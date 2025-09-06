search
Ce trebuie să știți înainte de semnarea unui contract de telefonie, internet sau televiziune: fișa de sinteză este obligatorie

Publicat:

Potrivit reglementărilor în vigoare, furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor, înainte de încheierea unui contract, o fișă de sinteză, un document rezumă cele mai importante informații despre serviciile oferite.

Doi oameni citesc un contract înainte de a-l semna
ANCOM recomandă citirea cu atenție a fișei de sinteză înaintea semnării contractului

Fișa de sinteză are un format clar, standardizat și ușor de înțeles, pentru a permite utilizatorilor să compare mai ușor ofertele de pe piață și să ia decizii informate. Documentul trebuie oferit pe un suport durabil (hârtie sau PDF transmis prin e-mail) sau într-un format care poate fi accesat și descărcat cu ușurință.

Utilizatorii sunt încurajați să citească integral contractul pe care urmează să îl semneze, însă verificarea informațiilor minime din fișa de sinteză este esențială înainte de exprimarea acordului.

Dacă, din motive tehnice obiective ce pot ține de modalitatea de încheiere a contractului, este imposibilă punerea la dispoziția utilizatorului final a fișei de sinteză, furnizorul este obligat să o transmită, fără întârzieri nejustificate, cel târziu la momentul livrării echipamentului terminal sau înainte de prestarea serviciului solicitat.

Model de fișă de sinteză
Model de fișă de sinteză


Intrarea în vigoare a contractului este condiționată de primirea fișei de sinteză de către utilizator. În practică, utilizatorul își exprimă acordul prin semnarea acesteia sau a contractului, care conține, în mod obligatoriu, și fișa de sinteză.

Conținutul fișei de sinteză

Potrivit prevederilor legale în vigoare, fișa de sinteză trebuie să includă:

  • denumirea, adresa și informațiile de contact ale furnizorului, inclusiv pentru primirea unor reclamații;
  • principalele caracteristici ale fiecărui serviciu furnizat;
  • prețurile aferente pentru activarea serviciului de comunicații electronice, precum și orice taxă recurentă sau aferentă consumului;
  • durata contractului și condițiile de reînnoire și încetare a acestuia;
  • un rezumat al informațiilor privind parametrii de calitate și remediile pe care consumatorul le are la dispoziție, în cazul serviciilor de acces la internet;
  • în ce măsură produsele și serviciile contractate sunt concepute pentru utilizatorii finali cu dizabilități.

Ce, cum și unde se poate reclama

Înainte de a sesiza orice aspect cu privire la încheierea unui contract, utilizatorii trebuie să verifice documentele aferente contractului (informarea precontractuală, fișa de sinteză, contractul de bază, condiții generale, broșura de tarife etc.).

Dacă nu mai dețin contractul în baza căruia se face furnizarea serviciilor de comunicații respective, utilizatorii au dreptul să îl ceară furnizorului, care este obligat să transmită gratuit o copie a acestuia.

Dacă fișa de sinteză nu a fost pusă la dispoziție la momentul încheierii contractului, utilizatorii se pot adresa ANCOM.

În cazul în care furnizorii nu respectă clauzele din contract, consumatorii pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar utilizatorii finali care sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau organizații non-profit se pot adresa mediatorilor autorizați sau instanțelor de judecată. ANCOM poate oferi consiliere, dar nu are atribuții cu privire la sancționarea furnizorilor în astfel de situații.

Economie

