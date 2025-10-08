search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Apelurile iniţiate din străinătate, care afişează în mod fals numere românești de telefonie fixă, vor fi blocate

0
0
Publicat:

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a stabilit blocarea apelurilor iniţiate din afara teritoriului României, care afişează în mod fals numere naţionale de telefonie fixă.

Telefon fix FOTO: Adevărul
Telefon fix FOTO: Adevărul

Potrivit ANCOM, spoofing este o tehnică de falsificare a identităţii apelantului prin afişarea unui număr de telefon care nu aparţine persoanei care efectuează efectiv apelul (Caller Line Identification - CLI), scrie Agerpres.

"În contextul creşterii semnificative a cazurilor de utilizare în mod fraudulos a resurselor de numerotaţie, ANCOM a identificat şi a impus o serie de măsuri care să faciliteze reducerea semnificativă a incidenţei cazurilor de CLI spoofing. Astfel, după consultări organizate împreună cu Direcţia de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi principalii furnizori de comunicaţii electronice, ANCOM a stabilit blocarea apelurilor iniţiate din afara teritoriului României, care afişează în mod fals numere naţionale de telefonie fixă. Această măsură nu poate fi aplicată în prezent pentru numerele de telefonie mobilă întrucât ar putea afecta utilizarea legitimă a numerelor în străinătate în roaming", se menţionează în comunicat.

ANCOM recomandă utilizatorilor care s-au confruntat cu o astfel de situaţie să îşi informeze furnizorul de telefonie şi să se adreseze organelor de poliţie şi Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

De asemenea, pentru protecţia lor, este util ca utilizatorii să nu se bazeze doar pe afişarea numărului, având în vedere că acesta poate fi falsificat, iar în cazuri suspecte, să realizeze verificări suplimentare cu privire la provenienţa apelului (pot închide apelul şi apela numărul oficial al companiei/instituţiei declarată în cadrul apelului de către interlocutor).

În acelaşi timp, este foarte important să nu fie oferite date personale prin telefon (date de identificare, date bancare, parole, PIN-uri etc.), să se actualizeze în mod constant software-ul telefonului şi aplicaţiile, să nu se dea curs apelurilor telefonice nesolicitate prin care se solicită informaţii sensibile sau transferuri de bani, să se verifice orice informaţie prin canale oficiale, contactând direct instituţiile implicate.

Totodată, ANCOM recomandă utilizatorilor să se documenteze constant despre noile tipuri de fraude, din surse precum sigurantaonline.ro, creată de DNSC, Poliţia Română şi Asociaţia Română a Băncilor

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care vine iarna în octombrie, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
De ce nu a fost tras acoperişul Arenei Naţionale pentru România – Moldova! Mircea Lucescu şi jucătorii au intervenit imediat. Exclusiv
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Maşinile de lux, scăderi uriaşe pe piaţa second hand. Rolls Royce Cullinan, mai ieftin cu 170.000 euro
observatornews.ro
image
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
La cât trebuie să setezi centrala în funcție de câte grade sunt afară. Ghid complet pentru +10, 0, -5, -10 grade
playtech.ro
image
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Doi tineri au murit în județul Mureș, după ce au intrat cu motocicleta în două autoturisme. Cum s-a produs teribilul accident
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
19.000 de locuri de muncă pentru absolvenți. Cele mai bune oferte pentru tineri
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Plevna. Reduta Grivița II, după Koenen, în „Illustrierte Zeitung”, 1877, nr. 1790, p. 304 (© Arhivele Naționale ale României, Bibliotecă, Nicolae Iorga, Războiul din 1877-8 în ilustrații, p. 28-21, în „Almanahul Graficei Române” , Craiova, 1929)
Luptele duse pentru cucerirea redutei Grivița II, în timpul Războiului de Independență
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani