„Cea mai mare greșeală din existența lui”: Caramitru, revoltat de decizia lui Nicușor Dan de a contesta legea „Vexler”

Economistul Andrei Caramitru critică decizia președintelui Nicușor Dan de a contesta legea privind propaganda legionară și fascistă, considerând-o „cea mai mare greșeală din existența lui”.

Într-o postare pe Facebook publicată vineri, 1 august, economistul subliniază că primul efect generat de contestație îl reprezintă decizia reprezentantului evreilor din România, Silviu Vexler, de a returna decorația pe care a primit-o.

„ND [n. red. Nicușor Dan] a făcut cea mai mare greșeală din existența lui când a contestat în mod aberant legea anti-fascism și anti-legionarism.

Primul efect: reprezentantul evreilor în România a returnat statului român decorația pe care a primit-o, ca protest.

Al doilea efect: azi congresul MONDIAL al evreilor a dat un comunicat brutal contra președintelui. Semnat de șeful lor Lauder. Care e cineva cu mare putere olala”, scrie Caramitru.

De asemenea, Caramitru afirmă că Elon Musk a mers „rapidos” la Auschwitz și a spus „ce trebuia să spună”, mesajul fiind că „nu te pui cu Israel”.

„Eu am tot zis aici ca ND are mari probleme în zona asta. Ca Făgăraș unde erau mulți legionari e probabil fan, și ca tabere de matematică cu Colceag. Deh.

Crede el ca nu contează mesajele astea ? Să se uite cum Musk a mers rapidos la Auschwitz și a spus ce trebuia să spună. Nu te pui cu Israel. Nimeni nu se pune. Niciodată. Nici măcar Musk! Nu președintele unei țări minore în cvasi faliment.

Urez multe succesuri. Eu am atras atenția pe tema asta de nspe ori. Unii nu vor să înțeleagă .

PS: cei care minimizează și explică prin cine știe ce «strategie» acțiunea asta cu legea sunt pe coclauri. Să citească în comentarii ce zic oficial ăia de la congresul mondial. E grav și stupid și prostesc”, încheie economistul.

Pe 19 iulie, președintele României a retrimis în Parlament „Legea Vexler”, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) i-a respins sesizarea.

„Legat de legea iniţiată de domnul Vexler, în primul rând completează o lege care există, e în vigoare. În doilea rând, eu am atacat-o la Curtea Constituţională, cerând Curţii Constituţionale să constate că aproximativ jumătate din articolele din această completare sunt neconstituţionale, opinie pe care o am în continuare, chiar dacă CCR a spus altceva.

În continuare cred că a lăsa ambiguitate în mai multe articole din această lege este nociv pentru societate şi face ca tensiunea între cele două grupuri, pe care am văzut-o în societate de un an de zile, să se amplifice şi să nu se reducă şi, după ce Curtea Constituţională va redacta motivarea prin care a respins obiecţia mea de neconstituţionalitate, în termen de zece zile o voi trimite Parlamentului pe acele articole pe care le-am contestat”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Berlin, la finalul vizitei de o zi efectuate în Germania.

Ce prevede Legea

În Legea adoptată de Parlament în 11 iunie se precizează că „distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi”, iar dacă fapta este comisă prin intermediul unui sistem informatic, „limita de pedeapsă se majorează cu jumătate”.

De asemenea, se introducea și o sancțiune de la 3 luni la 3 ani pentru persoanele care promovează în public cultul persoanelor „care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste”.

„Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de război al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizațiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea unor drepturi”, conform legii adoptate.

O altă modificare prevede că: „negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului pe teritoriul României ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 la 3 ani și interzicerea unor drepturi”. Înainte exista și posibilitatea unei amenzi, în loc de sancțiunea cu închisoarea.