Anunt Metropolitan Life Societate de administrare a unui Fond de Pensii administrat privat S.A

METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. (“Administratorul”) cu sediul social în Bucureşti, Europe House, B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2007013196407, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 22080817 şi numărul de registru SAP-RO-22093254, anunţă participanţii FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE („Fondul”) că a modificat Prospectul Schemei de Pensii Private a Fondului. Modificările prospectului au fost autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Avizul nr. 319/17.11.2025. Prospectul astfel modificat este disponibil pe pagina de internet a Administratorului www.metropolitanlife.ro.