Profesorii s-au întors la clase, frustrările au rămas

Final tensionat de an școlar. Nemulțumiți de rezultatele obținute în urma grevei, profesorii s-au întors, totuși, la catedră. Încearcă să recupereze materia pierdută pe timpul grevei, iar pe elevii din anii terminali care nu au două note sau sunt în stare de corigență îi vor asculta pentru încheierea situației școlare, până pe 16 iunie.

Ministerul Educației a trimis marți o informare către inspectoratele școlare, potrivit căreia recuperarea orelor pierdute din pricina grevei se va face până pe 16 iunie inclusiv, pentru preșcolari și elevii din ciclul primar și liceal, mai puțin elevii claselor terminale, și până pe 23 iunie, în cazul elevilor din liceele tehnologice, potrivit Edupedu.

Profesorii de la catedră spun însă că orele pierdute de elevi în cele trei săptămâni de grevă generală în Educație nu vor mai putea fi recuperate în aceste ultime zile, ci, eventual, în toamnă. În unele școli, profesorii au continuat să-i pregătească pe elevi pentru examenele naționale chiar și pe perioada grevei.

”N-am intrat în grevă doar pentru salarii”

Este cazul Colegiului Național „I.L. Caragiale“ din București, unde elevii clasei a VIII-a și cei ai claselor a XII-a au venit la pregătire în număr mare. Pentru această activitate, profesorii nu vor primi niciun ban, ba mai mult, ca urmare a grevei, salariile au fost tăiate. A fost un risc asumat, spune directoarea Colegiului, profesoara Andreia Bodea. Deși toate cadrele didactice ale școlii au revenit la catedră după anunțul de încetare a grevei, nemulțumirile și frustrările profesorilor au rămas. Aceasta pentru că decizia renunțării s-a luat fără a-i întreba pe profesori și fără ca ei să știe ce s-a obținut și ce nu. „Colegii mei și cu mine nu am intrat în grevă numai pentru bani. Am intrat în grevă pentru mai multe lucruri: pentru statut, pentru procentul de 6% din PIB la Educație. Bun, poate nu se puteau acorda pe loc, dar se puteau face niște promisiuni, oferi, poate, niște granații că următorul buget – poate nu 6%, dar măcar 5%. Ai mărit salariile – cu mult sau puțin, asta este relativ, dar este vorba despre investițiile în Educație, este vorba și despre cei care nu au ce să caute în sistem și se întâmplă tot felul de lucruri. Cu ei ce faci? Le mărim și salariile acum? Adică, mă așteptam ca toate lucrurile acestea să vină la pachet. Sigur că nu se puteau soluționa în momentul acesta, dar plaja de angajamente ar fi trebuit să fie mult mai mare și să vizeze și statutul profesorului. Nu există un statut al cadrului didactic, așa cum există un statut al elevului. Acestea sunt lucrurile pentru care eu și colegii mei am intrat în grevă“, explică directoarea sursele nemulțumirii cadrelor didactice.

Firește că și salariul conta, fiind și acesta un motiv pentru declanșarea grevei, dar mai erau multe alte lucruri pe listă, iar acestea nu erau noi. „Am tot așteptat ca, pe durata acestei greve, aceste lucruri să fie puse pe tapet. Nu s-a putut, nu s-a mai vrut, nu s-a știut. Nu am sentimentul – și, ca mine, multă altă lume, poate pentru că nici nu mai am atâta timp în față să mai aștept o altă grevă și nici nu înțeleg de ce trebuie să ajungem la grevă – și am fost puțin nedumeriți în legătură cu modul în care liderii au hotărât suspendarea, mi s-a părut un pic în grabă. Repet, ceea ce pe mine mă interesa – și acesta era și mesajul colegilor mei –, ne interesau lucruri cel puțin, dacă nu, mai importante decât salariul. Sunt multe lucruri în sistemul de învățământ care merg prost și care trebuiau cumva prinse, chiar și la nivel de promisiune. Ori, nu au fost. A rămas un sentiment de frustrare, de alergător din acesta care a făcut cinci ture de stadion, dar, totuși, n-a trecut linia de sosire“, adaugă directoarea.

