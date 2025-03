Paradisurile aflate la 3 ore de zbor unde românii fac baie în mare în martie. „Cu câteva sute de euro am fost jupân”

Primăvara a sosit în forță, după un februarie friguros, însă ne mai despart 3 luni de sezonul estival. Mânați de dorul de a face baie în mare și plajă, unii români „fură” startul și savurează atmosfera verii de pe acum. Iar pentru asta nici nu merg departe, ci la doar 3 ore de zbor de România.

Sătui de iarnă și de hainele groase, românii care își permit măcar câteva zile libere sau chiar un mini concediu pot să se bucure de plaje generoase și de apa mării, nu departe de România. Iar pentru asta nu trebuie să zboare zeci de ore și să străbată lumea în lung și în lat sau să dea mii de euro pentru un sejur de lux la capătul pământului.

Există câteva destinații la îndemâna oricui, unde poate chiar cu mai puțin de 1.000 de euro românii petrec câteva zile de concediu ca de vară, sub un soare perfect pentru plajă. În plus, apa mării le permite deja să facă baie și să se simtă ca în miezul sezonului estival. Totul la doar 3-4 ore de zbor din România.

Bloggerii de la Călător în bacheți transmit un mesaj îmbietor din Gran Canaria, unde plajele sunt deja pline, iar mulți oameni se bucură de o baie în apele albastre care scaldă insula. „Te-ai putea muta aici?”, e întrebarea de 10 puncte pentru urmăritorii de pe Facebook. Și afișează și prețurile, care sunt mult mai mici decât în localurile medii din orașe ca București sau Cluj: o bere costă 2,5 euro, o cafea espresso 1,3 euro, o apă 2,3 euro, un sandviș - 2,5 euro. Reacțiile nu au întârziat:

Ce spun românii

„Normal că m-aș muta aici, având în vedere că prețurile sunt mai mici decât în România, asta este pe primul loc. După vin și alte beneficii cum ar mai fi locurile exotice șii nu doar. Oamenii sunt totali diferiți din mai multe puncte de vedere”, a răspuns cineva la întrebare.

„Am fost și eu câteva zile aici. Cu câteva sute de euro ești jupân. Mai ieftin oricum ca în București sau Cluj. Iar în Tenerife e și mai ieftin”, a scris alt internaut. „Prețuri mai măricele ca-n Costa del Sol”, a scris altcineva.

Alții au fost ironici: „Dar aici tu numai plaje de astea de săraci filmezi, nu există și plaje cu șezlonguri, cu bar beach-uri ca la noi?”

„Nici un pic de verdeaţă, nu-mi place”, a scris cineva foarte critic. „În Tenerife e 1.5 berea mare”, a fost altă observație.

Alte variante aproape:Tenerife, Egipt și Cipru

Însă nu doar Gran Canaria se află pe lista celor care vor un concediu de vară când primăvara nici nu a început astronomic. Pe un grup de Facebook dedicat călătoriilor și vacanțelor, cineva a cerut idei pentru o vacanță de o săptămână pe plajă, cât mai aproape de România. Răspunsurile nu au întârziat, iar mulți au indicat Tenerife.

„Tenerife, Tenerife și iar Tenerife. Mai ții minte cântecul ăla, Tenerife? În martie se face plajă în Tenerife și poți intra lejer și în apă. Prețuri mai mic ca în orașele mari din România, mai ales că e încă extrasezon. Azi plouă, e furtună, dar zilele trecute au fost 30 de grade, iar plajele pline ochi de nemți și nordici”, a fost un sfat.

„Dacă mergi în Tenerife trebuie să aștepți puțin. Săptămâna trecută a fost frumos, vreme de 28-30 de grade chiar, dar acum au venit niște ploi urâte, a fost și furtună. În mod normal poți face lejer plajă și chiar baie încă și în februarie”, a scris cineva.

Alții au venit cu alte sfaturi. Egiptul a fost una dintre destinațiile propuse. „În Egipt e cald, poți face sigur baie. Am fost anul trecut tot cam așa, temperaturile super ok, Marea Roșie a fost caldă și am făcut câtă baie am vrut”, a fost altă propunere.

Și Cipru, Sicilia și Sardinia au fost incluse pe listă. „În Cipru facem baie chiar acum și bem bere rece”, a fost un mesaj. „Dacă e baie, e Cipru”, a scris altul. N-au lipsit nici ideile pentru Sardinia și Sicilia. „Am fost cu prietena mea în Sardinia, anul trecut. Am dus-o de 8 martie, a fost o surpriză. A fost cald, baie, plajă tot ce vrei”, a adăugat cineva. „Noi am ales Sicilia, acum trei ani, abia ce ieșisem din pandemie. Vreme super caldă, totul la superlativ”, a fost altă idee.