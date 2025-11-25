Drama României la Mondialul de pescuit din caiac: Sportivii, refuzați la intrarea în Mexic

Sportivii români calificați pentru competiția mondială au fost refuzați la intrarea în Mexic și trimiși acasă, deși prezentaseră toate documentele oficiale. Printre ei se află și Răzvan Ghindăoanu, care a povestit umilințele prin care a trecut lotul național.

După un an întreg de antrenamente și pregătiri, echipa României a ajuns în Mexic după un drum de aproximativ 20 de ore, cu mai multe escale. Însă visul de a participa la Mondialul de pescuit din caiac s-a transformat rapid într-un coșmar.

La controlul de frontieră, autoritățile mexicane le-au cerut sportivilor o dovadă tipărită a rezervării cazării pentru perioada oficială a competiției.

Documentele oficiale, ignorate

Răzvan Ghindăoanu a precizat, printr-o postare pe pagina personală de Facebook, că delegația deținea toate actele necesare, dovada rezervării pentru perioada de antrenament neoficial, confirmarea plății către Federația Mexicană de Pescuit în valoare de 13.500 de euro pentru caiace și cazare, precum și scrisoarea oficială de invitație la competiție.

Cu toate acestea, documentele nu au fost acceptate, iar sportivii români s-au confruntat cu o situație incredibilă.

Pașapoarte confiscate și reținere de 12 ore

Lotul a fost reținut timp de aproximativ 12 ore într-o cameră mică, iar pașapoartele și telefoanele le-au fost confiscate temporar.

Ulterior, sportivii au fost îmbarcați într-un avion și trimiși înapoi la Madrid, după încă un zbor lung, purtând aceleași haine cu care plecaseră din România.

”BREAKING NEWS HALUCINANT!

Echipa AGVPS a României de la Campionatul Mondial de Pescuit din Caiac, EXPULZATĂ din Mexic! Sportivii români calificați la Campionatul Mondial de pescuit din caiac, programat să se desfășoare în Mexic, au fost refuzați la intrarea în țară și expulzați, deși au prezentat documente oficiale.

Informațiile aparțin lui Răzvan Ghindaoanu, unul dintre participanții României la competiție.După un an de pregătiri, sportivii au ajuns în Mexic după un drum de aproximativ 20 de ore, cu mai multe escale.

La controlul de frontieră, autoritățile mexicane le-au cerut o dovadă tipărită a rezervării cazării pentru perioada oficială a competiției. Potrivit relatării lui Ghindăoanu, acesta deținea dovada rezervării pentru perioada de antrenament neoficial, confirmarea plății către Federația Mexicană de Pescuit în valoare de 13.500 de euro pentru caiace și cazare, precum și scrisoarea oficială de invitație la campionat.

Cu toate acestea, documentele nu au fost acceptate.Ca să înțelegeți mai bine amploarea situației, vă spunem că în discuția pe care am avut-o cu Ghindăoanu acesta pur și simplu a izbucnit în plâns. Sportivul susține că pașapoartele și telefoanele le-au fost confiscate temporar, iar delegația a fost reținută timp de aproximativ 12 ore într-o încăpere de dimensiuni reduse.

Ulterior, au fost îmbarcați într-un avion și trimiși înapoi la Madrid.Mesajul lui Ghindăoanu a fost publicat din capitala Spaniei, unde sportivii români au ajuns după încă un zbor de aproximativ 9 ore, purtând aceleași haine cu care plecaseră din România. În ciuda situației, participanții din delegația României spun că nu renunță și încearcă să găsească soluții pentru a reveni în Mexic și a lua startul în competiție”, a scris Răzvan Ghindaoanu pe pagina personală de Facebook.