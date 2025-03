Trei candidați la postul de președinte se vor bate pentru electoratul lui Călin Georgescu și pentru fotoliul din Cotroceni. Experții consultați de „Adevărul” explică cine e favorit la titlul de „suveran al suveraniștilor” și la calificarea în turul 2 al prezidențialelor.

George Simion și Victor Ponta visează la fotoliul din Cotroceni, iar analiștii politici spun că cel puțin unul dintre cei doi va ajunge și în turul 2 al alegerilor. Cine și cum este mai îndreptățit la acest lucru explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, politologul Marius Ghincea, expert în securitate și cercetător la Universitatea ETH Zurich și Institutul Universitar Europen de la Florența, și Radu Delicote, expert în comunicare și cunoscut analist de politică internă, profesor la SNSPA.

Radu Delicote consideră că favorit pare George Simion, cel care se pretinde „moștenitorul” lui Călin Georgescu. Există însă o mare necunoscută: câți dintre votanții lui Georgescu vor accepta să-și transfere votul spre Simion.

„În primul rând, nu știu dacă mai putem discuta în sensul clasic de șef al suveraniștilor, așa cum poate ar fi fost perceput Călin Georgescu. Dar Georgescu, în termenii de șefie, a reușit să câștige inimile și sufletele multor oameni care l-au și votat sau care i-au făcut campanie și mă refer la profilele reale, la votanții reali, care i-au făcut campanie pe social media. Deci alegerile prezidențiale sunt despre emoție. Acum, cine va reuși cu adevărat să câștige sufletele, inimile și poate atenția votanților lui Călin Georgescu, aceasta e marea întrebare. Cred că în momentul de față Simion are cele mai multe șanse din două perspective. Unu, a reușit să coaguleze foarte bine din punct de vedere al comunicării și al marketingului momentul Călin Georgescu, a reușit să țină agenda publică sus, relevantă și să fie acolo de fiecare dată. Și doi la mână, are și în spate mașinăria de partid capabilă să-l sprijine și să-l ajute la nivel organizațional”, spune expertul.

Ponta nu e de subestimat

Însă nici Victor Ponta nu este un outsider. Experiența sa de politician îi poate permite să obțină un rezultat bun și chiar să spere că va câștiga.

„Concret, Victor Ponta a intrat și el cu același bagaj și s-ar putea să ia o parte din voturile PSD-ului și poate chiar o parte din voturile AUR, care nu sunt pro-George Simion, dar cred cu tărie în momentul de față că cea mai mare parte a votanților lui Georgescu, cea mai mare parte, la 90% a votanților AUR se vor duce către Simion”, mai spune expertul.

În schimb, nu va exista un transfer de voturi 100% dinspre Georgescu spre Simion, iar Radu Delicote explică de ce:

„Nu o să existe un transfer de 100%. Nu are cum să fie un transfer pe 100% și m-aș feri să folosesc cifre sau procente în momentul de față cât se va duce la Simeon, cât se va duce la Ponta. Tocmai pentru că decizia de «cumpărare» electorală, și aici mă refer strict la vot, da, este o cumpărare pe care o face electoratul către candidat. Îi cumpără, da, îi votează cu încredere și prin ștampilă, de fapt îl mandatează să facă ceea ce crede că este bine pentru țară. Deci este un proces de vânzare-cumpărare acolo. Decizia se va lua în următoarele, eu zic, 3 săptămâni, 4. Sunt ferm convins că în bazinul de votanți ai lui Călin Georgescu nu va fi o decizie de tip last minute, în sensul în care cu câteva zile înainte de primul tur se vor hotărî dacă să meargă cu Simion sau cu Ponta, sau cu Gavrilă, dar repet, pe Ana Maria Gavrilă o văd retrasă curând din cursa electorală. Deci cred cu tărie că decizia se va fi făcută cu mult timp înainte. De ce? Pentru că în momentul de față se tranșează de fapt poziționarea și cărțile electorale.”

Asemănători, dar atât de diferiți

Fiecare dintre candidații care se pretind a fi ai așa-zisei mișcări suveraniste are propriile atuuri. Radu Delicote are detalii.

