi similare, putem să recomandăm mai mulți pe Insta. Feribotul se poate anula in ultimul moment, am pățit asta din Siberut către Sipura. Recomandăm să aveți flexibilitate cu programul (mai ales zboruri)”, au mai spus autorii postării.

Alții au vrut să afle ce reprezintă tatuajele membrilor tribului, iar autorul postării inițiale le-a explicat despre ce este vorba.

„Unul dintre cele mai distinctive aspecte ale tribului Mentawai este arta tatuajului, care este considerată una dintre cele mai vechi tradiții de acest fel din lume. Aceste tatuaje nu sunt doar decorative, ci au o profundă semnificație culturală şi spirituală. Fiecare model simbolizează un aspect al vieții individului: statutul în comunitate, conexiunea cu natura sau trecerea prin diferite etape ale vieții. Deși noi nu ne-am tatuat, este ceva ce mulţi turiști decid să facă pentru a avea un suvenir inedit”, a explicat el.

„Te primesc să locuiești cu ei permanent? M-am saturat de lumea «civilizată»”, a întrebat cineva.

Slabi, dar cu o forță de invidiat

În fine, alții au vrut să afle de ce membrii tribului sunt atât de slabi, cel puțin după standardele europene.

„Nu au grăsime ca europenii, nu au nevoie. Același lucru am întrebat eu despre vacile mici și slabe din Africa. La fel, nu au grăsime, nu ar rezista în clima de acolo. Mușchi, asta au nevoie”, a răspuns o doamnă. A fost completată de altă doamnă: „Fiind vânători-culegători, nu au mâncare la discreție cum avem noi. Nici masa musculară nu e prea dezvoltată. Dacă nu prinzi nimic azi, te culci cu burta goală”, a explicat ea.

În discuție a intervenit și autorul postării inițiale, care a venit și cu alte câteva explicații. „Să adaug la comentariile precedente: sunt slabi pentru standardele vestice. În zona de Mentawai, definiția normalității e să arăți ca ei - cu grăsime corporală aproape 0 și cu multă fibră musculară. Ne-a impresionat să vedem cât de puternici sunt și cu câtă lejeritate retezau copaci și mergeau prin noroiul din junglă. Cei trei șamani sunt printre cei mai bătrâni din comunitate, cei mai bătrân având peste 70 de ani după estimările lor. Iar pentru vârsta lor, e pur și simplu incredibil să vezi forța, flexibilitatea și rezistența lor”, a mai scris acesta.