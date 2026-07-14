„Ați fost surprins circulând cu viteză!” Escrocii trimit SMS-uri false în numele Ministerului Transporturilor. Ce trebuie să facă șoferii

Șoferii sunt avertizați că o nouă tentativă de fraudă circulă prin SMS. Escrocii folosesc numele Ministerului Transporturilor și trimit mesaje false despre presupuse amenzi de viteză, încercând să obțină date personale și bancare.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova atrage atenția asupra unei campanii de mesaje frauduloase care se răspândește în ultimele ore.

Prin intermediul SMS-urilor, infractorii îi informează pe șoferi că au fost surprinși de camerele de supraveghere circulând cu viteză peste limita legală. Mesajele îi îndeamnă pe cei care le primesc să acceseze un link pentru plata unei presupuse amenzi sau pentru depunerea unei contestații.

În realitate, linkurile duc către pagini false create pentru colectarea datelor personale sau a informațiilor bancare. „Aceste mesaje NU sunt autentice”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Autoritățile recomandă prudență

Pentru a evita să devină victime ale acestei fraude, șoferii sunt sfătuiți să nu răspundă la astfel de mesaje și să nu acceseze linkurile primite pe telefon.

De asemenea, autoritățile recomandă: să nu fie introduse date personale pe paginile indicate în SMS-uri; să nu fie furnizate informații bancare; să fie șterse mesajele suspecte primite pe telefon.

Este important de știu faptul că Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită plata acestora prin linkuri primite pe telefon.

„În cazul sancțiunilor contravenționale, acestea se comunică în mod oficial, prin proces-verbal de constatare a contravenției, transmis prin Poșta Română, în condițiile prevăzute de lege”, au precizat reprezentanții instituției.

Astfel, orice mesaj care anunță o presupusă amendă și solicită plata imediată printr-un link trebuie tratat cu suspiciune.

Ce trebuie să faci dacă primești mesajul fals

Persoanele care primesc un astfel de SMS sunt sfătuite să îl șteargă și să evite accesarea oricărui link din conținutul acestuia. În cazul în care există suspiciuni privind o tentativă de fraudă, incidentul poate fi sesizat autorităților competente.

Reprezentanții DRDP Craiova îi îndeamnă pe cetățeni să distribuie această informare pentru ca și alte persoane să fie avertizate și să nu cadă în capcana escrocilor.