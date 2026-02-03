Cinema Europa lansează „Săptămâni Tematice”, un program-maraton cu filme care se văd cel mai bine într-o sală plină

Cinema Europa anunță lansarea programului „Săptămâni Tematice”, o serie de proiecții speciale desfășurate din ianuarie până în mai, dedicate unor universuri cinematografice emblematice și filmelor care funcționează cel mai bine ca experiență colectivă.

Programul propune o alternativă la consumul individual de conținut și readuce în prim-plan cinema-ul ca spațiu de întâlnire, dialog și emoție împărtășită. Selecția cuprinde filme care au făcut istorie, au devenit repere culturale sau continuă să atragă public în sălile de cinema.

Fiecare săptămână este construită în jurul unei teme clare și a unei selecții coerente de titluri, de la trilogii legendare și regizori-cult, până la filme romantice, noir, science-fiction, animație asiatică, blockbustere sau producții românești care „umplu sala”. Programarea urmărește un traseu cinematic bine definit, cu ritm și identitate, gândit pentru public, nu pentru algoritmi.

Printre temele incluse în cadrul „Săptămânilor Tematice” se numără: Middle-earth Week, Tarantino Week, A Very Wes Anderson Week, Love on Screen, Asian Spotlight, Filme Românești Care Umplu Sala, Noir & Neon, Space on the Big Screen, Marvel vs DC și Geek Week. Toate proiecțiile sunt concepute ca experiențe colective, nu simple vizionări individuale.

Prin acest program, Cinema Europa își reafirmă misiunea de a păstra cinema-ul un loc viu, relevant și conectat la comunitate. Accentul nu cade pe noutate, ci pe valoare: filme care merită revăzute și trăite pe ecran mare, alături de alți spectatori.

Programul complet și biletele sunt disponibile pe cinemaeuropa.ro. Cinema Europa – doar filme bune.