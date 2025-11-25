Ramona Corduneanu, reținută într-un dosar de agresiune. Soțul ei, Adrian, dat în urmărire de polițiștii ieșeni

Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, șeful clanului Corduneanu, a fost implicată zilele trecute într-un caz de agresiune. Marți, 25 noiembrie, aceasta a fost reținută de polițiștii ieșeni.

De asemenea, Adrian Corduneanu, cunoscut în mediul interlop ieșean sub numele de Adi „Beleaua”, este și el căutat pentru a fi reținut, scrie Ziarul de Iași.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Iași a transmis că un bărbat de 37 de ani din Iași a fost bătut de trei persoane, după ce el însuși le-ar fi spart înainte un geam la locuință.

Poliția a efectuat o percheziție și a reținut o femeie de 43 de ani, care va fi adusă în fața judecătorilor. Pentru ceilalți doi suspecți au fost emise mandate de aducere, fiind căutați de polițiști. Bărbatul agresat nu a cerut ordin de protecție.

„La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Iași au efectuat o percheziție domiciliară, în municipiul Iași, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, la data de 23 noiembrie a.c., un bărbat, de 37 de ani, în timp ce acesta se afla pe o stradă din municipiul Iași, ar fi fost agresat fizic, de către trei persoane.

Anterior agresiunii fizice, acesta s-ar fi deplasat la domiciliul uneia dintre persoanele bănuite de comiterea faptei și i-ar fi spart un geam de la locuință.

Bărbatul de 37 de ani a declarat faptul că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În urma probatoriului administrat în cauză, la data de 24 noiembrie a.c., o persoană, respectiv o femeie, de 43 de ani, a fost reținută de către polițiști, pentru 24 de ore.

La data de 25 noiembrie a.c., aceasta urmează să fie prezentată instanței de judecată, cu propuneri legale.

Totodată, față de celelalte două persoane bănuite de săvârșirea faptelor au fost emise mandate de aducere, fiind efectuate verificări în vederea depistării acestora”, a transmis IPJ Iași.