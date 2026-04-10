Aurul galben vs. aurul alb. Cum s-au schimbat preferințele românilor în 2026 și ce bijuterii domină marile orașe

În România, preferințele în materie de bijuterii sunt împărțite între tradiție și tendințele moderne, ceea ce face ca atât aurul galben, cât și aurul alb să fie populare, dar în contexte diferite.

Aurul galben rămâne alegerea clasică și este în continuare foarte apreciat, mai ales de generațiile mai mature și în zonele mai conservatoare. Acesta este asociat cu ideea de tradiție, stabilitate și valoare sigură, fiind frecvent ales pentru verighete, bijuterii de familie sau cadouri importante, precum cele oferite la nunți și botezuri. În plus, aurul galben este perceput ca fiind mai durabil din punct de vedere estetic, deoarece nu necesită întreținere specială pentru a-și păstra culoarea.

Pe de altă parte, aurul alb a câștigat tot mai mult teren în ultimii ani, în special în rândul tinerilor și al consumatorilor din mediul urban. Acesta este preferat pentru aspectul său modern și elegant, fiind adesea asociat cu un stil minimalist și rafinat. Aurul alb este foarte popular în cazul inelelor de logodnă și al bijuteriilor contemporane, deoarece evidențiază mai bine pietrele prețioase, în special diamantele, și oferă un aspect apropiat de cel al platinei.

O analiză de piață, realizată la nivel național de o platformă de tranzacționare a metalelor prețioase și bijuteriilor, indică o stabilitate a preferințelor de bază, dublată de o rafinare a criteriilor de selecție. Potrivit Magnor, aurul rămâne materialul central, designul se simplifică, iar interesul pentru diamante naturale crește constant, pe fondul percepției acestora ca rezerve de valoare.

Aurul nu mai este privit exclusiv ca accesoriu estetic, ci ca un obiect purtabil pe termen lung, adaptat stilului de viață actual și cu potențial de valorificare.

La nivel geografic, vânzările de bijuterii din aur sunt concentrate în marile centre urbane. Topul orașelor cu cel mai ridicat volum de tranzacții ale bijuteriilor din aur este format din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Sibiu și Galați, orașe care concentrează atât densitatea cererii, cât și un nivel ridicat de informare al consumatorilor.

Cum aleg românii între aurul galben și aurul alb

Potrivit unei analize de specialitate realizate în perioada ianuarie 2025 – februarie 2026, aurul galben de 14K rămâne cel mai căutat în 2026, fiind ales în special pentru bijuterii fără pietre prețioase, cu design modern, simplu și funcțional, adaptate purtării zilnice. Preferința este susținută atât de aspectul clasic și ușor de integrat în purtarea zilnică, cât și de raportul echilibrat între duritate, culoare și preț. Bijuteriile din aur galben de 14K sunt percepute ca fiind versatile, rezistente în timp și potrivite pentru piese purtate frecvent, precum inele, brățări sau coliere.

Cum să îți ții economiile în aur. Avantajele fiscale ale lingourilor sau monedelor față de bijuterii

Pe locul al doilea se află aurul alb de 18K, utilizat preponderent în realizarea bijuteriilor cu diamante. Preferința pentru acest aliaj este determinată de compatibilitatea optică cu pietrele prețioase, nuanța neutră a metalului maximizând reflexia și percepția vizuală a diamantului, precum și de echilibrul dintre maleabilitate și stabilitate, necesar realizării monturilor fine. Aurul alb de 18K este asociat preponderent cu segmentul premium, fiind folosit pentru piese precum inelele solitaire și cerceii cu diamante.

Această diferențiere clară între aurul galben de 14K și aurul alb de 18K reflectă o maturizare a comportamentului de consum: clienții aleg materialul în funcție de scopul bijuteriei, frecvența purtării și tipul de design, nu doar pe criterii estetice sau de trend.

Tipuri de bijuterii

Structura cererii pentru bijuteriile din aur rămâne stabilă, fără variații semnificative de la un an la altul. Cele mai tranzacționate tipuri de bijuterii sunt inelele, urmate de cercei, brățări, lanțuri, coliere și pandantive. Această ierarhie reflectă orientarea cumpărătorilor către piese ușor de purtat și de integrat în stilul personal, cu o funcționalitate clară și o durată de utilizare îndelungată. Bijuteriile cu forme geometrice, linii clare și inelele solitaire sunt preferate pentru minimalismul lor și pentru versatilitatea în purtare.

Conform analizei, volumul vizual al piesei și nu greutatea acesteia a devenit un criteriu tot mai important în preferințele cumpărătorilor. Se observă un interes constant pentru bijuterii cu structură vizibilă, precum inelele cu bandă mai groasă, cerceii rotunzi și lanțurile de dimensiuni medii. Aceste piese sunt alese ca element central al unei ținute și ca expresie a identității personale, devenind bijuterii statement. Din punct de vedere stilistic, designul și formele simple continuă să fie dominante chiar și în cazul pieselor cu volum.

Diamantul principala alegere în bijuteriile cu pietre prețioase

În categoria bijuteriilor cu pietre prețioase, diamantul natural rămâne principala opțiune a cumpărătorilor. Alegerea este susținută de un cumul de factori care țin atât de rezistență, de versatilitate estetică, dar și de predictibilitatea valorii în timp. Diamantul este apreciat pentru duritatea sa ridicată, care îl face potrivit pentru purtare frecventă, precum și pentru capacitatea de a-și păstra valoarea și aspectul în timp, fără a necesita intervenții sau întreținere specială.

Un alt factor important este nivelul tot mai ridicat de informare al clienților. Consumatorii aleg diamante certificate, evaluate pe baza criteriilor standardizate cunoscute sub denumirea de 4C (claritate, tăietură, culoare și carataj), înțelegând impactul direct al acestor parametri atât asupra aspectului final al bijuteriei, cât și asupra nivelului valorii asociate acesteia în timp, indiferent dacă optează pentru piese mai mici, accesibile sau pentru bijuterii din segmentul premium.