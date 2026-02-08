search
Atlasul Universului, filmul românesc pentru copii care are premiera la Festivalul de la Berlin

0
0
Publicat:

,,Atlasul Universului",  semnat de Paul Negoescu, va avea premiera la Berlinale, în secțiunea Generation Kplus. Este primul film românesc selectat vreodată pentru secțiunea dedicată copiilor și tinerilor a prestigiosului festival. Povestea urmărește aventurile unui băiat de zece ani, într-o călătorie plină de curaj și prietenie. 

Matei Donciu joacă rolul principal în ,,Atlasul Universului"
Matei Donciu joacă rolul principal în ,,Atlasul Universului"

Atlasul Universului, film românesc pentru copii regizat de Paul Negoescu

Producția este realizată de către compania românească de Film, în co‑producție cu parteneri din Bulgaria, și aduce pe marile ecrane o poveste captivantă pentru publicul tânăr, despre prietenie, descoperire și curaj. Spectatorii îi vor fi alături lui Filip, un băiat de 10 ani dintr-un sat izolat, care, după ce cumpără din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept, pornește într-o călătorie sa îl găsească pe cel stâng. Ce îl așteaptă? O aventură într-o lume la limita dintre realitate și magie, dar și șansa de a descoperi lucruri despre el și despre universul din care face parte. 

Este primul lungmetraj pentru copii al regizorului Paul Negoescu, cunoscut pentru filme precum „Încă două lozuri”, „Oameni de treabă” sau „Povestea unui pierde‑vară”. Scenariul este scris de Negoescu împreună cu Mihai Mincan, regizorul și scenaristul din spatele filmului „Dinți de lapte”, prezentat la Festivalul de la Veneția. 

În rolul principal joacă Matei Donciu, un copil de 11 ani aflat la prima experiență cinematografică. Din distribuție mai fac parte actorii Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Andrei Mateiu, alături de copiii Johanna Mild, Călin Petru, Sofia Marinescu și mulți alții.

Premiera are loc la Festivalul de Film de la Berlin

Premiera mondială a filmului ,,Atlasul Universului" va avea loc în cadrul celei de-a 76-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Berlin (Berlinale), programată între 12 și 22 februarie 2026. Filmul lui Paul Negoescu este unul dintre cele șapte titluri internaționale selectate în competiția secțiunii Berlinale Generation, dedicată filmelor pentru copii și tineri.  Premiul mare al secţiunii este Ursul de Cristal.  

,,Mă bucură selecția în secțiunea Generation a festivalului de la Berlin pentru că e cam maximul pe care-l puteam obține cu un film  despre copii. Filmele de genul ăsta nu prea ajung în competițiile marilor festivaluri, iar alte festivaluri mari care să aibă secțiuni de filme u și pentru copii nu prea mai sunt. O astfel de selecție este deosebit de importantă pentru că deschide ușa filmului către o piață internațională”, a transmis regizorul Paul Negoescu într-un comunicat de presă.  

