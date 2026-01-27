Boom în industria aurului: singura rafinărie din România atinge afaceri de 40 de milioane de euro și un record de 5.000 de lingouri

Rafinor, singura unitate de profil din țară, a transformat anul 2025 într-un succes istoric. Rezultatele solide nu doar că readuc în actualitate tradiția minieră a României, dar transformă producția locală de aur într-un pilon strategic pentru investitorii români.

În 2025, Rafinor a produs local aproximativ 5.000 de lingouri din aur și a depășit pragul de 40 de milioane de euro cifră de afaceri, concomitent cu o creștere cu aproape 300% a numărului de clienți din portofoliu. Aceasta reflectă extinderea rapidă a cererii pentru aurul de investiții produs în România.

2025 a marcat un moment esențial în evoluția companiei, odată cu deschiderea rafinăriei într-o nouă locație din București, în luna ianuarie. Această etapă a permis extinderea capacităților tehnologice, eficientizarea proceselor de producție și alinierea completă la cerințele internaționale privind rafinarea metalelor prețioase.

În paralel, compania a continuat dezvoltarea portofoliului de produse destinate investițiilor, prin introducerea lingourilor de 50 g turnate și ștanțate oficial pentru investiții (minted).

Noile produse au fost lansate cu ambalaje care integrează steagul României, o asumare clară a identității de producător local și a angajamentului de a menține aurul rafinat și valorificat în economia românească.

Tot în 2025, compania a inițiat demersurile pentru obținerea certificărilor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, urmărind implementarea unor standarde superioare de calitate, mediu și securitate în muncă, deși acestea nu sunt obligatorii din punct de vedere legal.

De asemenea, compania a semnat parteneriatele pentru distribuția oficială a lingourilor de aur de investiții cu Magnor, Gold Bars, STIL Diamonds și CityGold facilitând accesul investitorilor la aur produs local, cu trasabilitate totală și control al lanțului de valoare în România.

Consolidarea poziției de lider al rafinării metalelor prețioase din România, extinderea capacităților de producție și dezvoltarea de noi parteneriate comerciale sunt unele dintre obiectivele vizate de compania românească în 2026.

Rafinor este prima rafinărie modernă de aur din România, cu obiectivul de a readuce tradiția prelucrării metalelor prețioase pe plan local și de a conecta piața românească la standardele internaționale. Lider al industriei metalelor prețioase din România, compania românească revitalizează o activitate cu tradiție pe plan național și totodată o modernizează prin dotarea liniilor de rafinare cu tehnologii de ultimă generație. Singura rafinărie de metale prețioase din România, cu o capacitate de rafinare care depășește două tone de aur pe an, se ocupă cu vânzarea de lingouri de aur de investiții, lingouri din aur semifinisate și produse industriale pentru domeniile de bijuterii, retail, medicale, energie verde, panouri fotovoltaice, automotive, tehnologice și altele. Acestea includ granule de aur de 24 de karate, dar și foi, plăci și benzi din aur.