„Fiecare dintre ei, fie că vorbim de Simion, fie că vorbim de Ana Maria Gavrilă, fie că vorbim de Victor Ponta, au poziționări, deși similare la prima vedere, în realitate cumva diferite. Victor Ponta este un fost membru PSD, un fost prim-ministru, care are șanse reale să ia voturile, poate, suveraniștilor din partidele PSD, poate chiar PNL, poate chiar anumiți votanți care nu se simt sau se resimt reprezentați în alegerile astea. Deci că nu le place nici oferta electorală. Ana Maria Gavrilă poate să aibă șansa, dar destul de mică, și când spun destul de mică o spun în termeni diplomatici, să câștige voturi pentru că este foarte nouă în politică, iar în teorie, cel puțin, nu are asocierea unui sistem. Dar iarăși, șansele ei sunt foarte, foarte reduse. Simion are argumente serioase. Pe lângă succesul partidului, care i se datorează, a devenit o voce a opoziției destul de importantă, are și o campanie prezidențială la activ. Iar care în contextul lunii noiembrie s-a văzut ce rezultate a avut, acum a reușit să țină agenda sus.”

Cei trei au în comun mai mult faptul că țintesc în mare parte același electorat, deși sunt complet diferiți în multe privințe.

„Fiecare dintre ei țintește într-adevăr electoratul lui Georgescu. Asta este foarte interesant și, când spun electoratul lui Georgescu, nu spun neapărat votanții duri. Spun votanții care îl susțineau sau care ar fi considerat că îl votează în aceste alegeri. Acum fiecare dintre cei trei încearcă să convingă cât mai mulți să vină de partea lor”, adaugă Radu Delicote.

Deși are aparent toate atuurile pentru a ajunge cel puțin în turul 2, George Simion are și un mare dezavantaj. El este în continuare perceput de o parte a acestui electoral ca un trădător, iar mulți consideră că l-ar fi trădat pe Călin Georgescu sau că i-ar fi făcut multe concesii premierului Marcel Ciolacu. A știut însă cum să reducă proporțiile acestui dezavantaj, spune Delicote.

„Asocierea cu premierul Ciolacu ar putea să-l tragă oarecum înapoi. Ar fi o potcoavă, dar în ce privește imaginea, în momentul de față, Simion a reușit să comunice foarte bine. A reușit în marketingul politic, se numește teoria reframe, reîncadrarea mesajului. Iar Simion a făcut un reframe foarte, foarte eficient în momentul în care s-a asociat direct cu Georgescu și l-a sprijinit pe acesta în momentele acelea în care toată atenția era pe el, când și-a depus candidatura și când se aștepta decizia CCR-ului. Asta înseamnă că putem presupune că a reușit să convingă o parte din electoratul său că nu este acel om care este asociat PSD-ului. Repet, este tot o strategie de comunicare, pentru că alegerile sunt despre imagine, alegerile sunt despre emoție. Și dacă reușești să transmiți un discurs, să ai emoție, să creezi o emoție bună, o să câștigi voturi”, explică Delicote.

Nu mai există un Călin Georgescu

Vestea bună ar fi, spune Radu Delicote, că nu mai există un personaj precum Călin Georgescu, care să polarizeze societatea românească și să aducă dezbinare.

„Nu mai văd un candidat nociv, în sensul de anti-UE, anti-NATO sau cu potențial de a băga țara într-o criză politică profundă. În momentul de față, de bine de rău, România are o șansă bună să dea dovadă că își poate reveni rapid și accelerat din criza politică în care a fost în ultimele șase, poate chiar 8 luni de zile. Niciunul dintre candidați nu a susținut că România trebuie să iasă din NATO sau UE, din contră. Chiar și George Simion e europarlamentar și are o funcție importantă într-un grup parlamentar european, nu mai avem un om anti UE și anti NATO cum era Georgescu. Din punctul meu de vedere, România are acum șansa reală să arate că își poate reveni din toată situația în care a fost. Și poate arăta că își poate reveni accelerat și să dea dovadă că avem o clasă politică stabilă și bine intenționată”, mai afirmă el.

