Colinele Transilvaniei, destinația verii. Cum poți descoperi într-o singură vacanță sate UNESCO, gastronomie locală și festivaluri

Festivaluri în sate săsești, brunch-uri cu produse locale, biserici fortificate, trasee de drumeție și ciclism, concerte și expoziții transformă Colinele Transilvaniei într-una dintre cele mai atractive destinații turistice din România.

Colinele Transilvaniei sunt o destinație ecoturistică certificată, situată între Sibiu, Mediaș, Sighișoara, Rupea și Făgăraș. Teritoriul reunește cinci monumente UNESCO, 60 de biserici fortificate și peste 500 de kilometri de trasee pentru drumeție, ciclism și echitație, într-una dintre cele mai întinse zone protejate din România. Satele, peisajele rurale, biodiversitatea, gastronomia locală și patrimoniul construit păstrează urmele a aproape 800 de ani de conviețuire între comunități românești, săsești, maghiare și rome.

Programul transilvănean acoperă întreaga lună și permite combinarea mai multor experiențe în aceeași călătorie: un brunch pregătit de comunitate poate continua cu vizitarea unei biserici fortificate, o plimbare prin sat, un concert într-o șură sau o tură pe traseele care traversează peisajele protejate ale Podișului Hârtibaciului și zonei Târnava Mare.

Gastronomie locală, flori și mese pregătite de comunități

Hoghilagul deschide luna august cu două weekenduri dedicate florii care a devenit simbolul comunei. „Hoghilag - Tărâmul Tuberozelor“ are loc în perioadele 1-2 august și 8-9 august, când vizitatorii pot descoperi grădinile cultivatorilor din Hoghilag, Valchid și Prod, pot întâlni oamenii care păstrează această tradiție și pot participa la programul cultural al sărbătorii.

Pe 1 august, Crosul Inimi și Tuberoze leagă mișcarea în aer liber de gastronomia locală și de o cauză caritabilă. Participanții vor parcurge un traseu de aproximativ 6 kilometri prin împrejurimile Hoghilagului, cu sosire în satul Prod, unde vor fi așteptați cu un brunch pregătit din produse locale.

Seria Transylvanian Brunch, ajunsă la cel de-al XIX-lea sezon, are opt opriri în Colinele Transilvaniei în luna august: pe 1 august la Ruja, pe 2 august la Băgaciu, pe 8 august la Cincșor, pe 12 august la Ațel, pe 15 august la Țapu, pe 16 august la Hamba, pe 22 august la Cincu și pe 23 august la Stejărișu. Fiecare întâlnire combină un bufet pregătit din ingrediente locale și de sezon cu vizite în sate, plimbări, ateliere și descoperirea bisericilor fortificate. Evenimentele au și o componentă caritabilă, prin contribuția destinată îngrijirii monumentelor istorice.

Patrimoniu săsesc și reîntâlniri ale comunităților

Între 6 și 9 august, Săptămâna Haferland conectează localitățile Bunești, Viscri, Archita, Saschiz, Cloașterf, Roadeș, Rupea, Meșendorf și Criț printr-un program dedicat patrimoniului și culturii săsești. Fanfarele, dansurile tradiționale, concertele, tururile ghidate, expozițiile și atelierele meșteșugărești vor avea loc în biserici fortificate, cetăți, șuri și spații comunitare.

În aceeași perioadă, sașii originari din satele Văii Hârtibaciului se întorc în comunitățile lor pentru întâlnirile organizate la Agnita, Alțâna, Brădeni, Cincșor, Cincu, Dealu Frumos, Hamba, Hosman, Movile și Ruja. Programul include slujbe religioase, concerte de fanfară, dansuri, spectacole, vizite în bisericile fortificate și seri în care familiile și prietenii se reunesc după ani petrecuți în diferite țări.

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Luna se încheie la Sighișoara cu ProEtnica - Festival Intercultural, organizat între 26 și 30 august în Cetatea Medievală. Ediția din 2026 marchează 25 de ani de la primul festival și reunește reprezentanții celor 20 de minorități naționale din România. Spectacolele, expozițiile, dezbaterile și întâlnirile din program aduc în prim-plan limbile, costumele, muzica și tradițiile comunităților care formează patrimoniul cultural al țării.

Artă și sport

Până pe 10 august, Avrig, Biertan, Copșa Mare, Daneș, Dumbrăveni, Moșna și Richiș găzduiesc evenimente din cadrul celei de-a XXIV-a ediții a Festivalului ICon Arts Transilvania. Concertele de muzică clasică, jazz și muzică contemporană, rezidențele artistice și masterclass-urile transformă bisericile fortificate și spațiile comunitare în scene pentru artiști din România și din străinătate.

Între 14 și 16 august, la Biertan se desfășoară cea de-a XI-a ediție a Festivalului Lună Plină, dedicat filmului horror și fantastic. Proiecțiile și evenimentele conexe folosesc atmosfera satului și silueta bisericii fortificate drept decor pentru unul dintre cele mai recognoscibile festivaluri de film de nișă din România.

În weekendul 21-23 august, biserica fortificată din Hosman devine scena Holzstock Festival. Muzica live este completată de filme, ateliere, conversații și drumeții, într-un format care invită publicul să petreacă întregul weekend în sat și să descopere împrejurimile.

Între 19 și 23 august, Transylvania Bike Trails Race Festival 2026 propune cinci zile de trasee pe bicicletă, activități culturale și experiențe gastronomice în șase sate săsești. Ziua principală a competiției este 22 august, când participanții pot alege trasee de 24, 42 sau 48 de kilometri. După cursă, programul continuă la Saschiz cu preparate locale, ceremonia de premiere, concerte și foc de tabără. Festivalul pune în valoare rețeaua de poteci și drumuri care leagă satele și bisericile fortificate, oferind participanților posibilitatea de a descoperi destinația într-un ritm adaptat peisajului și distanțelor dintre comunități.

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Pregătiri în ritm sustenabil

Vizitatorii sunt încurajați să consulte programele fiecărui eveniment și să facă rezervările din timp, în special pentru brunch-uri, activități cu număr limitat de participanți și unități de cazare.

Pentru organizatori, gazde și producători locali, rezervările oferă o imagine mai clară asupra fluxului de vizitatori și permit pregătirea realistă a numărului de porții, a echipelor, a locurilor de cazare, a transportului și a spațiilor de parcare. Într-o destinație formată din sate și comunități mici, această predictibilitate reduce risipa alimentară, limitează presiunea asupra resurselor locale și contribuie la o experiență mai bună pentru turiști și localnici. „Perioada 6-9 august permite, de exemplu, combinarea Săptămânii Haferland cu întâlnirile comunităților săsești, grădinile de tuberoze și brunch-ul de la Cincșor. În weekendul 21-23 august, vizitatorii pot lega traseele Transylvania Bike Trails Race de concertele de la Hosman, programul artistic de la Gherdeal și brunch-uri în Cincu sau Stejărișu. Iar pentru cei care vor să călătorească responsabil, UNESCO Bus are curse regulate în această perioadă“, explică Cristina Iliescu, manager de destinație Colinele Transilvaniei.