Cum se echivalează probele orale la Bac

Aceasta adaugă că deja mediile elevilor de clasa a VIII-a au fost încheiate și că la clasa a XII-a urmează să se încheie în această săptămână și să se facă echivalarea probelor orale de Bacalaureat cu mediile obținute în liceu la discipline. Potrivit unui ordin de ministru, mediile elevilor din clasele terminale pot fi încheiate până la finalul acestei săptămâni. Înscrierea la examenele naționale a fost totodată prelungită până pe 16 iunie.

Examenele absolvenților de clasa a VIII-a încep luni, 19 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Elevii care nu au două note sau sunt în stare de corigență vor susține examene pentru încheierea situației școlare, până pe 16 iunie.

Prima probă scrisă a Bacalaureatului – cea la Limba și literatura română – are loc pe 26 iunie, iar ziua următoare, proba obligatorie a profilului – Matematică, la profilul real și Istorie, la profilul umanist. Probele orale ale Bacalaureatului sunt în număr de trei (patru pentru elevii care au studiat în limba minorităților), respectiv: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română, în limba maternă, competențele digitale și de comunicare într-o limbă de circulație internațională studiată în școală.

Pentru echivalarea rezultatelor obținute la disciplina limba română și la cea maternă în clasele IX-XII, candidaților li se acordă următoarele niveluri de competență lingvistică de comunicare orală: nivelul „utilizator mediu“ pentru media cuprinsă între 5 și 6,99; nivelul „utilizator avansat“ pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; nivelul „utilizator experimentat“ pentru media cuprinsă între 8,50 și 10. Nivelul se stabilește prin echivalarea cu media aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute în liceu la respectiva disciplină.

Nivelul de competență într-o limbă de circulație internațională se acordă conform următoarei grile: calificativul A1 pentru media cuprinsă între 5 și 5,99; calificativul A2 pentru media cuprinsă între 6 și 6,99; calificativul B1 pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; calificativul B2 pentru media cuprinsă între 8,5 și 10.

Cât privește nivelul de competență digitală din cadrul probei D a examenului de maturitate, acesta se stabilește calculând un punctaj de la 5 la 10 pe baza mediei aritmetice, fără rotunjire, a mediilor anuale obținute de acesta la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în clasele a IX-a, respectiv a X-a. Pentru a stabili nivelul, grila este următoarea: nivelul „utilizator începător“ pentru media cuprinsă între 5 și 5,99; nivelul „utilizator de nivel mediu“ pentru media cuprinsă între 6 și 6,99; nivelul „utilizator avansat“ pentru media cuprinsă între 7 și 8,49; nivelul „utilizator experimentat“ pentru media cuprinsă între 8,50 și 10.

Candidații la examenul de Bacalaureat care se află în imposibilitatea de a-și echivala probele orale trebuie să le susțină în perioada 14-23 iunie, potrivit unei adrese trimise către inspectoratele școlare de Ministerul Educației. Calendarul este următorul: 14-16 iunie 2023: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;15-19 iunie 2023: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B; 16-20 iunie 2023: evaluarea competențelor digitale – proba D; 21-23 iunie 2023: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C.

Calendarul examenului de Evaluare Națională 2023

19 iunie: Limba și literatura română – probă scrisă;

21 iunie: Matematica – probă scrisă;

22 iunie: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

28 iunie: (până la ora 14.00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor;

28 iunie: (ora 16.00 - ora 19.00) – 29 iunie 2023 (ora 8.00 - ora 12.00): Depunerea contestațiilor;

29 iunie - 4 iulie: Soluționarea contestațiilor;

4 iulie: Afișarea rezultatelor finale.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie

29 mai - 16 iunie: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen;

16 iunie: Termen-limită pentru încheierea mediilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;

Probe scrise

26 iunie: Limba și literatura română – proba E.a);

27 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c);

28 iunie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d);

29 iunie: Limba și literatura maternă – proba E.b);

3 iulie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00 și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00-18.00;

4-6 iulie: Rezolvarea contestațiilor;

7 iulie: Afișarea rezultatelor finale.