Și Marius Ghincea consideră că George Simion este, cel puțin aparent, candidatul suveranist cu cele mai mari șanse de a ajunge în turul 2. Există însă și un „dar”.

„Nu putem să avem așteptări pentru că, până urmă, trebuie să vedem dacă lidera POT este confirmată de Curtea Constituțională. Apoi depinde foarte mult dacă domnul Călin Georgescu decide până la urmă să intervină sau nu în campania electorală. Eu cred că și Călin Georgescu are în continuare abilitatea de a mobiliza cel puțin o parte din votanții săi către un alt candidat, dacă decide să își pună mâna pe umărul unuia dintre candidați”, spune Ghincea.

„E plauzibil să vedem un potențial crash”

Favoritul suveraniștilor rămâne însă George Simion. Marius Ghincea se așteaptă ca în curând concordia afișată între liderii suveraniști să rămână de domeniul trecutului.

„E plauzibil să vedem un potențial crash, un potențial conflict între candidații de dreapta radicală, în același mod în care este posibil să vedem un potențial conflict între Nicușor Dan și Elena Lasconi, pe cealaltă parte a taberei anti-sistem”, mai spune Ghincea.

Chiar dacă Victor Ponta încearcă să se profileze ca un candidat din tabăra așa-zis suveranistă, Marius Ghincea spune că fostul premier nu are o culoare politică, în realitate.

„Ponta este un oportunist politic, el e un cameleon politic. În termenii de specialitate îl numim antreprenor politic, pentru că nu are niciun fel de set de valori ideologice profunde și își ajustează poziția politică în funcție de ceea ce este oportun într-un moment sau altul. Dânsul era, la un moment dat, în trecut, un progresist și susținătorul lui Che Guevara, apoi a trecut la o social-democrație conservatoare. Ne ducem aminte atunci când era prim-ministru și folosea discursuri mai degrabă tradiționaliste cu simboluri din ruralul românesc, după care a revenit pe o pantă, pe o linie proeuropeană cu Pro România, iar ulterior a scăpat din nou către linia asta suveranistă. Domnul Ponta este un antreprenor oportunist politic care se folosește de context, miroase oportunitățile și își ajustează pozițiile, credințele, valorile în funcție de ceea ce se poate vinde pe piață, în funcție de ceea ce îi aduce un vot”, afirmă Ghincea.

Ana Maria Gavrilă nu poate fi scoasă din calcule

Marius Ghincea o aduce în discuție și pe Ana Maria Gavrilă, lidera POT. În opinia sa, tânăra politiciană ar putea reprezenta o surpriză la alegerile din luna mai.

„Sondajele pe care le vedem în acest moment spun că ea are o rapidă conversie cu domnul Georgescu, destul de bună, dacă domnul Simion nu candidază. Însă dacă vom candida și domnul Simeon și doamna Gavrilă, simultan, e dificil de spus care va fi distribuția voturilor. Va depinde, așa cum ziceam și anterior, dacă va interveni domnul Georgescu să ia partea unuia sau altuia, precum și de modul în care aceștia vor performa în dezbaterile electorale și în campanie”, punctează Ghincea.

Însă chiar dacă electoratul suveranist este fragmentat, este puțin probabil ca niciunul dintre candidați să nu ajungă în turul 2.

„Eu cred că e puțin probabil ca electoratul lor să se fragmenteze atât de mult încât să nu aibă un candidat în turul 2. Mai degrabă votanții domnului Georgescu se vor direcționa către candidatul care atrage cel mai mult, care pare cu cel mai mare potențial de a intra în turul 2. Iar asta îi vor asigura intrarea în turul 2. Aș spune că mai degrabă domnul Georgescu va deține cheia succesului. Dacă va decide să nu intervină, George Simion se va poziționa cel mai bine pentru că are deja o bază de votanți loiali la care se adaugă și votanții domnului Georgescu. Iar doamna Gavrilă va atrage probabil un număr mai redus, până în 10-12%, în timp ce domnul Ponta, care va lua atât de la PSD cât și de la votanții domnului Georgescu, undeva tot acolo. Este asta suficient pentru a face ca niciun candidat suveranist să nu intre în turul 2? Nu sunt sigur”, încheie Marius Ghincea.