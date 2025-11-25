Elevii dați afară din clasă, o practică interzisă care persistă. Ce soluții au profesorii pentru ore fără haos

Deși regulamentul de funcționare a sistemului de învățământ interzice scoaterea elevilor afară din clasă, plângerile părinților arată că această metodă încă mai este folosită pentru disciplinare. Am analizat situația împreună cu doi directori de școală și președintele Consiliului Național al Elevilor. Situația ridică semne de întrebare și cu privire la instrumentele pe care profesorii le au la îndemână pentru a nu fi deranjate orele.

Consiliul Național al Elevilor: Măsura, excesivă și neconstructivă

Consiliul Național al Elevilor face referire la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), documentul care stabilește regulile după care funcționează toate școlile, grădinițele și liceele din România. Mai exact, la articolul 183, care prevede că ,,sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al beneficiarilor primari, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea beneficiarilor primari care nu poartă uniforma unității de învățământ".

În consecință, trimisul elevului pe coridor sau în afara clasei nu doar că încalcă această prevedere, ci creează și sentimentul că este exclus din procesul educațional în loc să fie sprijinit să-și corecteze comportamentul. „Majoritatea elevilor percep această măsură drept excesivă și neconstructivă, deoarece nu urmărește înțelegerea cauzei comportamentului, ci doar izolarea celui care deranjează", spune Mihnea Haiduc președintele Consiliului Național al Elevilor.

Iar această practică nu conduce la efecte benefice nici pe termen scurt, nici pe termen lung, mai spune tânărul.

,,Ea amplifică tensiunile din clasă și stigmatizează elevul sancționat, fără să ofere vreo soluție reală. (...) Scoaterea din clasă nu îl ajută pe elev să înțeleagă impactul propriilor acțiuni, nu îi oferă ghidaj și nici nu contribuie la dezvoltarea unor comportamente responsabile. Din contră, creează rupturi în relația elev - profesor și poate încuraja repetarea comportamentului, fie din frustrare, fie din lipsa unei intervenții reale".

Director de școală: O astfel de metodă nici nu trebuie să fie luată în considerare

În sprijinul afirmațiilor elevilor vine și Viforel Dorobanțu, directorul ,,Școlii Gimnaziale nr. 1 Curcani", din județul Călărași.

,,Din punctul meu de vedere, o astfel de metodă nici nu trebuie să fie luată în considerare într-un sistem educațional din anul 2025. (...) Eu nu cred ca vreodată “datul afară” a fost o soluție. La ce? La liniștea clasei, la liniștea profesorului? O oră de curs trebuie să fie vie, să suscite interesul elevilor. După părerea mea, acest “dat afară” nu funcționează pe termen lung și ține, în cea mai mare măsură, de capacitatea fiecărui profesor de a “ține” în mână o clasă astfel încât acolo să se întâmple învățare, nu să fie un “teren de luptă” al celor două categorii, profesori-elevi. Dacă un anumit comportament al unui elev pune în pericol integritatea, sănătatea elevilor și a cadrelor didactice, eu le-am recomandat colegilor mei să apeleze de urgentă 112 astfel încât lucrurile să fie lămurite legal", spune directorul, care este și profesor de Fizică.

Acesta adaugă și că nu își dorește liniște deplină în clasă:

,,Asta omoară spiritul critic, creativitatea și larghețea intelectuală pe care ar trebui să le aibă un proces de învățare. Eu cred că dacă demersul cadrelor didactice este captivant, plin de provocări reale pentru elevi, atmosfera, de la sine, devine liniștită. Totul ține de măiestria cadrului didactic de a-l captiva și pe cel mai “neastâmpărat” elev. Pornesc de la premisa că un cadru didactic are mai multă experiență de lucru cu oamenii astfel încât să “domine” intelectual un elev mai recalcitrant.

