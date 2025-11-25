search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Pentagonul amenință că va ancheta un senator democrat și căpitan în retragere al Marinei SUA. Acesta făcuse apel la sfidarea ordinelor ilegale

Publicat:

Pentagonul a amenințat luni că îl va rechema în serviciu activ pe senatorul Mark Kelly, căpitan în retragere al Marinei SUA, pentru a-l ancheta penal, după ce susține că i-au parvenit „acuzații grave de comportament în afara legii”, relatează Reuters și AP.

FOTO SHUTTERSTOCK

Comunicatul nu a precizat ce acuzații i s-ar putea aduce lui Kelly într-un astfel de caz. Săptămâna trecută, președintele Donald Trump i-a acuzat pe Kelly și pe alți legislatori democrați de răzvrătire după ce au îndemnat trupele americane să refuze orice ordine ilegale. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că infracțiunea este „pasibilă de pedeapsa cu MOARTEA!”.

„Reamintim că toți militarii au obligația legală, în temeiul UCMJ (Codul de Justiție Militară), să respecte ordinele și că ordinele sunt prezumate a fi legale. Filosofia personală a unui militar nu justifică și nu scuză nesupunerea față de un ordin altfel legal”, a transmis Pentagonul.

Investigația ar fi deschisă în temeiul unei legi federale ce permite rechemarea în serviciu activ a membrilor pensionați ai armatei pentru examina oportunitatea unor proceduri la curtea marțială sau altor măsuri administrative, invocând faptul că declarațiile lui Kelly ar fi interferat cu „loialitatea, moralul sau buna ordine și disciplina forțelor armate”.

Senatorul Kelly, un fost pilot de luptă cu gradul de căpitan și astronaut NASA, este singurul dintre legislatori care s-a pensionat formal din armată și se află încă sub jurisdicția Pentagonului, conform secretarului apărării Pete Hegseth.

„Conduita lui Kelly discreditează forțele armate și va fi abordată în mod corespunzător”, a declarat Hegseth pe contul său personal de pe X. 

Kelly a respins investigația ca fiind opera „hărțuitorilor”, el susținând că și-a respectat jurământul față de Constituție și că nu se va lăsa intimidat în timp ce trage la răspundere administrația Trump pentru acțiunile sale.

Alți senatori democrați, inclusiv Chuck Schumer și Ruben Gallego, l-au apărat, acuzând administrația Trump că folosește Pentagonul drept „câine de atac personal” și că încearcă să submineze independența legislativă.

Experții juridici, precum Anthony Michael Kreis, profesor de drept constituțional, subliniază că statutul de senator american complică investigația, deoarece Constituția protejează explicit membrii Congresului de excesul de putere al Casei Albe, o măsură disciplinară a Pentagonului asupra unui senator încălcând principiul fundamental al independenței legislative. Deși a existat o „creștere discretă, dar semnificativă” a măsurilor în curtea marțială pentru militarii pensionați, chiar și pentru infracțiuni post-pensionare, constituționalitatea acestora este dezbătută, spun alți experți.

Pe de altă parte, un fost militar care administrează un forum online a declarat că mesajul videoclipului este puțin probabil să ajungă la trupe, deoarece a fost postat doar pe X, fiind prea lung pentru platforme precum TikTok, folosită de regulă de militari pentru a-și lua informații.

Clipul de la care a pornit totul

Donald Trump este acuzat de opoziţie că a recurs la armată fără temei legal pentru operaţiuni de menţinere a ordinii publice pe teritoriul american şi pentru combaterea traficului de droguri în străinătate.

Șase congresmeni democraţi din Camera Reprezentanţilor şi Senat, care au activat în armată militar sau în serviciile secrete, au publicat pe platforma X o înregistrare video în care lansează mesajul: „Puteţi refuza ordinele ilegale!”.

„Această administraţie îi opune pe militarii noştri şi pe profesioniştii noştri din serviciile secrete cetăţenilor americani”, susţin autorii apelului.

„Astăzi, ameninţările la adresa Constituţiei noastre nu vin doar din străinătate, ci şi de aici, de acasă”, spun aceștia printre care se află, în afară de senatorul Mark Kelly, şi senatoarea Elissa Slotkin, care a activat pentru CIA în Irak.

Cei şase congresmeni au primit sprijin din partea unui grup ce susţine că reprezintă peste 360 de foşti responsabili militari şi diplomatici, care acuză Casa Albă că a „transformat un principiu fundamental de drept într-un dezacord politic”.

Conform comunicatului lor, nesupunerea faţă de ordinele ilegale „este însuşi fundamentul controlului exercitat de civili asupra armatei”.

Aleşii democraţi nu specifică în apelul lor video la ce ordine se referă.

Preşedintele SUA a ordonat desfăşurarea Gărzii Naţionale în mai multe oraşe democrate, inclusiv Los Angeles şi Washington, contrar avizului autorităţilor locale.

El a justificat desfăşurarea acestui corp de rezervă al armatei prin ceea ce a prezentat drept o recrudescenţă a criminalităţii.

SUA au efectuat, de asemenea, în ultimele săptămâni, aproximativ 20 de atacuri în Caraibe şi Pacific împotriva ambarcaţiunilor pe care le acuză că transportă droguri, soldate cu cel puţin 83 de victime.

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a cerut Washingtonului să ancheteze legalitatea acestor lovituri, invocând „indicii solide” de „încălcări ale dreptului internaţional umanitar” şi „execuţii extrajudiciare”, potrivit Agerpres.

SUA

