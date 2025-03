Pățania unei românce care și-a luat bilete de avion de la o companie aeriană rusească

Presiunile și sancțiunile asupra Rusiei, țară care a invadat Ucraina și a provocat un război la granița cu România, fac și victime colaterale. Iar printre cei care sunt afectați se numără și cetățeni români.

O româncă fi trebuit să primească despăgubiri din partea companiei aeriene rusești Aeroflot, dar din cauză că Federația Rusă a fost exclusă din sistemul SWIFT, nu poate să încaseze banii cuveniți. Femeia și-a povestit pățania pe un grup de Facebook dedicat turismului și vacanțelor.

„Bună tuturor! În 2020, în martie, am avut un zbor către Cuba cu Aeroflot -cu escală la Moscova (companie naționala rusească) și văzând atunci că zborurile se tot anulau pe bandă rulantă am decis să amân plecarea, compania oferindu-mi un voucher cu echivalentul sumei plătite valabil până la 27.12.2023. Voucherul nu l-am folosit și nu mă mai interesează să îl folosesc, dar mi-au scris că sunt îndreptățită să primesc banii înapoi plus dobânda. Suma e de aproape 900 de euro (plecarea din Viena). Mi se solicită în email să mă adresez unei reprezentanțe Aeroflot pentru a-mi recupera banii cash, dar ce să vezi, în România biroul Aeroflot e închis, iar în alte țări nu știu. Nu se acceptă plata prin transfer bancar având în vedere că plățile sunt blocate în euro și dolari. Cum aș putea recupera banii?”, i-a întrebat românca pe internauți.

În continuare, ea a povestit și că mai pierdut un voucher la TAROM, iar acum nu știe cum să-și recupereze banii de la Aeroflot.

„Nu mai spun că am avut și voucher de la Tarom pentru plecarea din România către Viena (Austria) pentru această plecare, dar nu l-am folosit și am pierdut banii (măcar aici era vorba de 100 euro și un pic). A mai pățit cineva așa ceva cu Aeroflot? Ce să fac acum, să sun la reprezentanțele din Asia să văd care mai e deschisă și apoi să dau o fugă până acolo? E hilar. În linkul care l-am primit mă direcționează pe un link de-al lor dar îmi da eroare „pagină restricționată temporar”. Ca o paranteză, noroc că atunci am văzut că tot se anulează zborurile și am decis să nu mai plec, între timp zborul inițial s-a anulat, iar cei care apucaseră să plece în Cuba au rămas blocați acolo și s-au întors cu zbor de repatriere acasă”, a scris femeia.

Cazul ei s-a viralizat pe Facebook, iar internauții au încercat să-i ofere câteva sfaturi. O femeie din Republica Moldova i-a sugerat să le ofere celor de la Aeroflot datele unui card rusesc, pentru a-și recupera măcar o parte din bani.

Ce e de făcut

„Poate încercați să le oferiți datele la un card bancar rusesc (o cunoștință ca exemplu) și deja persoana dată să vă întoarcă banii. Sunt din Republica Moldova… nici noi cu banii care îi avem pe cardul rusesc nu facem mare treabă (cu cardul rusesc nu poți achita nicăieri), dar facem transfer bancar la bancă în valută (euro sau dolari și uite așa ne folosim de ei). Nu știu dacă va merge această variantă, dar puteți încerca)”, a scris aceasta.

Altcineva a sfătuit-o să își instaleze un VPN de Rusia. „Încercați să instalați un VPN de Rusia și apoi să accesați link-ul respectiv, foarte probabil acesta să nu vi se deschidă deoarece în România și UE multe site-uri rusești sunt blocate. Poate de acolo găsiți o soluție pentru problema dvs”, a scris acesta.

„Exact, cu un VPN se va rezolva”, a întărit altcineva.

„În Istanbul Aeroflot încă zboară. Probabil au și birou acolo”, i-a recomandat altul. „Cel mai practic este să dați o fugă până în Istanbul”, a completat un internaut.

„Cam așa mă gândeam și eu, ar fi una dintre rarele situații când te duci în excursie ca să faci bani”, s-a amuzat cineva.

Ce soluții au găsit alții

Altcineva i-a recomandat să apeleze la grupurile de Facebook ale rușilor din alte țări, care au găsit soluții să rezolve astfel de situații.

„Cu siguranță pentru rușii care sunt stabiliți în străinătate sau care călătoresc mult au fost create alternative care să ocolească sistemul SWIFT. Pe grupurile „Ruși în Thailanda” sau ”Ruși în Sri Lanka” cred că s-a depășit de mult întrebarea „Cine vine săptămâna viitoare din Ekaterinburg și poate să mai ia încă o sacoșă cu bani la el?”. Verificați la ce bănci conectate la sistemul SPFS (echivalentul rusesc al SWIFT) vă puteți face cont sau are cont o cunoștință (care nu va fugi cu banii) dacă vă este greu să trageți o fugă până la Istanbul. E posibil că acel link să vină cu detalii suplimentare: alte modalități de plată, listă birouri Aeroflot [active] de unde puteți ridică banii etc”, i-a sugerat el.

Și tot să vorbească în Rusia i-au recomandat și alți internauți.

„Avem niște prieteni moldoveni prin Moscova, poate găsesc ei o soluție, măcar parte din bani” și „Există pe Facebook și un grup de ruși în România”, au fost doar două dintre recomandările primite.

„Biroul lor din Viena e deschis”, a anunțat cineva. În schimb, un internaut care s-a confruntat cu o problemă asemănătoare nu a reușit să o rezolve.

„Am pățit același lucru cu zbor din București spre Bangkok, bilete cumpărate în 2020, în jur de 1.200 euro. Am pierdut banii și am avut proasta inspirație de a suna la firmă în Moscova și pentru 21 de minute am mai plătit 220 euro. Cred că e o cauză pierdută, dar poți încerca în Istanbul deoarece de acolo sunt curse regulate Aeroflot”, i-a spus el.

Și totuși, altcineva care a avut o problemă asemănătoare a avut mai mult noroc și a reușit să o rezolve.

„Bună, eu am avut un zbor anulat cu Aeroflot în 2019 și am rezolvat cu biroul lor de pe Bulevardul Magheru. Văd că încă figurează deschis. La telefonul din București răspundeau și atunci foarte greu... Mi-am recuperat sumele aferente despăgubirii direct de la Aeroflot, fără vreo firma intermediară...”, a spus ea. „Mulțumesc de răspuns, biroul este închis și la telefon nu răspunde nimeni”, a spus autoarea mesajului inițial.

În fine, o veste bună a primit și din partea unui alt internaut: „Am prieteni care și-au primit banii înapoi. Bineînțeles după multe mailuri și insistențe.”

„Mai degraba mergi la Budapesta decât în Asia, mai ales daca stai în Ardeal. Parcă vad ca ei n-or picat de papagali, ca noi”, a fost altă replică.

„Am văzut birou Aeroflot în Istanbul și cred (nu-mi aduc aminte exact) în Germania. De verificat și în Belgrad. Noi am avut zbor tot cu Aeroflot și tot spre Cuba din Belgrad”, i-a sugerat cineva.

Și tot o veste bună a venit din partea altei internaute. „În aceeași perioadă am avut și eu rezervare cu Aeroflot pentru Phuket, zborul a fost anulat. Mi s-a eliberat mai întâi un voucher și cum nu l-am putut folosi timp de un an, m-am trezit cu banii în cont. Rezervarea a fost făcută prin Expedia cu compania Aeroflot”, a scris aceasta.