Antrenarea în activități diferențiate, pe niveluri diferite de atingere a unor competente este o soluție pe care eu o adopt frecvent și dă rezultate, pentru că astfel fiecare elev nu se simte ignorat sau plictisit poate de un eventual demers generalizat".

Referitor la gestionarea situațiilor dificile, directorul spune: ,,Este foarte greu până în momentul în care cadrul didactic își găsește echilibrul mental astfel încât să nu răspundă instinctual la orice provocare. Linia aceasta este extrem de fină și adeseori poate fi încălcată cu ușurință". Cunoașterea backgroundului elevilor ajută, crede Viforel Dorobanțu.

Directoarea unui colegiu din București: „Fraza este <<Aveți ceva cu copilul meu>>”

Regulamentul nu lasă loc de interpretări cu privire la scoaterea din clasă a copiilor, spune și Andreia Bodea, directorul Colegiului Național I. L. Caragiale din București. Aceasta susține însă că de cele mai multe ori școala nu se bucură de sprijinul părinților când vine vorba despre sancționarea comportamentelor nepotrivite.

,,Discuțiile cu părinții eșuează. Bine, unii părinți sunt oameni extraordinari. Dar în majoritatea cazurilor discuțiile cu părinții eșuează, pentru că tot mai frecvent părinții nici nu vor să afle care a fost situația, care a fost contextul, deși există martori, există ceilalți colegi, există ceilalți profesori. Nu, ei vin cu convingerea că profesorii sunt un grup care are o problemă cu copilul lor și dorește cu orice preț să aplice o sancțiune. Lucru care, cel puțin pentru Caragiale este total greșit. Nu dorește nimeni să aplice această idee că avem noi o mare bucurie să atenționăm sau să dăm note proaste. De ani de zile n-am mai întâlnit un părinte care să îmi spună <<aveți dreptate>>. Fraza este <<Aveți ceva cu copilul meu>>", spune Andreia Bodea.

Regulamentul intern al liceului prevede o metodă de sancționare pentru abaterile disciplinare care poate duce la scăderea notei la purtare.

,,Noi avem catalogul acesta electronic unde elevii pot primi ceea ce se cheamă atenționări: fie pentru ținută, fie pentru folosirea telefonului în timpul orei fără acordul profesorului, fie pentru situații în care deranjează în mod repetat orele. Iar la cinci asemenea atenționări venite de oriunde, indiferent de profesorul care a dat această atenționare, nota la purtare se scade cu un punct. (...) Nota la purtare scăzându-se când se termină modulul.

Funcționează, dar noi nu ne-am confruntat aici cu cazuri grave. Dar da, sunt elevi care ne deranjează fără doar și poate și atunci primesc această atenționare. (...) Acum, în ce măsură îi afectează pe ei scăderea notei la purtare? Nu îi afectează foarte tare, pentru că nu mai avem semestre, noi avem niște module. El dacă are 8 la purtare să spunem la sfârșitul primului modul și la celelalte patru module a încheiat cu media 10, are în final media 10. Deci, din păcate, sistemul educațional, printre multe alte păcate pe care le are, le are și pe acestea: că aceste măsuri coercitive - acelea care au mai rămas - nu duc decât în cazuri extreme la o finalitate. (...) Până la urmă că deranjează profesorul este una, dar își deranjează colegii care vor să fie atenți."

Ce instrumente legale au profesorii la îndemână

Potrivit reglementărilor din Statutul Elevului, pentru abaterile disciplinare elevii pot fi sancționați prin mai multe metode, în funcție de gravitatea faptei. Acestea sunt:

a) observația individuală;

b) mustrarea scrisă;

c) retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ;

e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii;

f) preavizul de exmatriculare;

g) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii;

h) exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii;

i) exmatricularea fără drept de reînscriere, pentru elevii din învățământul postliceal.

Total interzise, în schimb, sunt următoarele practici:

- Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei

- Violența fizică, verbală sau/și sub orice altă formă, precum și agresiunea